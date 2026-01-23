18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.71
591.43
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.01.2026, 12:03

Олимпийский чемпион Серик Сапиев подрался со своим заместителем (видео)

Новости Казахстана 0 888

В Караганде разгорелся громкий скандал в спортивных кругах: между олимпийским чемпионом и руководителем управления физической культуры и спорта Сериком Сапиевым и его заместителем, известным бойцом по самбо и боевому самбо Дауреном Есимхановым, произошла драка. Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях и внимание правоохранительных органов. Об этом написал telegram-канал @Kozachkov offside, передает Lada.kz. 

Фото: parlam.kz
Фото: parlam.kz

Потасовка в стенах спортивного комплекса

По данным, опубликованным в социальных сетях, конфликт между известными спортсменами произошел еще 21 января 2026 года в одном из спортивных комплексов города. Очевидцы сообщают, что ситуация переросла в физическое столкновение, что стало редкостью для официальных представителей спорта на такой высокой должности.

Полиция начала уголовное расследование

Департамент полиции Карагандинской области подтвердил, что по заявлению 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту побоев. В пресс-релизе ведомства уточняется:

"Установлено, что 21 января в здании одного из спортивных комплексов города произошел конфликт между двумя мужчинами. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

При этом подробности инцидента в интересах следствия не разглашаются.

Почему это стало резонансным

Событие привлекло внимание не только местных жителей, но и спортивной общественности страны. Дело в том, что оба участника драки — известные спортсмены с международными титулами: Серик Сапиев — олимпийский чемпион, а Даурен Есимханов — призер чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо. Их конфликт внутри официального спортивного управления вызывает вопросы о дисциплине и взаимоотношениях в спортивной среде.

Возможные последствия

Помимо уголовного дела, инцидент может иметь кадровые и репутационные последствия для обеих сторон. Эксперты отмечают, что подобные публичные скандалы среди руководителей спортивных структур крайне редки и способны повлиять на имидж регионального спорта.

4
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Аж пинджак слетел
23.01.2026, 08:24
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь