Сколько и когда получит каждый ребенок из Нацфонда в Казахстане

23 января 2026 года на брифинге председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов рассказал о предстоящих выплатах для детей из Национального фонда (Нацфонда). По словам главы Нацбанка, точные данные о начислениях будут опубликованы 1 февраля 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

© Sputnik / Санат Имангалиев

Кто и когда получит выплаты из Нацфонда

«С чем это связано? — пояснил Сулейменов. — Всё зависит от числа детей: кто родился, кто выехал за границу, кто потерял гражданство. С коллегами из правительства мы тщательно подсчитываем, кому именно должны быть перечислены средства».

Сколько денег получит каждый ребенок

Предварительные расчёты показывают, что размер выплаты на одного ребёнка будет примерно 100–130 долларов, что сопоставимо с суммой прошлого года. Эта сумма формируется из половины инвестиционного дохода Нацфонда, который ежегодно распределяется среди детей всех возрастов до 18 лет в рамках проекта «Нацфонд — детям».

Рекордные показатели доходности Нацфонда

Тимур Сулейменов отметил, что доход от управления фондом в 2025 году составил 8,7 млрд долларов, что соответствует 15% годовых в долларах. Это рекордные показатели за всю историю управления фондом. По словам председателя Нацбанка, именно такие результаты позволили Нацфонду продолжать рост, несмотря на значительные ежегодные трансферты и изъятия средств.

Как это работает: принцип распределения средств

Проект «Нацфонд — детям» был создан для того, чтобы половина инвестиционного дохода фонда ежегодно направлялась на поддержку всех детей Казахстана. Средства перечисляются на специальные счета в рамках Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

8 января 2026 года ЕНПФ уже опубликовал итоги использования средств совершеннолетними казахстанцами и уточнил, когда поступят выплаты за 2025 год. По аналогии, переводы для детей будут осуществлены в начале февраля, и родители смогут увидеть начисления на индивидуальных счетах своих детей.

Почему выплаты могут немного отличаться

Сумма на каждого ребёнка формируется не только из инвестиционного дохода, но и с учётом изменений в демографии: новорождённые, эмиграция и изменение гражданства влияют на итоговые расчёты. Поэтому Нацбанк подчёркивает, что опубликованные 1 февраля данные будут окончательными и официальными.