Токаев о флаге Казахстана: что можно, а что категорически запрещено

На заседании Национального курултая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на вопросе использования государственного флага страны. Он подчеркнул, что уважение к национальной символике — важная часть патриотизма, который должен сочетаться с гражданской ответственностью и стремлением приносить пользу обществу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

"Патриотизм — это, конечно, любовь к Родине, — отметил Глава государства. — Но такое чувство мало что значит без конкретных действий, ответственности и желания быть полезным своей стране."

Где и когда уместно использовать флаг

Президент отметил, что использование флага Казахстана регулируется специальными нормами и правилами. Легкомысленное отношение к символике недопустимо, важно соблюдать не только формальные требования, но и «дух закона».

"Эти процедуры регламентируются четкими нормами. При использовании государственной символики недопустимы небрежность и легкомысленность. Важно уважать и букву, и дух закона," — подчеркнул Токаев.

Флаг как символ достижений и международного признания

Глава государства также отметил значимость флага как символа национальной гордости, особенно когда он появляется на международной арене.

"Мне приятно видеть, как наш голубой флаг развивается над домами, автомобилями, на улицах и особенно на спортивных мероприятиях за рубежом. За этим стоят успехи наших спортсменов, достижения ученых, успехи предпринимателей и триумфы музыкантов. Эти достижения укрепляют авторитет страны в мире," — подчеркнул Токаев.

Президент призвал поддерживать патриотизм, исходящий от сердца, который проявляется в конкретных делах: заботе о родной земле и готовности служить обществу.

Национальный курултай: вопросы патриотизма и будущего страны

Пятое заседание Национального курултая проходит в Кызылорде с 12 января. Как сообщил пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай, в ходе мероприятия Токаев обозначит основные направления дальнейшего развития страны и затронет актуальные вопросы общественной жизни.