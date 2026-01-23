Олимпийский чемпион Серик Сапиев подрался со своим заместителем (видео)

В Караганде разгорелся громкий скандал в спортивных кругах: между олимпийским чемпионом и руководителем управления физической культуры и спорта Сериком Сапиевым и его заместителем, известным бойцом по самбо и боевому самбо Дауреном Есимхановым, произошла драка. Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях и внимание правоохранительных органов. Об этом написал telegram-канал @Kozachkov offside, передает Lada.kz.

Фото: parlam.kz

Потасовка в стенах спортивного комплекса

По данным, опубликованным в социальных сетях, конфликт между известными спортсменами произошел еще 21 января 2026 года в одном из спортивных комплексов города. Очевидцы сообщают, что ситуация переросла в физическое столкновение, что стало редкостью для официальных представителей спорта на такой высокой должности.

Полиция начала уголовное расследование

Департамент полиции Карагандинской области подтвердил, что по заявлению 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту побоев. В пресс-релизе ведомства уточняется:

"Установлено, что 21 января в здании одного из спортивных комплексов города произошел конфликт между двумя мужчинами. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

При этом подробности инцидента в интересах следствия не разглашаются.

Почему это стало резонансным

Событие привлекло внимание не только местных жителей, но и спортивной общественности страны. Дело в том, что оба участника драки — известные спортсмены с международными титулами: Серик Сапиев — олимпийский чемпион, а Даурен Есимханов — призер чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо. Их конфликт внутри официального спортивного управления вызывает вопросы о дисциплине и взаимоотношениях в спортивной среде.

Возможные последствия

Помимо уголовного дела, инцидент может иметь кадровые и репутационные последствия для обеих сторон. Эксперты отмечают, что подобные публичные скандалы среди руководителей спортивных структур крайне редки и способны повлиять на имидж регионального спорта.