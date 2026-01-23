Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке

23 января 2026 года, Национальный банк Казахстана (НБК) объявил о решении по ключевой базовой ставке. Она осталась на прежнем уровне 18% годовых , с коридором в ±1 процентный пункт , сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу НБК .

По информации регулятора, базовая ставка, скорее всего, будет удерживаться на текущем уровне до конца первого полугодия 2026 года, что отражает осторожный подход НБК к экономическим рискам и инфляции.

Что такое базовая ставка и зачем она нужна

Базовая ставка – это главный инструмент денежно-кредитной политики Национального банка.

Она определяет, под какой процент банки могут занимать средства у регулятора .

Через нее формируются проценты по кредитам и депозитам для населения и бизнеса.

Влияние на инфляцию проявляется не сразу: по оценкам НБК, эффект виден примерно через 12–18 месяцев, тогда как в краткосрочной перспективе изменения ставки заметны слабее.

Таким образом, базовая ставка является своеобразным «маяком» для всей финансовой системы.

Динамика базовой ставки в 2025 году

Изменения базовой ставки в прошлом году показывают, как НБК балансирует между инфляцией и экономическим ростом:

17 января 2025 года – ставка оставлена на 15,25% .

7 марта 2025 года – повышение до 16,5% из-за пересмотра инфляционных прогнозов.

11 апреля, 5 июня и август 2025 года – ставка осталась на 16,5% , учитывая фактические данные и баланс рисков.

10 октября 2025 года – повышение до 18% , чтобы сдержать рост цен.

28 ноября 2025 года – ставка сохранена на 18%, после чего курс доллара заметно снизился на валютных торгах.

Такой график демонстрирует осторожный и последовательный подход регулятора к управлению денежной массой.

Как базовая ставка влияет на экономику

Изменение базовой ставки оказывает влияние на экономику через процентные ставки и курс валюты:

Повышение ставки делает деньги «дороже»: кредиты и займы становятся более затратными.

Это ведет к снижению потребления и инвестиций , так как население и бизнес начинают тратить меньше и больше откладывать.

В результате замедляется рост цен, что помогает сдерживать инфляцию.

Наоборот, снижение базовой ставки делает деньги дешевле, стимулируя расходы, но потенциально ослабляя национальную валюту в краткосрочной перспективе.

Влияние на курс тенге

Связь между базовой ставкой и валютой непрямая, но заметная:

Снижение ставки часто ведет к ослаблению тенге, так как участники рынка ожидают падения доходности активов в национальной валюте.

В долгосрочной перспективе умеренное снижение ставки может замедлить инфляцию, что, напротив, способствует укреплению тенге.

Таким образом, решения НБК оказывают двойной эффект: на экономику и на валютный рынок одновременно.

Как часто пересматривается ставка

Решения о базовой ставке принимает комитет по денежно-кредитной политике НБК, заседания которого проходят восемь раз в год по заранее утвержденному графику.

Следующее решение ожидается 6 марта 2026 года. Эти регулярные пересмотры позволяют регулятору гибко реагировать на изменения инфляции, экономического роста и внешних факторов.