20.01.2026, 13:07

Токаев поручил внести изменения в недавно вступивший в силу Налоговый кодекс

Новости Казахстана 0 725

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил внести изменения в недавно вступивший в силу Налоговый кодекс, подчеркнув, что этот документ не является «священным писанием» и может корректироваться в соответствии с предложениями общества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Трансформация налоговой системы: плавный переход без конфликтов

На пятом заседании Национального курултая в Кызылорде глава государства обратился к вопросам экономики и бизнеса, которые теперь работают в условиях новых налоговых правил.

По словам Токаева, правительство и акиматы должны обеспечить ровный и бесконфликтный переход к новым условиям.

"Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и при необходимости внести в него коррективы. В конце концов, Налоговый кодекс — это не есть священное писание, можно же вносить в него коррективы", — подчеркнул президент.

Национальный курултай: платформа для обсуждения будущего страны

Пятое заседание курултая в Кызылорде, анонсированное 12 января, собрало представителей власти и общества для обсуждения ключевых направлений развития Казахстана.

Помощник и пресс-секретарь президента Руслан Желдибай ранее сообщил, что в ходе мероприятия Токаев выступит с речью, в которой:

  • обозначит стратегические приоритеты дальнейшего развития страны;

  • затронет актуальные вопросы общественной и экономической жизни;

  • ответит на предложения граждан и бизнеса относительно налоговой политики.

Налоговые нововведения: что изменилось с 1 января

С 1 января 2026 года вступил в силу новый Налоговый кодекс, который является частью масштабной налоговой реформы. Среди наиболее обсуждаемых изменений:

  • Повышение ставки НДС: с 12% до 16%;

  • Увеличение порога обязательной регистрации по НДС: с 15 до 40 миллионов тенге.

Эти меры вызвали повышенное внимание бизнеса и граждан, что делает особенно актуальными слова президента о возможности внесения корректировок на основе конструктивных предложений.

Ключевая идея: закон подстраивается под жизнь

Главная мысль Токаева проста, но важна: налоговый кодекс — не догма, а инструмент, который должен служить интересам экономики и общества. Государство готово корректировать правила в ответ на разумные и конструктивные инициативы граждан и бизнеса.

0
4
0
