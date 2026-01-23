«Я был трезв, но пил кумыс»: как национальный напиток стал причиной лишения прав в Казахстане

Фраза «алкоголь не употреблял, пил кумыс» все чаще звучит из уст алматинских водителей, задержанных за управление автомобилем в состоянии опьянения. В прокуратуре Медеуского района отмечают: подобные объяснения превратились в устойчивый тренд последних лет и регулярно фигурируют в материалах административных дел, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По итогам 2025 года за вождение в нетрезвом состоянии в Алматы были привлечены к ответственности 2 801 водитель. При этом более чем в 120 случаях задержанные настаивали на том, что употребляли не спиртное, а традиционные напитки — кумыс или бал кумыс.
В надзорных органах подчеркивают: с точки зрения закона не имеет значения, идет ли речь о крепком алкоголе или о продукте традиционной кухни. Кумыс является напитком естественного брожения, а значит, в процессе его приготовления образуется этиловый спирт.
Именно наличие этанола в организме водителя и фиксируется при медицинском освидетельствовании. Это становится основанием для привлечения к ответственности — независимо от того, каким путем алкоголь попал в организм.
В прокуратуре Алматы отдельно разъясняют: казахстанское законодательство относит к алкогольной продукции любые напитки, содержащие этиловый спирт, независимо от:
способа его получения;
процентного содержания;
культурной или национальной значимости продукта.
Таким образом, ссылка на «национальный напиток» не имеет юридической силы и не может рассматриваться как смягчающее обстоятельство. Происхождение напитка не отменяет самого факта употребления алкоголя.
В надзорном органе подчеркивают: речь в подобных делах идет не о культурных обычаях и не о пищевых предпочтениях, а о безопасности дорожного движения.
Управление автомобилем после употребления любых алкогольсодержащих напитков существенно повышает риск ДТП и представляет угрозу:
для самого водителя;
для пассажиров;
для других участников дорожного движения.
В прокуратуре резюмируют: убежденность в том, что кумыс не влияет на состояние водителя, является распространенным заблуждением. На практике оно может обернуться:
лишением водительских прав;
административным арестом;
другими правовыми последствиями.
Правоохранительные органы призывают водителей учитывать, что за рулем не существует «безопасного алкоголя», даже если он получен естественным путем и является частью национальной кухни.
