Казахстан меняет правила оформления документов

В Казахстане оформление удостоверений личности и водительских прав скоро станет полностью цифровым — без очередей в ЦОНах и поездок по инстанциям. Новые сервисы позволят гражданам получать документы, находясь дома, с помощью смартфона или компьютера. Об этом на недавнем брифинге сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По словам вице-министра, в стране активно внедряются современные цифровые сервисы, которые упрощают получение официальных документов.
Основные изменения:
Возможность подать заявку на изготовление удостоверения личности или водительских прав онлайн.
Отпадает необходимость лично посещать Центры обслуживания населения (ЦОН).
Граждане смогут делать фотографии для документов дома и загружать их через специальные сервисы.
«Гражданин сможет дома правильно сделать фотографию, отправить заявку онлайн и пройти процесс дистанционно», — подчеркнул Дмитрий Мун.
Новые сервисы опираются на технологии искусственного интеллекта. Они проверяют качество фотографий, соответствие изображения установленным требованиям и помогают сократить количество отказов.
Преимущества системы:
Минимизация ошибок при оформлении документов.
Снижение числа повторных визитов в ЦОН.
Ускорение всего процесса получения удостоверений.
Некоторые цифровые услуги доступны казахстанцам уже сегодня. Например, замену водительского удостоверения можно провести через приложение eGov Mobile.
Когда услуга актуальна:
Истек срок действия водительского удостоверения.
Документ утерян или украден.
Изменились паспортные данные владельца.
С момента запуска сервисом воспользовались более 7 000 человек.
Особенность услуги: можно использовать фотографию из ранее выданного удостоверения личности или паспорта, если документ был выпущен не более трёх лет назад.
Авторизоваться в приложении eGov Mobile и открыть раздел "Услуги".
Перейти в подраздел "Вождение и транспорт" и выбрать услугу "Выдача водительских удостоверений".
Указать ЦОН, где будет получен готовый документ.
Выбрать причину замены и загрузить фотографию.
Загрузить образец подписи и указать контактный телефон.
Оплатить госпошлину — 4 915 тенге.
Подписать заявку с помощью Face ID или Touch ID.
Результат обработки заявки отображается в разделе "Уведомления". После одобрения нового документа водительское удостоверение можно забрать в выбранном ЦОНе, предъявив старое удостоверение личности и действующее водительское. При этом старый документ остаётся действительным до получения нового, если срок его действия не истек.
Через мобильное приложение eGov Mobile.
На портале eGov.kz.
Функционал был реализован благодаря совместной работе Комитета государственных услуг, АО "Национальные информационные технологии" и Министерства внутренних дел.
