«Союз мужчины и женщины»: Токаев поставил точку в вопросе законного брака

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Национальном курултае подчеркнул необходимость закрепления в законодательстве понятия брака как союза мужчины и женщины. По его словам, это помогает сохранять «ценностное ядро» нации и защищает традиционные культурные устои от попыток подмены моральных ориентиров, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото Depositphotos.com

«Нельзя позволять разного рода политическим авантюристам направлять молодежь по ложному пути новомодных альтернативных моральных ценностей», — отметил глава государства.

Государство против деструктивной пропаганды

Токаев заявил, что государство обязано противодействовать любым формам пропаганды, которые подрывают устоявшиеся социальные нормы. Он охарактеризовал такие модели поведения как деструктивные, а в некоторых случаях — аморальные.

При этом президент подчеркнул: законодательная защита института брака не означает ограничение личных прав граждан. «Укрепляя традиционный брак, мы не должны допускать уголовного преследования или моральной дискриминации тех, чьи убеждения расходятся с официальной позицией государства», — пояснил он.

Свобода выбора и права граждан

Ключевая позиция Токаева сводится к формуле: каждый гражданин имеет право на личный выбор, но никто не вправе навязывать этот выбор другим. Государство, по его словам, будет строго защищать права, свободы и достоинство всех граждан, одновременно закрепляя институт брака как добровольный союз мужчины и женщины, официально оформленный в государственных органах.