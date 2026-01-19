Казахстан вводит штрафы и арест за алкоголь и сигареты в присутствии своих детей

Государство меняет правила воспитания: привычки родителей стали объектом контроля, а последствия – более серьёзными, чем когда-либо, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Ранее государства старались не вмешиваться в семейные дела. Родители имели значительную свободу в воспитании детей, включая методы наказания и личные привычки. Однако последние изменения в законодательстве Казахстана серьёзно ограничили поведение родителей в присутствии своих несовершеннолетних детей.
Особое внимание уделяется правам ребенка и пропаганде здорового образа жизни. Теперь употребление алкоголя или табака при детях квалифицируется как нарушение родительских обязанностей и может влечь административные санкции.
Одним из наиболее заметных ограничений стало запрещение физического наказания. С 16 июня 2024 года в РК действует норма нулевой терпимости к насилию над детьми.
То, что ранее считалось «традиционным воспитанием» – ремень от отца или тапок от матери – теперь подпадает под статью 109-1 УК РК. Эта статья квалифицирует побои как насильственные действия, причиняющие физическую боль несовершеннолетнему, даже если нет вреда здоровью.
Наказание:
Арест на срок от 30 до 50 дней.
В случае нехватки мест в арестных домах – альтернативный штраф от 100 до 200 минимальных расчетных показателей (МРП).
В 2026 году МРП составляет 4325 тенге, что делает штрафы ощутимыми.
Не только физическое насилие подлежит наказанию. Административная ответственность наступает и за употребление алкоголя и табака в присутствии детей.
Согласно статье 127 КоАП РК:
"За неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по воспитанию, уходу и содержанию несовершеннолетних детей наступает административная ответственность."
При этом закон напрямую не перечисляет все виды нарушений. Однако из статьи 37 закона «О правах ребенка в РК» следует, что пропаганда здорового образа жизни и отказ от вредных привычек входит в обязанности родителей.
Вывод: если взрослый пьёт алкоголь или курит при своих детях, это расценивается как неисполнение родительских обязанностей.
Первое нарушение – штраф 10 МРП.
Повторное в течение года – штраф 15 МРП или арест до 5 суток.
Если ребёнок сам употребил алкоголь по инициативе взрослого – штраф до 20 МРП или арест до 10 суток.
Таким образом, закон ставит ответственность на родителей, одновременно ограничивая их свободу действий.
Законодатели исходят из того, что до 16 лет подростки не несут административной ответственности, а штрафы за их проступки оплачивают родители. Поэтому государство требует, чтобы взрослые сами контролировали поведение детей и собственные привычки, создавая безопасное и здоровое воспитательное пространство.
Иными словами, право на воспитание теперь тесно связано с обязанностью личного примера. Нарушение этого принципа может обернуться серьёзными денежными и административными последствиями, вплоть до ареста.
Комментарии0 комментарий(ев)