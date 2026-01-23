18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.71
591.43
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.01.2026, 12:02

Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке

Новости Казахстана 0 540

23 января 2026 года, Национальный банк Казахстана (НБК) объявил о решении по ключевой базовой ставке. Она осталась на прежнем уровне 18% годовых, с коридором в ±1 процентный пункт, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу НБК.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

По информации регулятора, базовая ставка, скорее всего, будет удерживаться на текущем уровне до конца первого полугодия 2026 года, что отражает осторожный подход НБК к экономическим рискам и инфляции.

Что такое базовая ставка и зачем она нужна

Базовая ставка – это главный инструмент денежно-кредитной политики Национального банка.

  • Она определяет, под какой процент банки могут занимать средства у регулятора.

  • Через нее формируются проценты по кредитам и депозитам для населения и бизнеса.

  • Влияние на инфляцию проявляется не сразу: по оценкам НБК, эффект виден примерно через 12–18 месяцев, тогда как в краткосрочной перспективе изменения ставки заметны слабее.

Таким образом, базовая ставка является своеобразным «маяком» для всей финансовой системы.

Динамика базовой ставки в 2025 году

Изменения базовой ставки в прошлом году показывают, как НБК балансирует между инфляцией и экономическим ростом:

  • 17 января 2025 года – ставка оставлена на 15,25%.

  • 7 марта 2025 года – повышение до 16,5% из-за пересмотра инфляционных прогнозов.

  • 11 апреля, 5 июня и август 2025 года – ставка осталась на 16,5%, учитывая фактические данные и баланс рисков.

  • 10 октября 2025 года – повышение до 18%, чтобы сдержать рост цен.

  • 28 ноября 2025 года – ставка сохранена на 18%, после чего курс доллара заметно снизился на валютных торгах.

Такой график демонстрирует осторожный и последовательный подход регулятора к управлению денежной массой.

Как базовая ставка влияет на экономику

Изменение базовой ставки оказывает влияние на экономику через процентные ставки и курс валюты:

  • Повышение ставки делает деньги «дороже»: кредиты и займы становятся более затратными.

  • Это ведет к снижению потребления и инвестиций, так как население и бизнес начинают тратить меньше и больше откладывать.

  • В результате замедляется рост цен, что помогает сдерживать инфляцию.

Наоборот, снижение базовой ставки делает деньги дешевле, стимулируя расходы, но потенциально ослабляя национальную валюту в краткосрочной перспективе.

Влияние на курс тенге

Связь между базовой ставкой и валютой непрямая, но заметная:

  • Снижение ставки часто ведет к ослаблению тенге, так как участники рынка ожидают падения доходности активов в национальной валюте.

  • В долгосрочной перспективе умеренное снижение ставки может замедлить инфляцию, что, напротив, способствует укреплению тенге.

Таким образом, решения НБК оказывают двойной эффект: на экономику и на валютный рынок одновременно.

Как часто пересматривается ставка

Решения о базовой ставке принимает комитет по денежно-кредитной политике НБК, заседания которого проходят восемь раз в год по заранее утвержденному графику.

Следующее решение ожидается 6 марта 2026 года. Эти регулярные пересмотры позволяют регулятору гибко реагировать на изменения инфляции, экономического роста и внешних факторов.

0
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь