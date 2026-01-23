Temu оштрафовали в Польше за манипуляции со скидками

Внушительный штраф на китайский маркетплейс наложило польское Управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKiK). Согласно законодательству страны, продавец обязан указывать минимальную стоимость товара за последние 30 дней. Это позволяет покупателям реально оценивать размер скидки и выгодность сделки. Temu нарушил это требование и не указал информацию о минимальной цене товара за месяц.

Кроме того, Temu известен политикой демпинга цен, геймификацией скидок и слоганом «Покупай как миллиардер». К примеру, маркетплейс якобы продает объективно дорогие вещи, такие как игровые приставки Playstation или Nintendo за «смешные» деньги – 990 тенге и меньше. Хитрость заключается в том, что купить товар по такой цене можно лишь в определенное время и в условиях очень ограниченного количества товара. Пока охотники за скидками стремятся «поймать момент», маркетплейс обрушивает на них огромное количество рекламы и маркетинговых уловок, заставляя тратить деньги на совершенно ненужные товары. Поэтому шансы приобрести дорогую приставку за бесценок стремятся к нулю. О том, как работают такие схемы и почему купить Playstation за 990 тенге на Temu - нереально, пользователи часто рассказывают в социальных сетях.

Стоит отметить, что некоторые отечественные инфлюенсеры все же рекламируют китайский маркетплейс. Утверждают, что выбранные на Temu товары можно получить бесплатно, если соблюсти ряд условий. Однако пользователи социальных сетей рассказывают, что для получения возможно бесплатных товаров из Китая необходимо убедить десятки человек зарегистрироваться в приложении маркетплейса. Схема по своей структуре напоминает сетевой маркетинг или даже финансовую пирамиду.

То, что маркетинговые ходы Temu очень похожи на мошеннические уловки, казахстанцы заметили давно. На Reddit ранее обсуждали навязчивую рекламу, объявления о продаже топовых смартфонов по цене булки хлеба и пакета молока, и крайне низкое качество продаваемых на маркетплейсе товаров.

Кроме того, казахстанские СМИ писали о том, что китайские маркетплейсы делают пользователей зависимыми. Навязывание таймеров обратного отсчета, реферальных систем и игровых скидок загоняет в цикл трат и обмена данными. В итоге пользователь может провести до 2-3 суток чистого времени, только чтобы получить дешевые призы или сомнительные скидки, при этом потратив десятки тысяч тенге.

Эксперты считают, что все вышеназванное – это приемы, которые стимулируют выброс дофамина, делая платформу такой же затягивающей, как азартные игры, соцсети и видеоигры. А вся механика и провоцирование поведенческой зависимости похожи на игровые автоматы.