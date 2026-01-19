18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.01.2026, 18:33

С 11 февраля вступают новые правила контроля для казахстанских фур: что нужно знать автоперевозчикам

Новости Казахстана 0 306

19 января 2026 года Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана направил перевозчикам важное уведомление, касающееся использования навигационных пломб. Эта мера призвана повысить прозрачность и контроль перемещения товаров внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что изменится с 11 февраля 2026 года

Согласно решению коллегии Евразийской экономической комиссии, уже с 11 февраля текущего года в ЕАЭС вводится обязательное отслеживание товаров с помощью навигационных пломб. Оно будет применяться к грузам, перемещаемым через территорию двух и более стран-членов союза.

Этапы внедрения и сферы применения

Отслеживание с использованием навигационных пломб будет вводиться постепенно и охватывать следующие направления:

  • Перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом;

  • Таможенные процедуры транзита и экспорта;

  • Взаимная торговля между государствами-членами ЕАЭС.

Почему это важно для бизнеса

Представителям бизнеса, включая перевозчиков, экспедиторов и других участников логистических цепочек, настоятельно рекомендуется соблюдать требования законодательства ЕАЭС и Казахстана. Нарушения могут привести к задержкам грузов и сбоям в логистике, что напрямую влияет на сроки доставки и эффективность перевозок.

Рекомендации КГД для перевозчиков

Комитет государственных доходов подчеркивает, что соблюдение новых правил позволит:

  • Обеспечить непрерывность логистических процессов;

  • Исключить возможные задержки и штрафные санкции;

  • Поддерживать прозрачность перемещения товаров и доверие между странами-членами союза.

Итог
Новые требования к навигационным пломбам становятся обязательным элементом грузоперевозок внутри ЕАЭС. С 11 февраля 2026 года каждая крупная партия товаров, пересекающая границы двух и более стран, будет под постоянным контролем, а перевозчикам предстоит адаптироваться к более строгим стандартам отслеживания.

