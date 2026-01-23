18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.71
591.43
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.01.2026, 10:14

Казахстан не стал платить миллиард долларов за вступление в Совет мира

Новости Казахстана 0 650

В последние дни в СМИ появилась информация о том, что для вступления в Совет мира Казахстану якобы требовалось внести платеж в размере одного миллиарда долларов. Эта новость вызвала живой интерес и немало обсуждений, однако официальные представители страны поспешили расставить все точки над «i», сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Суверенное решение — ключ к членству

Решение о вступлении в Совет мира полностью основывается на суверенном праве государства. Никакие финансовые обязательства не являются условием членства. Казахстан самостоятельно определяет, участвовать ли ему в Совете и на каких условиях, без давления или навязывания крупных платежей со стороны других стран или организации.

Срок пребывания в Совете

Официальные источники подчеркнули, что с момента принятия в Совет мира срок пребывания государства составляет три года. Этот период установлен Уставом и является стандартной нормой для всех стран-участников. При этом любые дополнительные финансовые взносы — это исключительно право государства, а не обязательство.

Добровольный взнос и его роль

В Уставе Совета мира действительно упоминается возможность внесения добровольного взноса в размере одного миллиарда долларов. Однако, как подчеркнули в Акорде, это не является условием членства. Оплата такого взноса лишь открывает дополнительные возможности: например, позволяет государству продлить свое пребывание в Совете сверх стандартного трехлетнего срока.

Казахстан вошел без миллиарда

Таким образом, Казахстан вступил в Совет мира, не внося никаких финансовых средств. Это полностью соответствует положениям Устава и международной практике. Страна получила право участвовать в работе Совета, сохранив полную независимость в решении финансовых и организационных вопросов, не подвергаясь обязательным платежам, о которых распространялись слухи.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Коментарии излишни.
23.01.2026, 07:26
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь