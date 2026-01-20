Правда о видеонаблюдении в банкоматах Казахстана

В Казахстане вновь обсуждается тема видеонаблюдения в банкоматах. В центре внимания — сроки хранения записей и их назначение. Зачем банки фиксируют действия клиентов и что стоит за слухами о «государственной базе снятия наличных», сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Манипуляция или реальность: слухи о «базе наличных»

В последние недели в сети распространилась информация о том, что государство якобы создаёт реестр всех граждан, снимающих наличные через банкоматы.

Центр по борьбе с дезинформацией при Службе центральных коммуникаций Казахстана опроверг эти слухи. Согласно официальным разъяснениям, сведения о «государственной базе» являются манипулятивными и не соответствуют действительности.

Ссылаясь на данные Национального банка, Центр подчеркнул: в стране не ведутся отдельные реестры по факту снятия наличных средств.

Зачем банки действительно хранят видеозаписи

Хотя никакой «базы граждан» не существует, банкоматы в Казахстане оборудованы камерами, и видеозаписи действительно сохраняются. Основная цель этого — повышение безопасности.

Превенция преступлений. Камеры помогают предотвращать попытки краж, мошенничества и других правонарушений.

Расследование инцидентов. В случае спорных ситуаций записи служат доказательной базой, позволяя банкам и правоохранительным органам точно восстановить события.

Защита клиентов и банков. Хранение видеоданных снижает финансовые и юридические риски, обеспечивая безопасность всех участников транзакций.

Законодательная основа и сроки хранения

Требования к видеонаблюдению в банкоматах закреплены постановлением правления Национального банка № 205 от 31 августа 2016 года.

Согласно документу:

Каждый банкомат должен быть оснащён как минимум одной камерой, фиксирующей лицо держателя карты.

С 1 января 2026 года срок хранения записей установлен на не менее 180 календарных дней для унификации практики среди всех банков.

Важно подчеркнуть: вне зависимости от суммы снятой наличности или частоты операций, законодательство не вводит дополнительных требований к фиксации клиентов банкоматов.

Призыв к внимательности

Центр по борьбе с дезинформацией призвал интернет-пользователей и создателей контента не распространять искажённые трактовки законодательства, чтобы избежать возникновения «панических настроений».

В итоге: видеонаблюдение в банкоматах — это не способ слежки за гражданами, а инструмент защиты как клиентов, так и финансовых организаций, с чётко закреплёнными правилами хранения данных.