Бюджет на нефтяной игле и внешние силы: кто выкачивает миллионы долларов из Казахстана

2026 год для казахстанской нефтегазовой отрасли начался с серьезных вызовов. Уже в январе страна рискует недополучить миллионы долларов из-за внешнего давления на экспортные маршруты и колебаний мирового рынка. Директор аналитической компании РАСЕ Analytics Аскар Исмаилов рассказал LS , почему ситуация с черным золотом в Казахстане вызывает тревогу, сообщает Lada.kz.

Геополитика ставит под удар экспорт

По словам эксперта, мировая нефтяная логистика сегодня «милитаризуется», а нефть вновь становится элементом силовой политики. Основная уязвимость Казахстана заключается в экспорте через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через который проходит около 80% всей нефти страны. Любые сбои, атаки или санкционные ограничения сразу отражаются на добыче и бюджетных поступлениях.

«Если раньше это было гипотетической угрозой, сегодня мы уже живем в условиях реальной нестабильности», – подчеркнул Исмаилов.

Добыча падает, бюджет теряет доходы

Согласно оценкам аналитика, добыча нефти и сопутствующего газа в Казахстане снизилась почти вдвое. Валютные поступления от нефтегаза формируют около 60% бюджетных расходов, поэтому падение объемов напрямую бьет по финансовой стабильности страны.

Если ситуация с экспортными маршрутами и внешним давлением сохранится, отрасль недополучит почти $1,5 млрд в январе. Примерно четверть этой суммы могла бы пополнить бюджет и Национальный фонд Казахстана.

Рынок также создает давление

На фоне умеренного роста мирового спроса на нефть, оцененного Международным энергетическим агентством (IEA), появляется риск профицита. Геополитические конфликты, например, в Иране и Венесуэле, добавляют непредсказуемости и скачков цен, что усложняет планирование и повышает волатильность на рынке.

Инвесторам важна не только геология и запасы, но и стабильность условий. В этом смысле Казахстан сталкивается с рисками, связанными с инфраструктурой и ограниченной диверсификацией маршрутов экспорта.

Потенциал и ограничения казахстанских месторождений

Аналитик отметил, что крупнейшие проекты, включая Тенгиз, остаются конкурентными на мировом уровне. Расширение месторождения позволит добывать до 40 млн тонн нефти в год. Однако любые внешние шоки повышают стоимость финансирования и страхования, что снижает рентабельность инвестиций.

Основные факторы давления в этом году:

риск профицита на фоне умеренного роста спроса;

санкционные ограничения в морской логистике;

неопределенность поставок из Венесуэлы и Ирана.

Эти факторы делают экспорт уязвимым и повышают требуемую доходность инвестиций.

Диверсификация маршрутов – ключ к стабильности

По мнению эксперта, Казахстану нужны альтернативные экспортные пути, чтобы снизить зависимость от единственного маршрута через КТК. Варианты включают каспийский маршрут через Азербайджан с выходом на Баку – Тбилиси – Джейхан, а также поставки в Китай и своповые схемы.

«Это не фантазия, а реальные возможности, которые нужно ускорять и масштабировать», – отметил Исмаилов.

«Юрисдикция чистого барреля» как фактор доверия инвесторов

Для повышения привлекательности страны на мировом рынке нефти эксперт предлагает внедрить строгий комплаенс, прозрачную документацию происхождения, цифровой трекинг партий и минимизацию серых сервисов. Инвесторы готовы платить премию за безопасность и надежность поставок.

Любые атаки на морские точки отгрузки уже приводили к сбоям в добыче, и это напрямую влияет на доступность топлива внутри страны.

Переговоры по Тенгизу и роль государства

Эксперт предупредил, что ухудшение внешней конъюнктуры может сказаться на продлении соглашений о разделе продукции (СРП) по Тенгизу, если государство не подготовится к переговорам. Казахстан может укрепить позиции, заранее формируя сценарии, красные линии и показатели для инвесторов, включая инвестиции, технологии и безопасность экспорта.

Структура управления нефтегазом

Исмаилов отметил, что отдельное министерство нефти и газа могло бы повысить скорость и качество решений, учитывая, что отрасль включает добычу, экспортную безопасность, санкционный комплаенс и международные переговоры. В качестве альтернативы возможно создание сильного агентства при премьер-министре с узким отраслевым мандатом.

Итог года: технический рост, но ограниченная выгода

В целом, по прогнозам эксперта, год будет сложным и неровным. Казахстан обладает потенциалом для роста добычи благодаря крупным проектам, однако главная неопределенность связана с экспортом. Сбои и ограничения в логистике уже привели к снижению добычи, а давление на независимые месторождения может усилить зависимость страны от импорта ГСМ.