Стаж решает всё: чем дольше платишь взносы, тем выше пенсионные выплаты в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана 23 января 2026 года напомнило о размерах пенсий, которые действуют с начала этого года. Согласно официальной информации, с 1 января 2026 года пенсионные выплаты из государственного бюджета увеличены на 10%, сообщает Lada.kz.

Минимальный размер базовой пенсии теперь составляет 35 596 тенге, что составляет 70% от прожиточного минимума. Максимальный размер выплат вырос с 110% до 118% от прожиточного минимума, достигнув 60 005 тенге.

Как рассчитывается базовая пенсия

С 1 июля 2018 года базовая государственная пенсия назначается индивидуально, с учётом стажа участия гражданина в пенсионной системе.

В стаж включается:

трудовой стаж, полученный в солидарной системе до 1 января 1998 года ;

периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Если стаж участия составляет 10 лет и менее, либо его нет вовсе, базовая пенсия равна 70% от прожиточного минимума.

За каждый год стажа свыше 10 лет размер базовой пенсии увеличивается на 2%. Примеры:

при 20-летнем стаже – пенсия составит 90% от прожиточного минимума ;

при 30-летнем стаже и более – пенсия достигает максимума, 110% от прожиточного минимума.

Особенности учёта пенсионных отчислений

Специалисты предупреждают, что если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) перечислялось несколько взносов, период участия засчитывается как один месяц.

Это означает, что регулярность и полнота уплаты обязательных пенсионных взносов напрямую влияют на размер будущей пенсии.

Пенсионные выплаты по возрасту

Размер пенсии по возрасту зависит не только от стажа участия в пенсионной системе, но и от:

трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (не менее шести месяцев);

среднемесячного дохода в предпенсионный период.

Таким образом, чем активнее гражданин работал и делал взносы в систему, тем выше будут его выплаты после выхода на пенсию.