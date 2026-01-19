Казахстан удваивает выплаты медорганизациям за донорство органов

Министерство здравоохранения Казахстана подготовило проект приказа, который предполагает двукратное увеличение оплаты услуг медорганизациям за донорство органов . Документ размещён на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Рост тарифов стимулирует трансплантационную сферу

Как отмечают в Минздраве, повышение оплаты направлено на стимулирование медицинских организаций к активной работе в области трансплантологии. Последний раз тарифы корректировались в 2024 году, и уже тогда число операций по пересадке органов выросло в три раза, что продемонстрировало прямую зависимость между уровнем финансирования и активностью клиник.

Кто получит дополнительные выплаты

Особое внимание уделено медорганизациям в отдалённых регионах и малых населённых пунктах. Так, больше всего дополнительного финансирования получат учреждения в Байконуре, а также в посёлках Торетам и Аккай Кызылординской области. В ведомстве поясняют, что это позволит компенсировать разницу между коммунальными тарифами и уровнем зарплат медработников, создавая более равные условия для работы клиник в разных регионах.

Публичное обсуждение и сроки внедрения

Проект приказа находится на публичном обсуждении до февраля 2026 года, после чего документ будет утверждён и вступит в силу. Эксперты ожидают, что новые тарифы смогут значительно ускорить проведение трансплантаций, улучшив доступ пациентов к жизненно необходимым операциям.

Сколько пациентов ждёт трансплантацию

На данный момент в Казахстане 4 506 человек находятся в списках ожидания трансплантаций, включая 123 ребёнка. Увеличение финансирования должно помочь сократить очереди и повысить эффективность работы медорганизаций, а также стимулировать развитие инфраструктуры по забору и пересадке органов.