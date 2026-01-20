Новые правила по выдаче кредитов для призывников в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан представило проект постановления, который вводит новые правила по выдаче кредитов для граждан призывного возраста. Документ размещён на портале «Открытые НПА» и уже доступен для публичного обсуждения, которое продлится до 3 февраля 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Основная цель изменений — корректировка системы кредитования для военнослужащих, призванных на срочную воинскую службу, и обеспечение прозрачности информации о них в кредитных отчётах.
Проект постановления устанавливает чёткий порядок обмена сведениями между:
Министерством обороны РК — о гражданах, призванных на срочную службу;
Кредитными бюро — для внесения актуальной информации в кредитные отчёты.
Благодаря этому банки и микрофинансовые организации смогут:
Предоставлять отсрочку платежей по кредитам военнослужащим;
Отражать в кредитной истории факт прохождения срочной службы или увольнения.
Документ подчёркивает: при поступлении заявки на кредит от гражданина призывного возраста финансовые организации обязаны:
Проверять статус заявителя в кредитном отчёте;
Если в отчёте есть сведения о прохождении срочной службы — отказывать в выдаче кредита до окончания службы.
Таким образом, новый порядок направлен на защиту как интересов банков, так и самих военнослужащих, исключая риск просрочек и недостоверной информации в кредитных историях.
Публичное обсуждение проекта продлится до 3 февраля 2026 года, что даёт гражданам и финансовым организациям возможность высказать свои замечания и предложения. После этого постановление может быть внесено в официальный правовой оборот с учётом внесённых корректировок.
