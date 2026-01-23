Казахстан меняет правила оформления документов

В Казахстане оформление удостоверений личности и водительских прав скоро станет полностью цифровым — без очередей в ЦОНах и поездок по инстанциям. Новые сервисы позволят гражданам получать документы, находясь дома, с помощью смартфона или компьютера. Об этом на недавнем брифинге сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Цифровизация госуслуг: что меняется

По словам вице-министра, в стране активно внедряются современные цифровые сервисы, которые упрощают получение официальных документов.

Основные изменения:

Возможность подать заявку на изготовление удостоверения личности или водительских прав онлайн.

Отпадает необходимость лично посещать Центры обслуживания населения (ЦОН).

Граждане смогут делать фотографии для документов дома и загружать их через специальные сервисы.

«Гражданин сможет дома правильно сделать фотографию, отправить заявку онлайн и пройти процесс дистанционно», — подчеркнул Дмитрий Мун.

Как это будет работать: роль искусственного интеллекта

Новые сервисы опираются на технологии искусственного интеллекта. Они проверяют качество фотографий, соответствие изображения установленным требованиям и помогают сократить количество отказов.

Преимущества системы:

Минимизация ошибок при оформлении документов.

Снижение числа повторных визитов в ЦОН.

Ускорение всего процесса получения удостоверений.

Уже доступные услуги

Некоторые цифровые услуги доступны казахстанцам уже сегодня. Например, замену водительского удостоверения можно провести через приложение eGov Mobile.

Когда услуга актуальна:

Истек срок действия водительского удостоверения.

Документ утерян или украден.

Изменились паспортные данные владельца.

С момента запуска сервисом воспользовались более 7 000 человек.

Особенность услуги: можно использовать фотографию из ранее выданного удостоверения личности или паспорта, если документ был выпущен не более трёх лет назад.

Пошаговая инструкция: как заменить водительское удостоверение онлайн

Авторизоваться в приложении eGov Mobile и открыть раздел "Услуги". Перейти в подраздел "Вождение и транспорт" и выбрать услугу "Выдача водительских удостоверений". Указать ЦОН, где будет получен готовый документ. Выбрать причину замены и загрузить фотографию. Загрузить образец подписи и указать контактный телефон. Оплатить госпошлину — 4 915 тенге. Подписать заявку с помощью Face ID или Touch ID.

Результат обработки заявки отображается в разделе "Уведомления". После одобрения нового документа водительское удостоверение можно забрать в выбранном ЦОНе, предъявив старое удостоверение личности и действующее водительское. При этом старый документ остаётся действительным до получения нового, если срок его действия не истек.

Где ещё можно воспользоваться услугой

Через мобильное приложение eGov Mobile .

На портале eGov.kz.

Функционал был реализован благодаря совместной работе Комитета государственных услуг, АО "Национальные информационные технологии" и Министерства внутренних дел.