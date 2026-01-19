Случайные деньги на карте могут обернуться уголовным делом для казахстанцев

Каждому знакома ситуация: на счет внезапно поступают деньги, а через минуту приходит сообщение: «Извините, ошибся номером, верните, пожалуйста». На первый взгляд, всё выглядит безобидно — кто не хочет быть честным и вернуть чужие деньги? Однако юристы предупреждают: такие переводы часто связаны с мошенничеством и могут превратить порядочного человека в фигуранта уголовного расследования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Shutterstock

Как работает мошенническая схема

Мошенники используют простую, но коварную схему. Они «случайно» переводят деньги на вашу карту и просят вернуть их на другой счет. На первый взгляд это выглядит как обычная ошибка, но на деле всё совсем иначе:

Счет, с которого был совершен перевод, может быть украден.

Настоящий владелец оспаривает транзакцию через банк.

Вы возвращаете чужие деньги преступникам.

В результате ваши средства оказываются потеряны, а мошенники получают двойную выгоду.

Простая попытка помочь превращается в финансовую ловушку: вы остаетесь без денег, а преступники продолжают использовать ситуацию в своих целях.

Более опасные сценарии

Существуют схемы, при которых возвращение «ошибочно переведенных» средств может иметь уголовные последствия:

Мошенники просят вернуть деньги на тот же счет, с которого они поступили.

После перевода начинают шантажировать, утверждая, что деньги предназначались террористической организации.

Человека заставляют совершать незаконные действия под угрозой обращения в правоохранительные органы.

Даже если перевод кажется безопасным, вы можете стать частью преступной цепочки, не подозревая об этом. Через ваш счет могут отмывать деньги или использовать его как промежуточное звено в сложной финансовой схеме. И правоохранительные органы смогут отследить цепочку именно до вас.

Почему личная честность может обернуться опасностью

Возврат «чужих» средств напрямую мошеннику выглядит как добросовестный поступок, но на практике это почти всегда финансовая ловушка. Любой перевод на неизвестный счет автоматически делает вас звеном в мошеннической схеме, а доказать свою непричастность к преступлению будет крайне сложно.

Единственный безопасный способ вернуть деньги

Если вы действительно хотите вернуть ошибочно переведенные средства, действовать нужно строго через банк:

Обратитесь в свой банк с запросом о возврате платежа.

Сотрудники банка проверят легальность операции и установят личность отправителя.

Возврат средств будет произведен только после подтверждения, что это не мошенническая схема.

Хотя этот процесс может занять время, это минимальная цена за сохранение своих денег и репутации.