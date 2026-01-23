Стаж решает всё: чем дольше платишь взносы, тем выше пенсионные выплаты в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана 23 января 2026 года напомнило о размерах пенсий, которые действуют с начала этого года. Согласно официальной информации, с 1 января 2026 года пенсионные выплаты из государственного бюджета увеличены на 10%, сообщает Lada.kz.
Минимальный размер базовой пенсии теперь составляет 35 596 тенге, что составляет 70% от прожиточного минимума. Максимальный размер выплат вырос с 110% до 118% от прожиточного минимума, достигнув 60 005 тенге.
С 1 июля 2018 года базовая государственная пенсия назначается индивидуально, с учётом стажа участия гражданина в пенсионной системе.
В стаж включается:
трудовой стаж, полученный в солидарной системе до 1 января 1998 года;
периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Если стаж участия составляет 10 лет и менее, либо его нет вовсе, базовая пенсия равна 70% от прожиточного минимума.
За каждый год стажа свыше 10 лет размер базовой пенсии увеличивается на 2%. Примеры:
при 20-летнем стаже – пенсия составит 90% от прожиточного минимума;
при 30-летнем стаже и более – пенсия достигает максимума, 110% от прожиточного минимума.
Специалисты предупреждают, что если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) перечислялось несколько взносов, период участия засчитывается как один месяц.
Это означает, что регулярность и полнота уплаты обязательных пенсионных взносов напрямую влияют на размер будущей пенсии.
Размер пенсии по возрасту зависит не только от стажа участия в пенсионной системе, но и от:
трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (не менее шести месяцев);
среднемесячного дохода в предпенсионный период.
Таким образом, чем активнее гражданин работал и делал взносы в систему, тем выше будут его выплаты после выхода на пенсию.
