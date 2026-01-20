Транзитная «бомба» на востоке Казахстана: новый мост соединит два гиганта

В Восточно-Казахстанской области планируется строительство нового моста в Шемонаихинском районе, который станет ключевым звеном транзитного маршрута между Китаем и Россией. Стоимость проекта, прошедшего государственную экспертизу, оценивается в 8 миллиардов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Седьмой канал .

Кадр из видео

Старый мост больше не справляется с нагрузкой

Существующий мост, построенный в 1962 году, давно устарел и не соответствует современным требованиям транспортной безопасности. На сегодняшний день движение по нему организовано с помощью реверсивного светофорного регулирования: проезд разрешен только в одну полосу, а автомобили могут весить не более 23 тонн.

Особенно ощутимой становится проблема перегрузки в часы пик, когда поток грузового транспорта достигает критических показателей. Через Шемонаиху ежедневно проходят грузовые фургоны, доставляющие товары из Китая в Россию и обратно, что делает этот маршрут стратегически важным для международной торговли.

Новый мост — сердце восточного транспортного коридора

По прогнозам местных властей, новый мост станет завершением восточного транспортного коридора, соединяющего Китай, Казахстан и Россию. Его строительство позволит увеличить пропускную способность, сократить время транзита и повысить безопасность движения.

Аким Шемонаихинского района Дидар Кенесбаев подчеркнул: «Строительство нового моста однозначно расширит возможности нашего транзитного района. Недалеко от нас находится граница Российской Федерации, и с учетом введенного в эксплуатацию большого Бухтарминского моста новый маршрут станет самым коротким и удобным путем до Китая».

Начало строительства уже в этом году

Ожидается, что работы по возведению моста начнутся в 2026 году. Проект реализуется с учётом современных технологий и стандартов безопасности, что позволит не только заменить старое аварийное сооружение, но и значительно улучшить транспортную инфраструктуру региона.

Строительство нового моста открывает для Восточно-Казахстанской области новые перспективы, превращая её в стратегический узел международного транзита и укрепляя экономические связи с соседними странами.