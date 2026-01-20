Парламент исчезает: Казахстан меняет название и роль законодательного органа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально поддержал переименование парламента страны. В ходе V заседания Национального курултая в Кызылорде глава государства заявил о том, что будущий законодательный орган будет называться Құрылтай, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: пресс-служба Акорды

«Поддерживаю переименование парламента в Құрылтай», — подчеркнул президент, акцентируя внимание на важности обновления государственных институтов и укрепления роли народного представительства.

Структура и состав нового органа

По словам экспертов и представителей Акорды, новый Құрылтай будет отличаться следующими параметрами:

Количество мандатов : до 145 депутатов (сейчас в парламенте 148).

Порядок избрания : единый для всех граждан, что подразумевает более прозрачную и равноправную систему голосования.

Комитеты: планируется создание до 8 комитетов, которые займутся различными направлениями законотворческой деятельности.

Такая структура позволит сделать работу органа более эффективной и скоординированной, а также усилить контроль над законодательными инициативами.

Расширение полномочий парламента

Национальный курултай также стал платформой для обсуждения нового подхода к назначению ключевых государственных должностей. Президент предложил, чтобы все члены важных государственных структур назначались через парламент, что создаст дополнительный уровень прозрачности и ответственности государственных органов перед народом.

Почему это важно

Переименование и структурные изменения парламента отражают стремление страны к модернизации политической системы. Это символический и практический шаг, который подчеркивает: Казахстан движется к более открытой, эффективной и ориентированной на граждан власти.