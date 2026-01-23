Когда вкладчики Отбасы банка получат госпремию в 2026 году: сроки и размеры выплат

Вкладчики Отбасы банка могут рассчитывать на получение государственной премии в рамках программы жилищных строительных сбережений. Разбираемся, когда ждать выплаты и кто имеет на неё право, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Сроки выплаты госпремии

Согласно закону «О жилищных строительных сбережениях», госпремия за предыдущий год должна быть выплачена не позднее 1 марта 2026 года.

В банке пояснили:

Точная дата начисления пока не определена;

Ожидается, что выплаты состоятся в феврале 2026 года ;

Все вкладчики, имеющие право на госпремию, получат её одновременно.

Размер госпремии и условия получения

Выплаты за 2025 год

Максимальная сумма премии : 157 280 тенге;

Минимальное пополнение депозита : 200 МРП (786 400 тенге);

Чтобы получить максимальную госпремию, необходимо пополнять вклад не менее 200 МРП в течение года.

Важно: госпремия не начисляется на депозит, если за год не было новых пополнений или на эти средства уже начисляли премию ранее.

Госпремия за 2026 год

В 2026 году МРП установлен на уровне 4325 тенге ;

Максимальная госпремия составит 173 000 тенге ;

Для получения этой суммы вкладчики должны будут пополнить депозит на минимум 865 000 тенге в течение года.

Особенности начисления

Если у вкладчика несколько депозитов, госпремию начислят только на один из них ;

Совет банка: выгоднее открывать вклады на всю семью — родителей, детей — чтобы каждый член семьи мог получить госпремию.

Итог

Госпремия от государства — это возможность получить дополнительный доход при накоплениях в Отбасы банке. Чтобы не потерять право на выплату: