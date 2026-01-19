18+
19.01.2026, 15:36

«Тенгизшевройл» останавливает добычу на ключевых месторождениях Казахстана

Новости Казахстана 0 595

В Атырауской области на крупнейших нефтяных месторождениях Тенгиз и Королевское временно приостановлена добыча нефти. Официальное подтверждение этой информации поступило от компании «Тенгизшевройл» (ТШО), сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: forbes.kz
Фото: forbes.kz

Причина приостановки: проблемы с электроэнергией

В компании объяснили, что остановка добычи связана с нарушениями в работе некоторых систем распределения электроэнергии на производственных объектах. ТШО подчеркнуло, что ситуация требует профессионального и безопасного вмешательства технических служб.

«Пострадавших нет, и безопасность персонала остаётся наивысшим приоритетом компании. Технические службы ТШО активно работают над установлением первопричины, и их приоритетом является безопасное устранение возникшей ситуации», — сообщили в ТШО.

Компания также заверила, что взаимодействует с государственными органами, чтобы минимизировать возможные последствия для производства и местной экономики.

Месторождения остаются под контролем

ТШО отметила, что все производственные объекты и месторождения находятся под надёжной защитой, а ситуация полностью контролируется специалистами. Добыча нефти при этом временно приостановлена, но угрозы для окружающей среды и сотрудников нет.

Предыстория: пожар на Тенгизе

Инцидент связан с пожаром, произошедшим утром 18 января на заводе третьего поколения, расположенном на месторождении Тенгиз в Жылыойском районе Атырауской области. По предварительным данным, в разные моменты времени загорелись трансформаторы, однако точные причины возгорания ещё выясняются.

Возможные последствия для экономики и нефтяного сектора

Остановка добычи на двух ключевых месторождениях имеет потенциальный экономический эффект. Тенгиз и Королевское обеспечивают значительную часть экспортной нефти Казахстана, и даже временная остановка производства может повлиять на объёмы поставок на мировой рынок, а также на доходы государства от экспорта и налогов.

Специалисты подчеркивают, что приоритет компании — безопасность персонала и объектов, однако ситуация требует пристального внимания, так как любая задержка на крупных месторождениях сразу отражается на бюджете страны.

0
0
0
