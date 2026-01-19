Без языка и истории — без паспорта: в Казахстане вводят новые правила для получения гражданства

В Казахстане официально утверждены новые правила тестирования для иностранцев и лиц без гражданства, претендующих на получение гражданства РК. Соответствующий приказ министр науки и высшего образования подписал 12 января 2026 года. Документ детально регламентирует порядок проверки знаний казахского языка, основ Конституции и истории Казахстана — от структуры экзамена до апелляций и видеонаблюдения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Как именно будет проходить тестирование и кого оно коснется.

Экзамен как обязательный этап на пути к гражданству

Тестирование проводится для определения объема знаний кандидата, необходимых для приобретения гражданства Республики Казахстан. Проверка охватывает три ключевых направления, которые, по замыслу государства, подтверждают базовую интеграцию будущего гражданина в правовое, языковое и историческое пространство страны.

При этом новые правила распространяются не на всех. От тестирования освобождаются:

несовершеннолетние;

недееспособные лица;

люди, имеющие особые заслуги перед Казахстаном;

специалисты востребованных профессий по перечню, утверждаемому президентом РК;

этнические казахи;

лица, получающие гражданство в упрощенном порядке на основании международных договоров.

Из чего состоит тест: язык, закон и история

Экзамен разделен на три самостоятельных блока:

Казахский язык — проверка элементарного уровня владения государственным языком, проводится исключительно на казахском;

Основы Конституции Республики Казахстан — тест доступен на казахском или русском языках;

История Казахстана — также можно выбрать казахский или русский язык.

Все задания имеют формат выбора одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов.

100 вопросов и строгий подсчет баллов

Общее количество заданий — 100 вопросов, распределенных следующим образом:

Казахский язык — 30 вопросов , включая: аудирование — 15 заданий; чтение — 15 заданий;

Основы Конституции РК — 40 вопросов ;

История Казахстана — 30 вопросов.

Каждый правильный ответ оценивается в один балл.

Сколько нужно набрать, чтобы сдать

Для успешного прохождения тестирования установлен пороговый балл — не менее 50 из 100, при этом минимальные требования действуют по каждому блоку отдельно:

казахский язык — не менее 15 баллов;

основы Конституции — не менее 20 баллов;

история Казахстана — не менее 15 баллов.

Если хотя бы по одному блоку минимальный порог не достигнут, тест считается несданным.

Время на экзамен и условия для людей с инвалидностью

На выполнение всех заданий отводится 2 часа 10 минут.

Для лиц с инвалидностью всех групп предусмотрено дополнительное время — плюс 30 минут.

Когда и где проходит тестирование

Экзамен проводится два раза в год:

в феврале ;

в августе.

Конкретные даты и пункты проведения определяются уполномоченным органом в сфере науки и высшего образования.

Какие документы нужно предъявить

При входе на тестирование кандидат обязан предъявить оригинал одного из документов:

удостоверение лица без гражданства или заграничный паспорт;

вид на жительство иностранца в РК.

Электронный сертификат: кто получает и на какой срок

При успешном преодолении порогового балла тестируемому выдается электронный сертификат на казахском языке.

Документ:

доступен в личном кабинете после завершения тестирования;

подтверждается через сайт НЦТ по ИИН и индивидуальному коду;

действует в течение двух лет со дня выдачи.

Если тест не сдан, сертификат не оформляется.

Как подать заявку на участие

Прием заявлений осуществляется через информационную систему Национального центра тестирования:

с 3 по 10 февраля ;

с 10 по 20 августа.

Для участия необходимо:

зарегистрироваться на сайте app.testcenter.kz; создать личный кабинет; заполнить параметры тестирования; выбрать и произвести оплату; дождаться уведомления «Заявление принято».

Отказ от участия и возврат средств

До закрытия базы данных тестируемый может удалить свое заявление самостоятельно.

Возврат оплаты возможен в течение месяца после окончания тестирования при предоставлении установленного пакета документов.

После закрытия базы данных возврат средств не осуществляется.

Пропуск экзамена: когда возможна пересдача или возврат

Если заявитель не явился на тестирование, он может:

пройти экзамен в другой день текущего периода (при наличии мест);

либо оформить возврат средств, если причина признана уважительной.

К таким причинам относятся:

подтвержденное заболевание;

смерть близкого родственника;

служебная командировка или участие в официальных конкурсах и соревнованиях;

чрезвычайные ситуации.

Сопровождение лиц с инвалидностью

Для допуска индивидуального помощника необходимо заранее приложить нотариально заверенный перевод документа об инвалидности, а также данные сопровождающего лица.

Важно: в роли помощников не могут выступать специалисты по казахской филологии, истории Казахстана и правоведению.

Жесткие меры безопасности и контроль

Во время тестирования действуют строгие ограничения. Запрещено проносить:

любые средства связи и носители информации;

фото- и видеотехнику;

смарт-часы, наушники, диктофоны и другие электронные устройства.

Используются:

видеонаблюдение;

системы подавления мобильной и радиосвязи;

биометрическая идентификация личности через камеру.

При выявлении нарушений тестируемый удаляется, а его результаты аннулируются.

Апелляции и ознакомление с результатами

После завершения экзамена кандидат видит подробную карту анализа своих ответов и имеет:

10 минут на ознакомление с результатами;

до 30 минут для подачи апелляции по содержанию заданий;

возможность подать апелляцию по техническим причинам прямо во время тестирования.

Когда правила вступают в силу

Приказ о новых правилах тестирования вводится в действие с 27 января 2026 года.

С этого момента экзамен по языку, Конституции и истории становится четко регламентированным и обязательным этапом на пути к гражданству Республики Казахстан.