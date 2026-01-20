Новые правила по выдаче кредитов для призывников в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан представило проект постановления, который вводит новые правила по выдаче кредитов для граждан призывного возраста. Документ размещён на портале «Открытые НПА» и уже доступен для публичного обсуждения, которое продлится до 3 февраля 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Основная цель изменений — корректировка системы кредитования для военнослужащих, призванных на срочную воинскую службу, и обеспечение прозрачности информации о них в кредитных отчётах.

Как изменится обмен информацией

Проект постановления устанавливает чёткий порядок обмена сведениями между:

Министерством обороны РК — о гражданах, призванных на срочную службу;

Кредитными бюро — для внесения актуальной информации в кредитные отчёты.

Благодаря этому банки и микрофинансовые организации смогут:

Предоставлять отсрочку платежей по кредитам военнослужащим;

Отражать в кредитной истории факт прохождения срочной службы или увольнения.

Проверка статуса призывника при подаче заявки

Документ подчёркивает: при поступлении заявки на кредит от гражданина призывного возраста финансовые организации обязаны:

Проверять статус заявителя в кредитном отчёте; Если в отчёте есть сведения о прохождении срочной службы — отказывать в выдаче кредита до окончания службы.

Таким образом, новый порядок направлен на защиту как интересов банков, так и самих военнослужащих, исключая риск просрочек и недостоверной информации в кредитных историях.

Публичное обсуждение и сроки

Публичное обсуждение проекта продлится до 3 февраля 2026 года, что даёт гражданам и финансовым организациям возможность высказать свои замечания и предложения. После этого постановление может быть внесено в официальный правовой оборот с учётом внесённых корректировок.