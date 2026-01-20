«Союз мужчины и женщины»: Токаев поставил точку в вопросе законного брака

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Национальном курултае подчеркнул необходимость закрепления в законодательстве понятия брака как союза мужчины и женщины. По его словам, это помогает сохранять «ценностное ядро» нации и защищает традиционные культурные устои от попыток подмены моральных ориентиров, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
«Нельзя позволять разного рода политическим авантюристам направлять молодежь по ложному пути новомодных альтернативных моральных ценностей», — отметил глава государства.
Токаев заявил, что государство обязано противодействовать любым формам пропаганды, которые подрывают устоявшиеся социальные нормы. Он охарактеризовал такие модели поведения как деструктивные, а в некоторых случаях — аморальные.
При этом президент подчеркнул: законодательная защита института брака не означает ограничение личных прав граждан. «Укрепляя традиционный брак, мы не должны допускать уголовного преследования или моральной дискриминации тех, чьи убеждения расходятся с официальной позицией государства», — пояснил он.
Ключевая позиция Токаева сводится к формуле: каждый гражданин имеет право на личный выбор, но никто не вправе навязывать этот выбор другим. Государство, по его словам, будет строго защищать права, свободы и достоинство всех граждан, одновременно закрепляя институт брака как добровольный союз мужчины и женщины, официально оформленный в государственных органах.
