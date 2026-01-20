В Казахстане заметили редкий ценовой феномен

Несмотря на общий рост цен и сохраняющееся инфляционное давление, в продовольственной корзине казахстанцев нашлись позиции, которые не просто удержались, а заметно подешевели. Свежие данные Бюро национальной статистики показывают: на фоне дорожающего мяса и масла именно овощи преподнесли самый неожиданный сюрприз для покупателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik

Инфляция есть, но не для всех продуктов

По итогам года индекс цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане вырос в среднем на 8%. Однако внутри этой общей картины ситуация выглядит далеко не однородной: одни продукты стремительно дорожают, другие — демонстрируют уверенное снижение стоимости.

Особенно выделилась овощная группа, которая в годовом выражении стала главным «островком облегчения» для семейного бюджета.

Абсолютный лидер снижения: огурцы

Самым подешевевшим продуктом в Казахстане по итогам года стали огурцы. Согласно данным БНС АСПиР РК, индекс цен на них составил 86,7%, что означает падение стоимости сразу на 13,3%.

На фоне постоянных разговоров о росте цен именно этот продукт показал наибольшее снижение, обогнав все остальные позиции в продовольственном перечне.

Какие продукты тоже стали дешевле

Помимо огурцов, в списке подешевевших товаров оказались и другие продукты повседневного спроса. В годовом выражении цены снизились на:

помидоры — минус 11,8% (индекс 88,2);

картофель — снижение на 9,6% (индекс 90,4);

рис шлифованный — подешевел на 4,7% (индекс 95,3);

лук репчатый — незначительное, но все же снижение на 0,4% (индекс 99,6).

Таким образом, именно базовые овощи и отдельные крупы стали редким примером ценовой коррекции вниз в условиях общей инфляции.

Где рост оказался самым болезненным

Пока овощи дешевели, другие категории продемонстрировали противоположную динамику. Основной вклад в рост цен внес мясной сектор, где подорожание оказалось максимальным.

Топ-4 самых подорожавших продуктов за год

(январь 2026 года к январю 2025 года)

говядина бескостная — рост на 31,2% (индекс 131,2);

баранина (включая бескостную) — +28,6% (индекс 128,6);

говядина с костями — +28,3% (индекс 128,3);

мясной фарш — +26,5% (индекс 126,5).

Существенное подорожание также зафиксировано в других категориях:

подсолнечное масло — +14,8%;

яблоки — +14,0%;

морковь — +13,6%.

Что происходит с ценами в начале 2026 года

Если посмотреть на ситуацию с начала текущего года, то здесь картина вновь меняется. За первые две недели января 2026 года наиболее активно росли цены на сезонные овощи и молочную продукцию.

Лидеры роста с начала года

капуста белокочанная — +7,1%

При этом более половины роста (3,8%) пришлось всего на вторую неделю января;

морковь — +2,2%;

гречневая крупа — +1,7%;

кефир — +1,3%.

Где цены, наоборот, пошли вниз в январе

Наряду с ростом зафиксированы и локальные снижения. Так, за последнюю отчетную неделю (с 8 по 14 января) подешевели:

пшеничный хлеб из муки первого сорта — на 1,5%;

курятина — на 0,9%.

С начала 2026 года снижение цен отмечено сразу по нескольким позициям:

огурцы — минус 3,7%;

яблоки — минус 1,5%;

помидоры — минус 1,0%;

черный чай — минус 0,7%;

рис шлифованный — минус 0,6%;

твердый и полутвердый сыр — минус 0,6%;

куры — минус 0,5%;

молоко — минус 0,3%;

сметана — минус 0,2%;

части курицы (бедро, голень, окорочка) — минус 0,2%;

говядина с костями и без костей — минус 0,1%.

Баланс на рынке: временная передышка?

По состоянию на середину января 2026 года средний индекс цен на социально значимые товары остался на уровне предыдущей недели (100,0%). Это указывает на временную стабилизацию ценовой ситуации, хотя эксперты не исключают новых колебаний в ближайшие месяцы.

Таким образом, несмотря на рост инфляции, рынок продовольствия в Казахстане остается неоднородным: одни продукты продолжают дорожать, другие — неожиданно дешевеют, а главным «антиинфляционным героем» года стали обычные огурцы.