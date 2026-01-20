Скидка до 45%: кому в Казахстане резко снизили цену обязательной автостраховки

В Казахстане заметно снизилась стоимость обязательной автостраховки для сразу нескольких категорий водителей. В первую очередь изменения почувствуют водители-новички , а также мотоциклисты и мопедисты , которые раньше платили за полисы по самым высоким тарифам. По оценкам, цена ОСГПО ВТС для них сократилась на 30–45 процентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz

Причиной стал пересмотр правил расчёта страховой премии по системе «бонус-малус», который провёл финансовый регулятор страны. Обновлённый документ уже вступил в законную силу.

Что именно изменили в системе «бонус-малус»

Финансовый регулятор скорректировал порядок применения коэффициентов при расчёте обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСГПО ВТС).

Ключевое изменение — из классификатора полностью исключили класс А, который ранее считался стартовым для новичков и предусматривал повышенную страховую нагрузку. После этого система классов была пересобрана, а базовые условия для новых водителей стали мягче.

Какие условия теперь действуют для водителей-новичков

Согласно новым правилам, если договор обязательного страхования заключается впервые владельцем автомобиля, страхователю теперь присваивается 3-й класс. При этом применяется повышающий коэффициент в размере 20 процентов, а не 80 процентов, как было ранее.

Для сравнения: после апрельских изменений 2025 года новичкам автоматически присваивался класс А с коэффициентом 1,8, что существенно увеличивало стоимость полиса. Теперь же этот стартовый «штраф» для автомобилистов значительно смягчили.

В результате водители-новички за рулём автомобилей получили реальную скидку около 30 процентов по сравнению с прежними тарифами.

Мотоциклисты и мопедисты выиграли ещё больше

Ещё более заметное удешевление коснулось новичков-мотоциклистов и владельцев мопедов. Для них также предусмотрен 3-й класс, однако без применения повышающего коэффициента.

Это означает, что при первом оформлении страховки мотоциклист или мопедист больше не платит дополнительную «надбавку за риск», которая ранее была заложена в коэффициенте класса А.

С учётом прежних условий, такие водители получили скидку примерно в 45 процентов, что делает страхование двухколёсного транспорта значительно доступнее.

Почему страховка стала дешевле именно сейчас

Снижение стоимости напрямую связано с отменой класса А, который ранее автоматически применялся ко всем новичкам независимо от типа транспорта. Новый подход предполагает более гибкое распределение рисков и учитывает, что не все начинающие водители создают одинаковую нагрузку на страховую систему.

Фактически регулятор признал, что прежние коэффициенты были чрезмерно жёсткими, особенно для мотоциклистов и мопедистов.

Кого изменения не коснулись: жёсткие условия для бизнеса сохранились

При этом послабления затронули далеко не всех. В документе отдельно прописано, что юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и крестьянским хозяйствам, чья деятельность связана с:

арендой легковых автомобилей и лёгких автотранспортных средств,

лизингом легковых автомобилей,

автобусными перевозками,

оказанием услуг такси,

по-прежнему присваивается 3-й класс с повышающим коэффициентом 80 процентов, то есть с коэффициентом 1,8.

Фактически для этих категорий условия остались прежними. Ранее таким предпринимателям также присваивался класс А, и финансовая нагрузка на них не была снижена.

Итог: кто выиграл от реформы

В результате изменений:

автомобилисты-новички стали платить за страховку примерно на 30 % меньше ;

мотоциклисты и мопедисты — почти на 45 % меньше ;

такси, аренда и перевозчики продолжают оформлять полисы по повышенному тарифу.

Таким образом, реформа системы «бонус-малус» оказалась адресной: она поддержала частных водителей, но сохранила строгие условия для коммерческого транспорта.