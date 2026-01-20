18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.05
594.82
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.01.2026, 11:56

В Казахстане заметили редкий ценовой феномен

Новости Казахстана 0 590

Несмотря на общий рост цен и сохраняющееся инфляционное давление, в продовольственной корзине казахстанцев нашлись позиции, которые не просто удержались, а заметно подешевели. Свежие данные Бюро национальной статистики показывают: на фоне дорожающего мяса и масла именно овощи преподнесли самый неожиданный сюрприз для покупателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Инфляция есть, но не для всех продуктов

По итогам года индекс цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане вырос в среднем на 8%. Однако внутри этой общей картины ситуация выглядит далеко не однородной: одни продукты стремительно дорожают, другие — демонстрируют уверенное снижение стоимости.

Особенно выделилась овощная группа, которая в годовом выражении стала главным «островком облегчения» для семейного бюджета.

Абсолютный лидер снижения: огурцы

Самым подешевевшим продуктом в Казахстане по итогам года стали огурцы. Согласно данным БНС АСПиР РК, индекс цен на них составил 86,7%, что означает падение стоимости сразу на 13,3%.

На фоне постоянных разговоров о росте цен именно этот продукт показал наибольшее снижение, обогнав все остальные позиции в продовольственном перечне.

Какие продукты тоже стали дешевле

Помимо огурцов, в списке подешевевших товаров оказались и другие продукты повседневного спроса. В годовом выражении цены снизились на:

  • помидоры — минус 11,8% (индекс 88,2);

  • картофель — снижение на 9,6% (индекс 90,4);

  • рис шлифованный — подешевел на 4,7% (индекс 95,3);

  • лук репчатый — незначительное, но все же снижение на 0,4% (индекс 99,6).

Таким образом, именно базовые овощи и отдельные крупы стали редким примером ценовой коррекции вниз в условиях общей инфляции.

Где рост оказался самым болезненным

Пока овощи дешевели, другие категории продемонстрировали противоположную динамику. Основной вклад в рост цен внес мясной сектор, где подорожание оказалось максимальным.

Топ-4 самых подорожавших продуктов за год

(январь 2026 года к январю 2025 года)

  • говядина бескостная — рост на 31,2% (индекс 131,2);

  • баранина (включая бескостную) — +28,6% (индекс 128,6);

  • говядина с костями — +28,3% (индекс 128,3);

  • мясной фарш — +26,5% (индекс 126,5).

Существенное подорожание также зафиксировано в других категориях:

  • подсолнечное масло — +14,8%;

  • яблоки — +14,0%;

  • морковь — +13,6%.

Что происходит с ценами в начале 2026 года

Если посмотреть на ситуацию с начала текущего года, то здесь картина вновь меняется. За первые две недели января 2026 года наиболее активно росли цены на сезонные овощи и молочную продукцию.

Лидеры роста с начала года

  • капуста белокочанная — +7,1%
    При этом более половины роста (3,8%) пришлось всего на вторую неделю января;

  • морковь — +2,2%;

  • гречневая крупа — +1,7%;

  • кефир — +1,3%.

Где цены, наоборот, пошли вниз в январе

Наряду с ростом зафиксированы и локальные снижения. Так, за последнюю отчетную неделю (с 8 по 14 января) подешевели:

  • пшеничный хлеб из муки первого сорта — на 1,5%;

  • курятина — на 0,9%.

С начала 2026 года снижение цен отмечено сразу по нескольким позициям:

  • огурцы — минус 3,7%;

  • яблоки — минус 1,5%;

  • помидоры — минус 1,0%;

  • черный чай — минус 0,7%;

  • рис шлифованный — минус 0,6%;

  • твердый и полутвердый сыр — минус 0,6%;

  • куры — минус 0,5%;

  • молоко — минус 0,3%;

  • сметана — минус 0,2%;

  • части курицы (бедро, голень, окорочка) — минус 0,2%;

  • говядина с костями и без костей — минус 0,1%.

Баланс на рынке: временная передышка?

По состоянию на середину января 2026 года средний индекс цен на социально значимые товары остался на уровне предыдущей недели (100,0%). Это указывает на временную стабилизацию ценовой ситуации, хотя эксперты не исключают новых колебаний в ближайшие месяцы.

Таким образом, несмотря на рост инфляции, рынок продовольствия в Казахстане остается неоднородным: одни продукты продолжают дорожать, другие — неожиданно дешевеют, а главным «антиинфляционным героем» года стали обычные огурцы.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь