18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.71
591.43
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.01.2026, 10:56

Когда вкладчики Отбасы банка получат госпремию в 2026 году: сроки и размеры выплат

Новости Казахстана 0 478

Вкладчики Отбасы банка могут рассчитывать на получение государственной премии в рамках программы жилищных строительных сбережений. Разбираемся, когда ждать выплаты и кто имеет на неё право, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

© Sputnik / Владислав Воднев
© Sputnik / Владислав Воднев

Сроки выплаты госпремии

Согласно закону «О жилищных строительных сбережениях», госпремия за предыдущий год должна быть выплачена не позднее 1 марта 2026 года.

В банке пояснили:

  • Точная дата начисления пока не определена;

  • Ожидается, что выплаты состоятся в феврале 2026 года;

  • Все вкладчики, имеющие право на госпремию, получат её одновременно.

Размер госпремии и условия получения

Выплаты за 2025 год

  • Максимальная сумма премии: 157 280 тенге;

  • Минимальное пополнение депозита: 200 МРП (786 400 тенге);

  • Чтобы получить максимальную госпремию, необходимо пополнять вклад не менее 200 МРП в течение года.

Важно: госпремия не начисляется на депозит, если за год не было новых пополнений или на эти средства уже начисляли премию ранее.

Госпремия за 2026 год

  • В 2026 году МРП установлен на уровне 4325 тенге;

  • Максимальная госпремия составит 173 000 тенге;

  • Для получения этой суммы вкладчики должны будут пополнить депозит на минимум 865 000 тенге в течение года.

Особенности начисления

  • Если у вкладчика несколько депозитов, госпремию начислят только на один из них;

  • Совет банка: выгоднее открывать вклады на всю семью — родителей, детей — чтобы каждый член семьи мог получить госпремию.

Итог

Госпремия от государства — это возможность получить дополнительный доход при накоплениях в Отбасы банке. Чтобы не потерять право на выплату:

  1. Следите за сроками пополнений депозита;

  2. Убедитесь, что сумма пополнений превышает порог МРП;

  3. Планируйте семейные вклады для максимальной выгоды.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь