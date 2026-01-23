18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.71
591.43
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.01.2026, 13:20

Казахстан меняет правила оформления документов

Новости Казахстана 0 1 300

В Казахстане оформление удостоверений личности и водительских прав скоро станет полностью цифровым — без очередей в ЦОНах и поездок по инстанциям. Новые сервисы позволят гражданам получать документы, находясь дома, с помощью смартфона или компьютера. Об этом на недавнем брифинге сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Цифровизация госуслуг: что меняется

По словам вице-министра, в стране активно внедряются современные цифровые сервисы, которые упрощают получение официальных документов.

Основные изменения:

  • Возможность подать заявку на изготовление удостоверения личности или водительских прав онлайн.

  • Отпадает необходимость лично посещать Центры обслуживания населения (ЦОН).

  • Граждане смогут делать фотографии для документов дома и загружать их через специальные сервисы.

«Гражданин сможет дома правильно сделать фотографию, отправить заявку онлайн и пройти процесс дистанционно», — подчеркнул Дмитрий Мун.

Как это будет работать: роль искусственного интеллекта

Новые сервисы опираются на технологии искусственного интеллекта. Они проверяют качество фотографий, соответствие изображения установленным требованиям и помогают сократить количество отказов.

Преимущества системы:

  • Минимизация ошибок при оформлении документов.

  • Снижение числа повторных визитов в ЦОН.

  • Ускорение всего процесса получения удостоверений.

Уже доступные услуги

Некоторые цифровые услуги доступны казахстанцам уже сегодня. Например, замену водительского удостоверения можно провести через приложение eGov Mobile.

Когда услуга актуальна:

  • Истек срок действия водительского удостоверения.

  • Документ утерян или украден.

  • Изменились паспортные данные владельца.

С момента запуска сервисом воспользовались более 7 000 человек.

Особенность услуги: можно использовать фотографию из ранее выданного удостоверения личности или паспорта, если документ был выпущен не более трёх лет назад.

Пошаговая инструкция: как заменить водительское удостоверение онлайн

  1. Авторизоваться в приложении eGov Mobile и открыть раздел "Услуги".

  2. Перейти в подраздел "Вождение и транспорт" и выбрать услугу "Выдача водительских удостоверений".

  3. Указать ЦОН, где будет получен готовый документ.

  4. Выбрать причину замены и загрузить фотографию.

  5. Загрузить образец подписи и указать контактный телефон.

  6. Оплатить госпошлину — 4 915 тенге.

  7. Подписать заявку с помощью Face ID или Touch ID.

Результат обработки заявки отображается в разделе "Уведомления". После одобрения нового документа водительское удостоверение можно забрать в выбранном ЦОНе, предъявив старое удостоверение личности и действующее водительское. При этом старый документ остаётся действительным до получения нового, если срок его действия не истек.

Где ещё можно воспользоваться услугой

  • Через мобильное приложение eGov Mobile.

  • На портале eGov.kz.

Функционал был реализован благодаря совместной работе Комитета государственных услуг, АО "Национальные информационные технологии" и Министерства внутренних дел.

3
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь