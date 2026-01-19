18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
19.01.2026, 12:22

Казахстан удваивает выплаты медорганизациям за донорство органов

Новости Казахстана

Министерство здравоохранения Казахстана подготовило проект приказа, который предполагает двукратное увеличение оплаты услуг медорганизациям за донорство органов. Документ размещён на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Пресс-служба Министерства здравоохранения РК
© Photo : Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Рост тарифов стимулирует трансплантационную сферу

Как отмечают в Минздраве, повышение оплаты направлено на стимулирование медицинских организаций к активной работе в области трансплантологии. Последний раз тарифы корректировались в 2024 году, и уже тогда число операций по пересадке органов выросло в три раза, что продемонстрировало прямую зависимость между уровнем финансирования и активностью клиник.

Кто получит дополнительные выплаты

Особое внимание уделено медорганизациям в отдалённых регионах и малых населённых пунктах. Так, больше всего дополнительного финансирования получат учреждения в Байконуре, а также в посёлках Торетам и Аккай Кызылординской области. В ведомстве поясняют, что это позволит компенсировать разницу между коммунальными тарифами и уровнем зарплат медработников, создавая более равные условия для работы клиник в разных регионах.

Публичное обсуждение и сроки внедрения

Проект приказа находится на публичном обсуждении до февраля 2026 года, после чего документ будет утверждён и вступит в силу. Эксперты ожидают, что новые тарифы смогут значительно ускорить проведение трансплантаций, улучшив доступ пациентов к жизненно необходимым операциям.

Сколько пациентов ждёт трансплантацию

На данный момент в Казахстане 4 506 человек находятся в списках ожидания трансплантаций, включая 123 ребёнка. Увеличение финансирования должно помочь сократить очереди и повысить эффективность работы медорганизаций, а также стимулировать развитие инфраструктуры по забору и пересадке органов.

