18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.16
594.72
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.01.2026, 15:11

Бюджет на нефтяной игле и внешние силы: кто выкачивает миллионы долларов из Казахстана

Новости Казахстана 0 582

2026 год для казахстанской нефтегазовой отрасли начался с серьезных вызовов. Уже в январе страна рискует недополучить миллионы долларов из-за внешнего давления на экспортные маршруты и колебаний мирового рынка. Директор аналитической компании РАСЕ Analytics Аскар Исмаилов рассказал LS, почему ситуация с черным золотом в Казахстане вызывает тревогу, сообщает Lada.kz. 

Фото: azertag.az
Фото: azertag.az

Геополитика ставит под удар экспорт

По словам эксперта, мировая нефтяная логистика сегодня «милитаризуется», а нефть вновь становится элементом силовой политики. Основная уязвимость Казахстана заключается в экспорте через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через который проходит около 80% всей нефти страны. Любые сбои, атаки или санкционные ограничения сразу отражаются на добыче и бюджетных поступлениях.

«Если раньше это было гипотетической угрозой, сегодня мы уже живем в условиях реальной нестабильности», – подчеркнул Исмаилов.

Добыча падает, бюджет теряет доходы

Согласно оценкам аналитика, добыча нефти и сопутствующего газа в Казахстане снизилась почти вдвое. Валютные поступления от нефтегаза формируют около 60% бюджетных расходов, поэтому падение объемов напрямую бьет по финансовой стабильности страны.

Если ситуация с экспортными маршрутами и внешним давлением сохранится, отрасль недополучит почти $1,5 млрд в январе. Примерно четверть этой суммы могла бы пополнить бюджет и Национальный фонд Казахстана.

Рынок также создает давление

На фоне умеренного роста мирового спроса на нефть, оцененного Международным энергетическим агентством (IEA), появляется риск профицита. Геополитические конфликты, например, в Иране и Венесуэле, добавляют непредсказуемости и скачков цен, что усложняет планирование и повышает волатильность на рынке.

Инвесторам важна не только геология и запасы, но и стабильность условий. В этом смысле Казахстан сталкивается с рисками, связанными с инфраструктурой и ограниченной диверсификацией маршрутов экспорта.

Потенциал и ограничения казахстанских месторождений

Аналитик отметил, что крупнейшие проекты, включая Тенгиз, остаются конкурентными на мировом уровне. Расширение месторождения позволит добывать до 40 млн тонн нефти в год. Однако любые внешние шоки повышают стоимость финансирования и страхования, что снижает рентабельность инвестиций.

Основные факторы давления в этом году:

  • риск профицита на фоне умеренного роста спроса;

  • санкционные ограничения в морской логистике;

  • неопределенность поставок из Венесуэлы и Ирана.

Эти факторы делают экспорт уязвимым и повышают требуемую доходность инвестиций.

Диверсификация маршрутов – ключ к стабильности

По мнению эксперта, Казахстану нужны альтернативные экспортные пути, чтобы снизить зависимость от единственного маршрута через КТК. Варианты включают каспийский маршрут через Азербайджан с выходом на Баку – Тбилиси – Джейхан, а также поставки в Китай и своповые схемы.

«Это не фантазия, а реальные возможности, которые нужно ускорять и масштабировать», – отметил Исмаилов.

«Юрисдикция чистого барреля» как фактор доверия инвесторов

Для повышения привлекательности страны на мировом рынке нефти эксперт предлагает внедрить строгий комплаенс, прозрачную документацию происхождения, цифровой трекинг партий и минимизацию серых сервисов. Инвесторы готовы платить премию за безопасность и надежность поставок.

Любые атаки на морские точки отгрузки уже приводили к сбоям в добыче, и это напрямую влияет на доступность топлива внутри страны.

Переговоры по Тенгизу и роль государства

Эксперт предупредил, что ухудшение внешней конъюнктуры может сказаться на продлении соглашений о разделе продукции (СРП) по Тенгизу, если государство не подготовится к переговорам. Казахстан может укрепить позиции, заранее формируя сценарии, красные линии и показатели для инвесторов, включая инвестиции, технологии и безопасность экспорта.

Структура управления нефтегазом

Исмаилов отметил, что отдельное министерство нефти и газа могло бы повысить скорость и качество решений, учитывая, что отрасль включает добычу, экспортную безопасность, санкционный комплаенс и международные переговоры. В качестве альтернативы возможно создание сильного агентства при премьер-министре с узким отраслевым мандатом.

Итог года: технический рост, но ограниченная выгода

В целом, по прогнозам эксперта, год будет сложным и неровным. Казахстан обладает потенциалом для роста добычи благодаря крупным проектам, однако главная неопределенность связана с экспортом. Сбои и ограничения в логистике уже привели к снижению добычи, а давление на независимые месторождения может усилить зависимость страны от импорта ГСМ.

«Формула года простая: технически можем расти, но рынок будет платить только за устойчивый экспорт», – резюмировал Аскар Исмаилов.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь