18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.05
594.82
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.01.2026, 08:38

Правда о видеонаблюдении в банкоматах Казахстана

Новости Казахстана 0 622

В Казахстане вновь обсуждается тема видеонаблюдения в банкоматах. В центре внимания — сроки хранения записей и их назначение. Зачем банки фиксируют действия клиентов и что стоит за слухами о «государственной базе снятия наличных», сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: angliya.com
Фото: angliya.com

Манипуляция или реальность: слухи о «базе наличных»

В последние недели в сети распространилась информация о том, что государство якобы создаёт реестр всех граждан, снимающих наличные через банкоматы.
Центр по борьбе с дезинформацией при Службе центральных коммуникаций Казахстана опроверг эти слухи. Согласно официальным разъяснениям, сведения о «государственной базе» являются манипулятивными и не соответствуют действительности.

Ссылаясь на данные Национального банка, Центр подчеркнул: в стране не ведутся отдельные реестры по факту снятия наличных средств.

Зачем банки действительно хранят видеозаписи

Хотя никакой «базы граждан» не существует, банкоматы в Казахстане оборудованы камерами, и видеозаписи действительно сохраняются. Основная цель этого — повышение безопасности.

  • Превенция преступлений. Камеры помогают предотвращать попытки краж, мошенничества и других правонарушений.

  • Расследование инцидентов. В случае спорных ситуаций записи служат доказательной базой, позволяя банкам и правоохранительным органам точно восстановить события.

  • Защита клиентов и банков. Хранение видеоданных снижает финансовые и юридические риски, обеспечивая безопасность всех участников транзакций.

Законодательная основа и сроки хранения

Требования к видеонаблюдению в банкоматах закреплены постановлением правления Национального банка № 205 от 31 августа 2016 года.

Согласно документу:

  • Каждый банкомат должен быть оснащён как минимум одной камерой, фиксирующей лицо держателя карты.

  • С 1 января 2026 года срок хранения записей установлен на не менее 180 календарных дней для унификации практики среди всех банков.

Важно подчеркнуть: вне зависимости от суммы снятой наличности или частоты операций, законодательство не вводит дополнительных требований к фиксации клиентов банкоматов.

Призыв к внимательности

Центр по борьбе с дезинформацией призвал интернет-пользователей и создателей контента не распространять искажённые трактовки законодательства, чтобы избежать возникновения «панических настроений».

В итоге: видеонаблюдение в банкоматах — это не способ слежки за гражданами, а инструмент защиты как клиентов, так и финансовых организаций, с чётко закреплёнными правилами хранения данных.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь