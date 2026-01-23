От 2016 до 2026: как изменились зарплаты за 10 лет в Казахстане

С начала 2016 года минимальная заработная плата (МЗП) в Казахстане увеличилась в 3,7 раза. Если в 2016 году она составляла 22 859 тенге, то в 2026 году МЗП достигла 85 000 тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Этот рост сопровождается изменением прожиточного минимума. В 2016 году он совпадал с минимальной зарплатой — те же 22 859 тенге. Сегодня же прожиточный минимум равен 50 851 тенге, что на 10% больше показателя 2025 года и в 2,2 раза превышает уровень десятилетней давности.
Средняя зарплата в Казахстане также демонстрирует значительный рост. В 2016 году она составляла 142 898 тенге, а уже к 2026 году — 429 368 тенге. Таким образом, доходы граждан увеличились примерно в три раза, что на первый взгляд кажется впечатляющим.
Однако не всё так радужно. Высокая инфляция последних лет снизила реальный рост доходов. По последним данным, Казахстан стал единственной страной в Евразийском экономическом союзе, где прирост зарплат оказался отрицательным с точки зрения покупательной способности. Иными словами, значительная часть увеличенных доходов «съедается» ростом цен на продукты и услуги.
Разница между регионами в Казахстане остаётся значительной. В 2016 году лидировали по зарплатам:
Атырауская область — 268 441 тенге;
Мангистауская область — 250 787 тенге;
Астана — 212 848 тенге;
Алматы — 178 678 тенге.
Наименее оплачиваемыми регионами были Жамбылская область с 96 044 тенге в месяц.
В 2026 году картина изменилась:
Мангистауская область — 606 125 тенге;
Атырауская область — 602 752 тенге;
Астана — 569 647 тенге;
Ұлытау — 554 277 тенге;
Алматы — 546 261 тенге;
Шымкент — 336 678 тенге.
Разрыв между регионами сохраняется, но в целом наблюдается тенденция к росту доходов в нефтедобывающих и административных центрах страны.
За десять лет зарплаты казахстанцев значительно увеличились, однако высокие темпы инфляции снижают реальную покупательную способность. Особенно это ощущается на фоне роста цен на продукты, коммунальные услуги и бытовые товары.
То, что номинально доходы выросли почти в три раза, не означает, что казахстанцы стали жить в три раза лучше. Фактически реальный рост доходов остаётся ограниченным, а разрыв между регионами по уровню зарплат сохраняется.
