В Казахстане заговорили о резкой девальвации национальной валюты — до уровня 1 500 тенге за доллар

На первый взгляд, такое снижение курса может показаться выгодным для бюджета и бизнеса, однако эксперты предупреждают: краткосрочная выгода может обернуться инфляционным взрывом и падением уровня жизни населения.

Что такое девальвация и как она работает

Девальвация — это искусственное ослабление национальной валюты по отношению к иностранной. При этом один тенге теряет в стоимости, а товары и услуги в долларах становятся дороже. Казахстан уже трижды сталкивался с подобными ситуациями в своей экономической истории.

Идея новой девальвации была предложена бывшим советником главы Нацбанка Айдарханом Кусаиновым, который отметил, что для удержания прежнего курса валюты было потрачено десятки триллионов тенге.

Однако независимый аналитик Андрей Чеботарев считает, что возможные убытки от резкой девальвации могут превысить её краткосрочную пользу.

Кто выиграет от снижения курса тенге

По мнению эксперта, некоторая выгода от девальвации всё же возможна, но она будет ограниченной и краткосрочной.

Положительные эффекты проявятся у следующих категорий:

Экспортеры – выручка в тенге растёт за счёт падения валютного курса.

Бюджет страны – доходы государства могут временно увеличиться, особенно если налоги и пошлины пересчитываются в тенге.

Банки второго уровня – прибыль в тенге возрастает при конвертации долларов.

Однако Чеботарев подчёркивает, что такой эффект недолговечен. Чтобы принудительно установить курс на 1 500 тенге, Нацбанку придётся отказаться от инфляционного таргетирования и перейти на фиксированный курс. Это повлечёт за собой снижение кредитного рейтинга Казахстана и рост расходов на обслуживание государственного долга.

Кто окажется в зоне риска

В то же время девальвация создаёт серьёзные проблемы для других участников экономики:

Импортеры – компании, зависящие от закупок товаров за границей, столкнутся с резким ростом затрат. Импорт в Казахстане занимает значительную долю экономики, поэтому удар по ним ощущается практически повсеместно.

Население – снижение покупательной способности и рост цен приведут к инфляционному шоку. По оценкам эксперта, инфляция может вырасти минимум на 50–70% , а в худшем случае перерасти в гиперинфляцию.

Общее экономическое состояние – краткосрочные прибыли для бюджета и экспортеров могут обернуться резким падением доходов населения и компаний, которые не защищены от внешних шоков.

Чеботарев добавляет, что даже самые простые экономические модели показывают: подобная "реформа" способна превратить бюджет Казахстана в суперпрофицитный на короткий период, однако уже вскоре последствия от резкого падения тенге вернутся в виде гиперинфляции и общего снижения доходов.

Итог: краткосрочная выгода или долговременный кризис?

Эксперты предупреждают, что резкая девальвация до 1 500 тенге за доллар — это шаг с высокими рисками.

С одной стороны, бюджет и экспортеры могут получить временную выгоду, с другой — экономика страны, импортеры и население могут столкнуться с инфляционным взрывом и падением уровня жизни.

Принудительное снижение курса также грозит ухудшением отношений с международными кредитными агентствами, что приведёт к росту расходов на обслуживание госдолга.

В итоге аналитики советуют тщательно взвешивать любые решения о девальвации и учитывать, что экономические "рывки" не всегда приносят желаемый результат, особенно на открытом рынке с высоким уровнем импорта.