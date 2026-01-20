18+
20.01.2026, 11:04

В Казахстане назвали маршруты поездов, в которых вагоны закрыты для мужчин

Новости Казахстана 0 3 318

Казахстан продолжает расширять возможности для комфортного и безопасного путешествия женщин по железной дороге. В АО «Пассажирские перевозки» сообщили, на каких направлениях теперь можно купить билеты в специальные женские вагоны, а также напомнили правила их использования, сообщает Lada.kz. 

© Photo : пресс-служба АО "НК "КТЖ"
© Photo : пресс-служба АО "НК "КТЖ"

Женские вагоны: статистика и популярность

С момента запуска услуги женских вагонов порядка 822 тысяч пассажирок уже воспользовались этой возможностью. Согласно данным КТЖ, сервис пользуется стабильным спросом, особенно на длинных маршрутах между крупными городами страны.

В женских вагонах обеспечен особый уровень комфорта и безопасности: там работают исключительно проводницы-женщины, а путешествовать мужчинам разрешается только детям до семи лет.

На каких направлениях доступны женские вагоны

На данный момент женские вагоны курсируют по 12 направлениям по всему Казахстану:

  • №77/78: Алматы – Мангыстау

  • №351/352: Алматы – Мангыстау

  • №45/46: Павлодар – Туркестан

  • №37/38: Мангыстау – Семей

  • №47/48: Атырау – Астана

  • №33/34: Актобе – Алматы

  • №4/3: Астана – Алматы

  • №71/72: Астана – Шымкент

  • №354/353: Астана – Семей

  • №24/23: Актобе – Алматы

  • №25/26: Алматы – Шымкент

  • №614/613: Уральск – Мангыстау

Таким образом, женщины могут выбрать специальные вагоны на большинстве популярных маршрутов между крупными городами Казахстана.

Как купить билет в женский вагон

Билеты можно приобрести двумя способами:

  1. В кассах вокзала – при покупке необходимо заранее сообщить кассиру о желании выбрать место в женском вагоне.

  2. Онлайн на сайте bilet.railways.kz – при этом важно обращать внимание на аббревиатуру «ЖН», которая означает, что билет предназначен именно для женского вагона.

Продажа билетов открывается за 45 дней до отправления, что позволяет пассажиркам заранее планировать поездку и выбирать удобные места.

Почему это удобно и важно

Женские вагоны создают отдельное пространство, где женщины могут чувствовать себя более спокойно и комфортно, особенно в дальних поездках. Сервис уже доказал свою востребованность среди пассажирок, обеспечивая:

  • безопасное и спокойное путешествие,

  • наличие исключительно женского персонала,

  • возможность заблаговременного бронирования и выбора места,

  • доступность на ключевых маршрутах страны.

25
5
2
