С 11 февраля вступают новые правила контроля для казахстанских фур: что нужно знать автоперевозчикам

19 января 2026 года Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана направил перевозчикам важное уведомление , касающееся использования навигационных пломб. Эта мера призвана повысить прозрачность и контроль перемещения товаров внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Что изменится с 11 февраля 2026 года

Согласно решению коллегии Евразийской экономической комиссии, уже с 11 февраля текущего года в ЕАЭС вводится обязательное отслеживание товаров с помощью навигационных пломб. Оно будет применяться к грузам, перемещаемым через территорию двух и более стран-членов союза.

Этапы внедрения и сферы применения

Отслеживание с использованием навигационных пломб будет вводиться постепенно и охватывать следующие направления:

Перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом;

Таможенные процедуры транзита и экспорта;

Взаимная торговля между государствами-членами ЕАЭС.

Почему это важно для бизнеса

Представителям бизнеса, включая перевозчиков, экспедиторов и других участников логистических цепочек, настоятельно рекомендуется соблюдать требования законодательства ЕАЭС и Казахстана. Нарушения могут привести к задержкам грузов и сбоям в логистике, что напрямую влияет на сроки доставки и эффективность перевозок.

Рекомендации КГД для перевозчиков

Комитет государственных доходов подчеркивает, что соблюдение новых правил позволит:

Обеспечить непрерывность логистических процессов;

Исключить возможные задержки и штрафные санкции;

Поддерживать прозрачность перемещения товаров и доверие между странами-членами союза.

Итог

Новые требования к навигационным пломбам становятся обязательным элементом грузоперевозок внутри ЕАЭС. С 11 февраля 2026 года каждая крупная партия товаров, пересекающая границы двух и более стран, будет под постоянным контролем, а перевозчикам предстоит адаптироваться к более строгим стандартам отслеживания.