18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
507.05
594.82
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.01.2026, 12:54

Токаев о флаге Казахстана: что можно, а что категорически запрещено

Новости Казахстана 0 650

На заседании Национального курултая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на вопросе использования государственного флага страны. Он подчеркнул, что уважение к национальной символике — важная часть патриотизма, который должен сочетаться с гражданской ответственностью и стремлением приносить пользу обществу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

"Патриотизм — это, конечно, любовь к Родине, — отметил Глава государства. — Но такое чувство мало что значит без конкретных действий, ответственности и желания быть полезным своей стране."

Где и когда уместно использовать флаг

Президент отметил, что использование флага Казахстана регулируется специальными нормами и правилами. Легкомысленное отношение к символике недопустимо, важно соблюдать не только формальные требования, но и «дух закона».

"Эти процедуры регламентируются четкими нормами. При использовании государственной символики недопустимы небрежность и легкомысленность. Важно уважать и букву, и дух закона," — подчеркнул Токаев.

Флаг как символ достижений и международного признания

Глава государства также отметил значимость флага как символа национальной гордости, особенно когда он появляется на международной арене.

"Мне приятно видеть, как наш голубой флаг развивается над домами, автомобилями, на улицах и особенно на спортивных мероприятиях за рубежом. За этим стоят успехи наших спортсменов, достижения ученых, успехи предпринимателей и триумфы музыкантов. Эти достижения укрепляют авторитет страны в мире," — подчеркнул Токаев.

Президент призвал поддерживать патриотизм, исходящий от сердца, который проявляется в конкретных делах: заботе о родной земле и готовности служить обществу.

Национальный курултай: вопросы патриотизма и будущего страны

Пятое заседание Национального курултая проходит в Кызылорде с 12 января. Как сообщил пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай, в ходе мероприятия Токаев обозначит основные направления дальнейшего развития страны и затронет актуальные вопросы общественной жизни.

5
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь