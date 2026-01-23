Когда вкладчики Отбасы банка получат госпремию в 2026 году: сроки и размеры выплат

Вкладчики Отбасы банка могут рассчитывать на получение государственной премии в рамках программы жилищных строительных сбережений. Разбираемся, когда ждать выплаты и кто имеет на неё право, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Согласно закону «О жилищных строительных сбережениях», госпремия за предыдущий год должна быть выплачена не позднее 1 марта 2026 года.
В банке пояснили:
Точная дата начисления пока не определена;
Ожидается, что выплаты состоятся в феврале 2026 года;
Все вкладчики, имеющие право на госпремию, получат её одновременно.
Максимальная сумма премии: 157 280 тенге;
Минимальное пополнение депозита: 200 МРП (786 400 тенге);
Чтобы получить максимальную госпремию, необходимо пополнять вклад не менее 200 МРП в течение года.
Важно: госпремия не начисляется на депозит, если за год не было новых пополнений или на эти средства уже начисляли премию ранее.
В 2026 году МРП установлен на уровне 4325 тенге;
Максимальная госпремия составит 173 000 тенге;
Для получения этой суммы вкладчики должны будут пополнить депозит на минимум 865 000 тенге в течение года.
Если у вкладчика несколько депозитов, госпремию начислят только на один из них;
Совет банка: выгоднее открывать вклады на всю семью — родителей, детей — чтобы каждый член семьи мог получить госпремию.
Госпремия от государства — это возможность получить дополнительный доход при накоплениях в Отбасы банке. Чтобы не потерять право на выплату:
Следите за сроками пополнений депозита;
Убедитесь, что сумма пополнений превышает порог МРП;
Планируйте семейные вклады для максимальной выгоды.
