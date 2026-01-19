Без языка и истории — без паспорта: в Казахстане вводят новые правила для получения гражданства

В Казахстане официально утверждены новые правила тестирования для иностранцев и лиц без гражданства, претендующих на получение гражданства РК. Соответствующий приказ министр науки и высшего образования подписал 12 января 2026 года. Документ детально регламентирует порядок проверки знаний казахского языка, основ Конституции и истории Казахстана — от структуры экзамена до апелляций и видеонаблюдения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Как именно будет проходить тестирование и кого оно коснется.
Тестирование проводится для определения объема знаний кандидата, необходимых для приобретения гражданства Республики Казахстан. Проверка охватывает три ключевых направления, которые, по замыслу государства, подтверждают базовую интеграцию будущего гражданина в правовое, языковое и историческое пространство страны.
При этом новые правила распространяются не на всех. От тестирования освобождаются:
несовершеннолетние;
недееспособные лица;
люди, имеющие особые заслуги перед Казахстаном;
специалисты востребованных профессий по перечню, утверждаемому президентом РК;
этнические казахи;
лица, получающие гражданство в упрощенном порядке на основании международных договоров.
Экзамен разделен на три самостоятельных блока:
Казахский язык — проверка элементарного уровня владения государственным языком, проводится исключительно на казахском;
Основы Конституции Республики Казахстан — тест доступен на казахском или русском языках;
История Казахстана — также можно выбрать казахский или русский язык.
Все задания имеют формат выбора одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов.
Общее количество заданий — 100 вопросов, распределенных следующим образом:
Казахский язык — 30 вопросов, включая:
аудирование — 15 заданий;
чтение — 15 заданий;
Основы Конституции РК — 40 вопросов;
История Казахстана — 30 вопросов.
Каждый правильный ответ оценивается в один балл.
Для успешного прохождения тестирования установлен пороговый балл — не менее 50 из 100, при этом минимальные требования действуют по каждому блоку отдельно:
казахский язык — не менее 15 баллов;
основы Конституции — не менее 20 баллов;
история Казахстана — не менее 15 баллов.
Если хотя бы по одному блоку минимальный порог не достигнут, тест считается несданным.
На выполнение всех заданий отводится 2 часа 10 минут.
Для лиц с инвалидностью всех групп предусмотрено дополнительное время — плюс 30 минут.
Экзамен проводится два раза в год:
в феврале;
в августе.
Конкретные даты и пункты проведения определяются уполномоченным органом в сфере науки и высшего образования.
При входе на тестирование кандидат обязан предъявить оригинал одного из документов:
удостоверение лица без гражданства или заграничный паспорт;
вид на жительство иностранца в РК.
При успешном преодолении порогового балла тестируемому выдается электронный сертификат на казахском языке.
Документ:
доступен в личном кабинете после завершения тестирования;
подтверждается через сайт НЦТ по ИИН и индивидуальному коду;
действует в течение двух лет со дня выдачи.
Если тест не сдан, сертификат не оформляется.
Прием заявлений осуществляется через информационную систему Национального центра тестирования:
с 3 по 10 февраля;
с 10 по 20 августа.
Для участия необходимо:
зарегистрироваться на сайте app.testcenter.kz;
создать личный кабинет;
заполнить параметры тестирования;
выбрать и произвести оплату;
дождаться уведомления «Заявление принято».
До закрытия базы данных тестируемый может удалить свое заявление самостоятельно.
Возврат оплаты возможен в течение месяца после окончания тестирования при предоставлении установленного пакета документов.
После закрытия базы данных возврат средств не осуществляется.
Если заявитель не явился на тестирование, он может:
пройти экзамен в другой день текущего периода (при наличии мест);
либо оформить возврат средств, если причина признана уважительной.
К таким причинам относятся:
подтвержденное заболевание;
смерть близкого родственника;
служебная командировка или участие в официальных конкурсах и соревнованиях;
чрезвычайные ситуации.
Для допуска индивидуального помощника необходимо заранее приложить нотариально заверенный перевод документа об инвалидности, а также данные сопровождающего лица.
Важно: в роли помощников не могут выступать специалисты по казахской филологии, истории Казахстана и правоведению.
Во время тестирования действуют строгие ограничения. Запрещено проносить:
любые средства связи и носители информации;
фото- и видеотехнику;
смарт-часы, наушники, диктофоны и другие электронные устройства.
Используются:
видеонаблюдение;
системы подавления мобильной и радиосвязи;
биометрическая идентификация личности через камеру.
При выявлении нарушений тестируемый удаляется, а его результаты аннулируются.
После завершения экзамена кандидат видит подробную карту анализа своих ответов и имеет:
10 минут на ознакомление с результатами;
до 30 минут для подачи апелляции по содержанию заданий;
возможность подать апелляцию по техническим причинам прямо во время тестирования.
Приказ о новых правилах тестирования вводится в действие с 27 января 2026 года.
С этого момента экзамен по языку, Конституции и истории становится четко регламентированным и обязательным этапом на пути к гражданству Республики Казахстан.
