Казахстан вводит штрафы и арест за алкоголь и сигареты в присутствии своих детей

Государство меняет правила воспитания: привычки родителей стали объектом контроля, а последствия – более серьёзными, чем когда-либо, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: virtualbrest.ru

Новый взгляд на семейную ответственность

Ранее государства старались не вмешиваться в семейные дела. Родители имели значительную свободу в воспитании детей, включая методы наказания и личные привычки. Однако последние изменения в законодательстве Казахстана серьёзно ограничили поведение родителей в присутствии своих несовершеннолетних детей.

Особое внимание уделяется правам ребенка и пропаганде здорового образа жизни. Теперь употребление алкоголя или табака при детях квалифицируется как нарушение родительских обязанностей и может влечь административные санкции.

Нулевая терпимость к насилию

Одним из наиболее заметных ограничений стало запрещение физического наказания. С 16 июня 2024 года в РК действует норма нулевой терпимости к насилию над детьми.

То, что ранее считалось «традиционным воспитанием» – ремень от отца или тапок от матери – теперь подпадает под статью 109-1 УК РК. Эта статья квалифицирует побои как насильственные действия, причиняющие физическую боль несовершеннолетнему, даже если нет вреда здоровью.

Наказание:

Арест на срок от 30 до 50 дней.

В случае нехватки мест в арестных домах – альтернативный штраф от 100 до 200 минимальных расчетных показателей (МРП).

В 2026 году МРП составляет 4325 тенге, что делает штрафы ощутимыми.

Родительская ответственность за привычки

Не только физическое насилие подлежит наказанию. Административная ответственность наступает и за употребление алкоголя и табака в присутствии детей.

Согласно статье 127 КоАП РК:

"За неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по воспитанию, уходу и содержанию несовершеннолетних детей наступает административная ответственность."

При этом закон напрямую не перечисляет все виды нарушений. Однако из статьи 37 закона «О правах ребенка в РК» следует, что пропаганда здорового образа жизни и отказ от вредных привычек входит в обязанности родителей.

Вывод: если взрослый пьёт алкоголь или курит при своих детях, это расценивается как неисполнение родительских обязанностей.

Размер штрафов и административные меры

Первое нарушение – штраф 10 МРП.

Повторное в течение года – штраф 15 МРП или арест до 5 суток.

Если ребёнок сам употребил алкоголь по инициативе взрослого – штраф до 20 МРП или арест до 10 суток.

Таким образом, закон ставит ответственность на родителей, одновременно ограничивая их свободу действий.

Логика и смысл новых правил

Законодатели исходят из того, что до 16 лет подростки не несут административной ответственности, а штрафы за их проступки оплачивают родители. Поэтому государство требует, чтобы взрослые сами контролировали поведение детей и собственные привычки, создавая безопасное и здоровое воспитательное пространство.

Иными словами, право на воспитание теперь тесно связано с обязанностью личного примера. Нарушение этого принципа может обернуться серьёзными денежными и административными последствиями, вплоть до ареста.