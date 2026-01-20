18+
19.01.2026, 20:35

Казахстан в мировом рейтинге рабства: где наша страна и как это считается

Новости Казахстана 0 339

Казахстан продолжает активно совершенствовать механизмы предотвращения и противодействия современному рабству. Речь идет о явлениях, которые все чаще называют «неорабством» — форме эксплуатации людей против их воли, включающей принудительный труд, долговую кабалу и другие формы ограничения свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: weforum.org
Недавно независимая организация World Population Review обновила данные глобального индекса современного рабства за 2025 год, и результаты оказались очень заметными для Казахстана.

Как оценивается современное рабство

Эксперты World Population Review используют комплексный подход при расчете индекса современного рабства. В основе анализа лежат три ключевых критерия:

  • Уязвимость населения – насколько граждане страны подвержены принудительному труду и эксплуатации;

  • Распространенность явления – количество случаев принуждения к труду на 100 000 человек;

  • Реакция правительства – эффективность существующих систем предупреждения и борьбы с современным рабством.

Все показатели объединяются в единый цифровой индекс в диапазоне от 1 до 100:

  • 1 балл – наилучший показатель эффективности борьбы с современным рабством;

  • 100 баллов – наихудший результат.

Казахстан среди стран СНГ

В рамках стран СНГ лидером по эффективности систем предупреждения современного рабства остается Беларусь, занявшая 59-е место в глобальном рейтинге с индексом 41 балл.

Казахстан следует сразу за ней:

  • 61-е место в мировом рейтинге;

  • Итоговый индекс — 42 балла.

Третье место среди стран СНГ занимает Армения (82-е место, 48 баллов). Далее располагаются:

  • Кыргызстан – 98-е место (55 баллов);

  • Узбекистан – 100-е место (56 баллов);

  • Азербайджан – 105-е место (57 баллов);

  • Россия – 118-е место (57 баллов);

  • Таджикистан – 135-е место (67 баллов).

Таким образом, Казахстан опередил Китай и Турцию, а также большинство стран СНГ, демонстрируя заметный прогресс в системе защиты граждан от современных форм эксплуатации.

Лидеры и аутсайдеры глобального рейтинга

На глобальном уровне лучшие показатели продемонстрировали:

  • Норвегия – 1 балл;

  • Финляндия – 5 баллов;

  • Нидерланды – 6 баллов.

В топ-10 также вошли: Португалия, Дания, Австралия, Швеция, Австрия, Новая Зеландия и Ирландия (от 6 до 9 баллов).

США заняли 35-е место с индексом 26 баллов, Китай – 69-е место (46 баллов), а Турция – 86-е место (51 балл).

Наименее эффективные страны в борьбе с современным рабством:

  • Сомали – 98 баллов;

  • Центральноафриканская республика – 98 баллов;

  • Южный Судан – 100 баллов.

Почему прогресс Казахстана важен

Успех Казахстана в рейтинге World Population Review отражает комплексный подход государства к защите прав граждан. От развития законодательной базы до создания механизмов мониторинга и профилактики — страна демонстрирует, что борьба с современным рабством требует системной работы и активного участия всех государственных и общественных институтов.

Результаты 2025 года показывают, что Казахстан находится в числе стран, которые способны эффективно защищать население от скрытых форм эксплуатации, опережая соседей и крупных мировых игроков региона.

