18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.71
591.43
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.01.2026, 06:32

«Я был трезв, но пил кумыс»: как национальный напиток стал причиной лишения прав в Казахстане

Новости Казахстана 0 782

Фраза «алкоголь не употреблял, пил кумыс» все чаще звучит из уст алматинских водителей, задержанных за управление автомобилем в состоянии опьянения. В прокуратуре Медеуского района отмечают: подобные объяснения превратились в устойчивый тренд последних лет и регулярно фигурируют в материалах административных дел, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: smi24.kz
Фото: smi24.kz

Кумыс вместо алкоголя — новое оправдание водителей

По итогам 2025 года за вождение в нетрезвом состоянии в Алматы были привлечены к ответственности 2 801 водитель. При этом более чем в 120 случаях задержанные настаивали на том, что употребляли не спиртное, а традиционные напитки — кумыс или бал кумыс.

Почему кумыс фиксируется как алкоголь

В надзорных органах подчеркивают: с точки зрения закона не имеет значения, идет ли речь о крепком алкоголе или о продукте традиционной кухни. Кумыс является напитком естественного брожения, а значит, в процессе его приготовления образуется этиловый спирт.

Именно наличие этанола в организме водителя и фиксируется при медицинском освидетельствовании. Это становится основанием для привлечения к ответственности — независимо от того, каким путем алкоголь попал в организм.

Закон одинаков для всех напитков

В прокуратуре Алматы отдельно разъясняют: казахстанское законодательство относит к алкогольной продукции любые напитки, содержащие этиловый спирт, независимо от:

  • способа его получения;

  • процентного содержания;

  • культурной или национальной значимости продукта.

Таким образом, ссылка на «национальный напиток» не имеет юридической силы и не может рассматриваться как смягчающее обстоятельство. Происхождение напитка не отменяет самого факта употребления алкоголя.

Не вопрос традиций, а вопрос безопасности

В надзорном органе подчеркивают: речь в подобных делах идет не о культурных обычаях и не о пищевых предпочтениях, а о безопасности дорожного движения.

Управление автомобилем после употребления любых алкогольсодержащих напитков существенно повышает риск ДТП и представляет угрозу:

  • для самого водителя;

  • для пассажиров;

  • для других участников дорожного движения.

Чем может закончиться «безобидный» кумыс

В прокуратуре резюмируют: убежденность в том, что кумыс не влияет на состояние водителя, является распространенным заблуждением. На практике оно может обернуться:

  • лишением водительских прав;

  • административным арестом;

  • другими правовыми последствиями.

Правоохранительные органы призывают водителей учитывать, что за рулем не существует «безопасного алкоголя», даже если он получен естественным путем и является частью национальной кухни.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь