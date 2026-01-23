Казахстан не стал платить миллиард долларов за вступление в Совет мира

В последние дни в СМИ появилась информация о том, что для вступления в Совет мира Казахстану якобы требовалось внести платеж в размере одного миллиарда долларов. Эта новость вызвала живой интерес и немало обсуждений, однако официальные представители страны поспешили расставить все точки над «i», сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: Акорда

Суверенное решение — ключ к членству

Решение о вступлении в Совет мира полностью основывается на суверенном праве государства. Никакие финансовые обязательства не являются условием членства. Казахстан самостоятельно определяет, участвовать ли ему в Совете и на каких условиях, без давления или навязывания крупных платежей со стороны других стран или организации.

Срок пребывания в Совете

Официальные источники подчеркнули, что с момента принятия в Совет мира срок пребывания государства составляет три года. Этот период установлен Уставом и является стандартной нормой для всех стран-участников. При этом любые дополнительные финансовые взносы — это исключительно право государства, а не обязательство.

Добровольный взнос и его роль

В Уставе Совета мира действительно упоминается возможность внесения добровольного взноса в размере одного миллиарда долларов. Однако, как подчеркнули в Акорде, это не является условием членства. Оплата такого взноса лишь открывает дополнительные возможности: например, позволяет государству продлить свое пребывание в Совете сверх стандартного трехлетнего срока.

Казахстан вошел без миллиарда

Таким образом, Казахстан вступил в Совет мира, не внося никаких финансовых средств. Это полностью соответствует положениям Устава и международной практике. Страна получила право участвовать в работе Совета, сохранив полную независимость в решении финансовых и организационных вопросов, не подвергаясь обязательным платежам, о которых распространялись слухи.