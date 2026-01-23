Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке

23 января 2026 года, Национальный банк Казахстана (НБК) объявил о решении по ключевой базовой ставке. Она осталась на прежнем уровне 18% годовых, с коридором в ±1 процентный пункт, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу НБК.
По информации регулятора, базовая ставка, скорее всего, будет удерживаться на текущем уровне до конца первого полугодия 2026 года, что отражает осторожный подход НБК к экономическим рискам и инфляции.
Базовая ставка – это главный инструмент денежно-кредитной политики Национального банка.
Она определяет, под какой процент банки могут занимать средства у регулятора.
Через нее формируются проценты по кредитам и депозитам для населения и бизнеса.
Влияние на инфляцию проявляется не сразу: по оценкам НБК, эффект виден примерно через 12–18 месяцев, тогда как в краткосрочной перспективе изменения ставки заметны слабее.
Таким образом, базовая ставка является своеобразным «маяком» для всей финансовой системы.
Изменения базовой ставки в прошлом году показывают, как НБК балансирует между инфляцией и экономическим ростом:
17 января 2025 года – ставка оставлена на 15,25%.
7 марта 2025 года – повышение до 16,5% из-за пересмотра инфляционных прогнозов.
11 апреля, 5 июня и август 2025 года – ставка осталась на 16,5%, учитывая фактические данные и баланс рисков.
10 октября 2025 года – повышение до 18%, чтобы сдержать рост цен.
28 ноября 2025 года – ставка сохранена на 18%, после чего курс доллара заметно снизился на валютных торгах.
Такой график демонстрирует осторожный и последовательный подход регулятора к управлению денежной массой.
Изменение базовой ставки оказывает влияние на экономику через процентные ставки и курс валюты:
Повышение ставки делает деньги «дороже»: кредиты и займы становятся более затратными.
Это ведет к снижению потребления и инвестиций, так как население и бизнес начинают тратить меньше и больше откладывать.
В результате замедляется рост цен, что помогает сдерживать инфляцию.
Наоборот, снижение базовой ставки делает деньги дешевле, стимулируя расходы, но потенциально ослабляя национальную валюту в краткосрочной перспективе.
Связь между базовой ставкой и валютой непрямая, но заметная:
Снижение ставки часто ведет к ослаблению тенге, так как участники рынка ожидают падения доходности активов в национальной валюте.
В долгосрочной перспективе умеренное снижение ставки может замедлить инфляцию, что, напротив, способствует укреплению тенге.
Таким образом, решения НБК оказывают двойной эффект: на экономику и на валютный рынок одновременно.
Решения о базовой ставке принимает комитет по денежно-кредитной политике НБК, заседания которого проходят восемь раз в год по заранее утвержденному графику.
Следующее решение ожидается 6 марта 2026 года. Эти регулярные пересмотры позволяют регулятору гибко реагировать на изменения инфляции, экономического роста и внешних факторов.
