«Острова, дворцы и миллионные чеки»: куда казахстанцы уводят свои капиталы за границу

2025 год стал показателем глубокого расслоения среди казахстанских покупателей зарубежной недвижимости. Аналитики отмечают рост интереса в двух противоположных сегментах: тех, кто готов потратить до 100 000 евро, и тех, кто не жалеет суммы свыше 1 миллиона евро. Между ними — «золотая середина», где активность покупателей заметно ниже, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Два пути зарубежного инвестора: скромные покупки и элитные апартаменты

Казахстанцы с ограниченным бюджетом выбирают рынки Юго-Восточной Азии: Таиланд, Турцию и Индонезию. Здесь недвижимость доступна, а отдых — комфортен.

Состоятельные клиенты смотрят в сторону старой Европы: Франция, Великобритания и Италия. Для них покупка — это не просто инвестиция или краткосрочная спекуляция. Это способ закрепить социальный статус, создать «имиджевый капитал» и обеспечить комфорт для отдыха или будущей миграции.

География миллионных сделок

По данным брокера Tranio, в 2025 году казахстанские покупатели с чеком от 1 миллиона евро полностью сменили фокус. Если еще год назад лидировали Таиланд, ОАЭ и Турция, то в прошлом году ОАЭ вышли из топ‑тройки, уступив место Индонезии.

Но для элиты Юго-Восточная Азия и Персидский залив интересны лишь точечно — например, виллы на Самуи или несколько квартир в Дубае. Настоящие «миллионные» покупки сосредоточены в Европе:

Франция: Лазурный Берег, пригород Парижа, апартаменты XIX века с видом на море и террасами.

Великобритания: Лондон, районы Marylebone, Kensington, Hyde/Regent’s Park — квартиры в центре финансовой активности и рядом с престижными школами.

Италия: Тоскана и озеро Гарда — каменные виллы, фермы, виноградники, живописная природа, спокойный образ жизни.

Отдельной нишей становятся острова в Хорватии и Греции стоимостью от 20 миллионов евро — символ абсолютной финансовой свободы.

Императивы статуса: почему элита выбирает Европу

Основные мотивы премиальных клиентов — отдых и миграция. Европейская недвижимость обеспечивает не только комфорт, но и интеграцию в глобальную элиту:

исторический и культурный статус места;

возможность многопоколенческой интеграции;

развитая инфраструктура: школы, клиники, транспорт;

языковая среда повседневной жизни;

надежность и прозрачность сделок.

Французская Ривьера, пригород Парижа или Тоскана стоят дороже, чем любые новостройки ЮВА, потому что покупатель платит за символы и социальный капитал, который невозможно быстро воспроизвести.

Сколько стоит статус: медианные чеки казахстанской элиты

В отличие от инвестиционных объектов, где ключевой критерий — ликвидность и компактная площадь, покупки для переезда или отдыха требуют большего бюджета.

В 2025 году медианный чек по сделкам «для миграции» составил 1,2 млн евро, что на 800 000 евро выше среднего бюджета сделок в Юго-Восточной Азии и Персидском заливе.

Бюджет около миллиона евро в Европе — это «входной билет» в престижные районы, а не дворец. Здесь покупатель получает:

признанные элитные адреса;

соседство с финансовыми и образовательными центрами;

недвижимость, которую можно передавать по наследству.

От Лазурного Берега до Тосканы: разные лица европейской элиты

Франция: апартаменты на Лазурном Берегу, квартиры XIX века в Париже — сочетание гламура, безопасности и образовательных перспектив.

Великобритания: Лондонские квартиры — стратегическое размещение капитала и доступ к топ‑университетам.

Италия: виллы в Тоскане, фермы и резиденции с видом на холмы — «la bella vita», наследие и приватность.

Покупка островов в Хорватии и Греции — символ абсолютной финансовой свободы и эксклюзивности.

Новые рынки: диверсификация капитала

Юго-Восточная Азия и Персидский залив предлагают высокий потенциальный доход (6–13 % годовых), но сопряжены с риском. Премиальная элита предпочитает стабильность и защиту капитала, а новые рынки рассматривает как часть диверсифицированного портфеля.

Даже здесь крупные чеки чаще направляются в проверенные локации: Dubai Marina, Downtown Dubai, острова Saadiyat и Yas в Абу-Даби. Эти объекты ограничены и продаются через крупных застройщиков, таких как Aldar.