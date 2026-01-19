Бюджет на нефтяной игле и внешние силы: кто выкачивает миллионы долларов из Казахстана

2026 год для казахстанской нефтегазовой отрасли начался с серьезных вызовов. Уже в январе страна рискует недополучить миллионы долларов из-за внешнего давления на экспортные маршруты и колебаний мирового рынка. Директор аналитической компании РАСЕ Analytics Аскар Исмаилов рассказал LS, почему ситуация с черным золотом в Казахстане вызывает тревогу, сообщает Lada.kz.
По словам эксперта, мировая нефтяная логистика сегодня «милитаризуется», а нефть вновь становится элементом силовой политики. Основная уязвимость Казахстана заключается в экспорте через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через который проходит около 80% всей нефти страны. Любые сбои, атаки или санкционные ограничения сразу отражаются на добыче и бюджетных поступлениях.
«Если раньше это было гипотетической угрозой, сегодня мы уже живем в условиях реальной нестабильности», – подчеркнул Исмаилов.
Согласно оценкам аналитика, добыча нефти и сопутствующего газа в Казахстане снизилась почти вдвое. Валютные поступления от нефтегаза формируют около 60% бюджетных расходов, поэтому падение объемов напрямую бьет по финансовой стабильности страны.
Если ситуация с экспортными маршрутами и внешним давлением сохранится, отрасль недополучит почти $1,5 млрд в январе. Примерно четверть этой суммы могла бы пополнить бюджет и Национальный фонд Казахстана.
На фоне умеренного роста мирового спроса на нефть, оцененного Международным энергетическим агентством (IEA), появляется риск профицита. Геополитические конфликты, например, в Иране и Венесуэле, добавляют непредсказуемости и скачков цен, что усложняет планирование и повышает волатильность на рынке.
Инвесторам важна не только геология и запасы, но и стабильность условий. В этом смысле Казахстан сталкивается с рисками, связанными с инфраструктурой и ограниченной диверсификацией маршрутов экспорта.
Аналитик отметил, что крупнейшие проекты, включая Тенгиз, остаются конкурентными на мировом уровне. Расширение месторождения позволит добывать до 40 млн тонн нефти в год. Однако любые внешние шоки повышают стоимость финансирования и страхования, что снижает рентабельность инвестиций.
Основные факторы давления в этом году:
риск профицита на фоне умеренного роста спроса;
санкционные ограничения в морской логистике;
неопределенность поставок из Венесуэлы и Ирана.
Эти факторы делают экспорт уязвимым и повышают требуемую доходность инвестиций.
По мнению эксперта, Казахстану нужны альтернативные экспортные пути, чтобы снизить зависимость от единственного маршрута через КТК. Варианты включают каспийский маршрут через Азербайджан с выходом на Баку – Тбилиси – Джейхан, а также поставки в Китай и своповые схемы.
«Это не фантазия, а реальные возможности, которые нужно ускорять и масштабировать», – отметил Исмаилов.
Для повышения привлекательности страны на мировом рынке нефти эксперт предлагает внедрить строгий комплаенс, прозрачную документацию происхождения, цифровой трекинг партий и минимизацию серых сервисов. Инвесторы готовы платить премию за безопасность и надежность поставок.
Любые атаки на морские точки отгрузки уже приводили к сбоям в добыче, и это напрямую влияет на доступность топлива внутри страны.
Эксперт предупредил, что ухудшение внешней конъюнктуры может сказаться на продлении соглашений о разделе продукции (СРП) по Тенгизу, если государство не подготовится к переговорам. Казахстан может укрепить позиции, заранее формируя сценарии, красные линии и показатели для инвесторов, включая инвестиции, технологии и безопасность экспорта.
Исмаилов отметил, что отдельное министерство нефти и газа могло бы повысить скорость и качество решений, учитывая, что отрасль включает добычу, экспортную безопасность, санкционный комплаенс и международные переговоры. В качестве альтернативы возможно создание сильного агентства при премьер-министре с узким отраслевым мандатом.
В целом, по прогнозам эксперта, год будет сложным и неровным. Казахстан обладает потенциалом для роста добычи благодаря крупным проектам, однако главная неопределенность связана с экспортом. Сбои и ограничения в логистике уже привели к снижению добычи, а давление на независимые месторождения может усилить зависимость страны от импорта ГСМ.
«Формула года простая: технически можем расти, но рынок будет платить только за устойчивый экспорт», – резюмировал Аскар Исмаилов.
