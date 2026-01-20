Скидка до 45%: кому в Казахстане резко снизили цену обязательной автостраховки

В Казахстане заметно снизилась стоимость обязательной автостраховки для сразу нескольких категорий водителей. В первую очередь изменения почувствуют водители-новички, а также мотоциклисты и мопедисты, которые раньше платили за полисы по самым высоким тарифам. По оценкам, цена ОСГПО ВТС для них сократилась на 30–45 процентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
Причиной стал пересмотр правил расчёта страховой премии по системе «бонус-малус», который провёл финансовый регулятор страны. Обновлённый документ уже вступил в законную силу.
Финансовый регулятор скорректировал порядок применения коэффициентов при расчёте обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСГПО ВТС).
Ключевое изменение — из классификатора полностью исключили класс А, который ранее считался стартовым для новичков и предусматривал повышенную страховую нагрузку. После этого система классов была пересобрана, а базовые условия для новых водителей стали мягче.
Согласно новым правилам, если договор обязательного страхования заключается впервые владельцем автомобиля, страхователю теперь присваивается 3-й класс. При этом применяется повышающий коэффициент в размере 20 процентов, а не 80 процентов, как было ранее.
Для сравнения: после апрельских изменений 2025 года новичкам автоматически присваивался класс А с коэффициентом 1,8, что существенно увеличивало стоимость полиса. Теперь же этот стартовый «штраф» для автомобилистов значительно смягчили.
В результате водители-новички за рулём автомобилей получили реальную скидку около 30 процентов по сравнению с прежними тарифами.
Ещё более заметное удешевление коснулось новичков-мотоциклистов и владельцев мопедов. Для них также предусмотрен 3-й класс, однако без применения повышающего коэффициента.
Это означает, что при первом оформлении страховки мотоциклист или мопедист больше не платит дополнительную «надбавку за риск», которая ранее была заложена в коэффициенте класса А.
С учётом прежних условий, такие водители получили скидку примерно в 45 процентов, что делает страхование двухколёсного транспорта значительно доступнее.
Снижение стоимости напрямую связано с отменой класса А, который ранее автоматически применялся ко всем новичкам независимо от типа транспорта. Новый подход предполагает более гибкое распределение рисков и учитывает, что не все начинающие водители создают одинаковую нагрузку на страховую систему.
Фактически регулятор признал, что прежние коэффициенты были чрезмерно жёсткими, особенно для мотоциклистов и мопедистов.
При этом послабления затронули далеко не всех. В документе отдельно прописано, что юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и крестьянским хозяйствам, чья деятельность связана с:
арендой легковых автомобилей и лёгких автотранспортных средств,
лизингом легковых автомобилей,
автобусными перевозками,
оказанием услуг такси,
по-прежнему присваивается 3-й класс с повышающим коэффициентом 80 процентов, то есть с коэффициентом 1,8.
Фактически для этих категорий условия остались прежними. Ранее таким предпринимателям также присваивался класс А, и финансовая нагрузка на них не была снижена.
В результате изменений:
автомобилисты-новички стали платить за страховку примерно на 30 % меньше;
мотоциклисты и мопедисты — почти на 45 % меньше;
такси, аренда и перевозчики продолжают оформлять полисы по повышенному тарифу.
Таким образом, реформа системы «бонус-малус» оказалась адресной: она поддержала частных водителей, но сохранила строгие условия для коммерческого транспорта.
Комментарии0 комментарий(ев)