Казахстанец оказался на скамье подсудимых за то, что выстрелил в камеру «Сергек»

В Жамбылской области завершилось рассмотрение дела, которое наглядно показало, чем может обернуться попытка самостоятельно «разобраться» с дорожной системой контроля. Местный житель оказался на скамье подсудимых после того, как умышленно повредил камеру автоматической фиксации нарушений «Сергек», установленную на автомобильной трассе, сообщает Lada.kz со ссылкой на областной суд .

Фото: Polisia.kz

Что произошло на трассе

Суд установил, что инцидент произошел в декабре 2025 года на автодороге Сарыкемер – Туймекент – Акшолак. Мужчина, находясь на трассе, произвел выстрел из пневматического ружья по камере системы «Сергек». В результате устройство автоматической фиксации нарушений было повреждено и выведено из строя.

Такие действия привели к причинению материального ущерба организации, которой принадлежала камера.

Административное дело и квалификация нарушения

Дело было рассмотрено Байзакским районным судом Жамбылской области. Мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 147-1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Позиция сторон в суде

Во время судебного разбирательства правонарушитель полностью признал свою вину. Он также сообщил, что уже начал возмещать причиненный ущерб, однако сделал это лишь частично.

Представители потерпевшей стороны подтвердили факт компенсации, но подчеркнули, что ущерб был покрыт не в полном объеме.

Какие доказательства легли в основу решения

Вина мужчины была подтверждена совокупностью доказательств, в том числе:

протоколом об административном правонарушении;

сообщением правоохранительных органов;

письменным заявлением потерпевшей стороны;

собственными показаниями нарушителя.

Суд не усомнился в умышленном характере действий и признал их полностью доказанными.

Смягчающие и отягчающие обстоятельства

Суд учел признание вины как смягчающее обстоятельство. При этом каких-либо отягчающих факторов установлено не было, что повлияло на выбор меры наказания.

Что грозит за уничтожение чужого имущества

Санкция части 1 статьи 147-1 КоАП предусматривает:

штраф в размере 50 месячных расчетных показателей (МРП),

либо административный арест сроком от 5 до 20 суток.

Итоговое решение суда

По результатам рассмотрения дела мужчина был признан виновным. Суд назначил ему административный штраф в размере 196 тысяч тенге.

Постановление суда вступило в законную силу, а инцидент стал очередным напоминанием о том, что повреждение дорожной инфраструктуры, включая системы автоматической фиксации нарушений, влечет за собой серьезные правовые и финансовые последствия.