40 дней счастья: маленькая деталь, которая ставит Казахстан в топ мирового рейтинга

Казахстан официально вошел в топ-15 стран мира по продолжительности оплачиваемого отпуска , сообщает Zakon.kz со ссылкой на независимую организацию World Population Review. Это стало заметным сигналом того, что трудовые права казахстанцев продолжают оставаться одним из приоритетов социальной политики государства, передает Lada.kz.

Почему отпуск так важен

Трудовой отпуск — это не просто время отдыха, а ключевое право работника, позволяющее восстановить силы и поддерживать здоровье. Во многих странах мира именно этот показатель рассматривается как индикатор качества трудовых отношений и социальной защищенности населения.

Как формируется рейтинг

World Population Review, специализирующаяся на глобальной демографии и социально-экономических показателях, учитывает при составлении рейтинга несколько ключевых параметров:

Средняя продолжительность оплачиваемого отпуска , фактически предоставляемого сотрудникам.

Минимальное количество дней отпуска , закреплённое законом.

Оплачиваемые государственные праздничные дни, которые автоматически входят в отпускной период.

Именно на основе этих критериев Казахстан занял 15-е место среди 186 стран, оказавшись впереди большинства государств СНГ.

Казахстан среди стран СНГ

Если рассматривать Содружество независимых государств, лидерство принадлежит России. Там трудовой кодекс гарантирует не менее 28 оплачиваемых дней отпуска, а фактически средний показатель достигает 42 дней, включая все официальные праздники.

Казахстан следует сразу за Россией: минимальный законодательно закрепленный отпуск составляет 24 дня, средний — 40 дней, а максимальный — 56 дней. Как и в России, в Казахстане официальные праздники полностью оплачиваются, что делает отдых граждан страны по-настоящему значимым и продолжительным.

Ниже Казахстана в рейтинге СНГ расположились Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Узбекистан, а Таджикистан в рейтинг включен не был.

Глобальный рейтинг: кто отдыхает больше всех

В мировом масштабе рекордсменами по отпуску стали:

Иран — средний оплачиваемый отпуск 53 дня, минимальный законный порог — 26 дней, оплачиваемые праздники — 27 дней.

Кирибати — средний отпуск 46 дней, минимальный порог — 30 дней, оплачиваемые праздники — 16 дней.

Буркина-Фасо — средний отпуск 45 дней, минимальный порог — 30 дней, оплачиваемые праздники — 15 дней.

В топ-10 также вошли: Камбоджа, Андорра, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Россия и Франция.

Для сравнения, Германия занимает 78-е место, Великобритания — 89-е, Турция — 107-е, Китай — 122-е (средний отпуск — 23 дня, минимальный — 10 дней, праздничные — 13 дней).

США в рейтинг не включены из-за отсутствия федерального закона, гарантирующего оплачиваемый отпуск: большинство работников вынуждены оплачивать отдых самостоятельно.

Кому пока «не светит» отпуск

Последние строчки рейтинга заняли Нигерия, Малави и Сент-Китс и Невис, где условия отдыха для работников остаются минимальными и не всегда соответствуют международным стандартам.

Вывод: Казахстан оказался не только в лидерах СНГ, но и в мировом топ-15, что делает страну привлекательной для трудовых мигрантов и показывает высокий уровень социальной защищенности работников. Средний отпуск в 40 дней — это показатель, которым страна вправе гордиться.