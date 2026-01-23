От 2016 до 2026: как изменились зарплаты за 10 лет в Казахстане

С начала 2016 года минимальная заработная плата (МЗП) в Казахстане увеличилась в 3,7 раза . Если в 2016 году она составляла 22 859 тенге , то в 2026 году МЗП достигла 85 000 тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Этот рост сопровождается изменением прожиточного минимума. В 2016 году он совпадал с минимальной зарплатой — те же 22 859 тенге. Сегодня же прожиточный минимум равен 50 851 тенге, что на 10% больше показателя 2025 года и в 2,2 раза превышает уровень десятилетней давности.

Средние зарплаты: рост в три раза, но инфляция «съела» часть дохода

Средняя зарплата в Казахстане также демонстрирует значительный рост. В 2016 году она составляла 142 898 тенге, а уже к 2026 году — 429 368 тенге. Таким образом, доходы граждан увеличились примерно в три раза, что на первый взгляд кажется впечатляющим.

Однако не всё так радужно. Высокая инфляция последних лет снизила реальный рост доходов. По последним данным, Казахстан стал единственной страной в Евразийском экономическом союзе, где прирост зарплат оказался отрицательным с точки зрения покупательной способности. Иными словами, значительная часть увеличенных доходов «съедается» ростом цен на продукты и услуги.

Региональные различия: где платят больше всего

Разница между регионами в Казахстане остаётся значительной. В 2016 году лидировали по зарплатам:

Атырауская область — 268 441 тенге;

Мангистауская область — 250 787 тенге;

Астана — 212 848 тенге;

Алматы — 178 678 тенге.

Наименее оплачиваемыми регионами были Жамбылская область с 96 044 тенге в месяц.

В 2026 году картина изменилась:

Мангистауская область — 606 125 тенге;

Атырауская область — 602 752 тенге;

Астана — 569 647 тенге;

Ұлытау — 554 277 тенге;

Алматы — 546 261 тенге;

Шымкент — 336 678 тенге.

Разрыв между регионами сохраняется, но в целом наблюдается тенденция к росту доходов в нефтедобывающих и административных центрах страны.

Итоги: зарплаты растут, но жить комфортно всё сложнее

За десять лет зарплаты казахстанцев значительно увеличились, однако высокие темпы инфляции снижают реальную покупательную способность. Особенно это ощущается на фоне роста цен на продукты, коммунальные услуги и бытовые товары.

То, что номинально доходы выросли почти в три раза, не означает, что казахстанцы стали жить в три раза лучше. Фактически реальный рост доходов остаётся ограниченным, а разрыв между регионами по уровню зарплат сохраняется.