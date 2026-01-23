Казахстанцы теряют наличные деньги новым и неожиданным способом прямо у себя дома

В Казахстане мошенники меняют тактику: теперь они не ограничиваются звонками и онлайн-аферами, а напрямую забирают наличные у жертв с помощью курьеров. Эксперты предупреждают, что подобные схемы становятся все более изощренными, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Ранее аферисты пытались завладеть средствами граждан через банковские счета или переводы, используя дроп-карты и электронные методы. Сейчас ситуация изменилась: преступники начали отдавать предпочтение наличным деньгам.
По словам заместителя начальника управления по противодействию киберпреступности Алматы Еркебулана Койшибаева, только в 2025 году зарегистрировано более 2 500 случаев интернет-мошенничества. Общий ущерб составил 2,5 миллиарда тенге, но вернуть удалось лишь около 700 миллионов.
Основные схемы мошенников остаются привычными:
Представляются сотрудниками банков или полиции;
Создают фейковые сайты и поддельные онлайн-магазины;
Используют торговые площадки и онлайн-платформы для обмана;
Звонят от имени сотовых операторов, убеждая жертву перевести деньги.
Теперь преступники нанимают дропперов-курьеров, чтобы забрать деньги наличными. Это делается для того, чтобы минимизировать риск отслеживания операций.
"Если раньше они часто использовали дроп-карты, то сейчас их намного меньше, потому что больше года существует антифрод-система. Сейчас преступники умудряются забирать деньги наличными через курьеров", — отмечают в управлении по противодействию киберпреступности.
Схема выглядит просто: мошенники сначала «обрабатывают» жертву, убеждая ее, что передача денег необходима, а затем направляют к ней курьера. Недавно полиция задержала четырех участников такой схемы, расследование продолжается.
На фоне новых схем, мошенники все чаще используют искусственный интеллект. С помощью дипфейков они подделывают личность других людей, чтобы получить доступ к банковским счетам, обналичить средства и оформить подставные кредиты.
Это делает аферы еще более сложными для отслеживания и увеличивает риск потерь для граждан.
Эксперты напоминают, что настоящие сотрудники банков, полиции или госструктур никогда не будут звонить и предлагать «спасти деньги» или принудительно перевести их на «безопасный счет».
Чтобы не стать жертвой мошенников:
Никогда не передавайте деньги незнакомцам;
Не доверяйте звонкам, где требуют срочно перевести средства;
Проверяйте информацию через официальные каналы банка или госорганов;
При малейшем подозрении сообщайте в полицию.
Мошенники уходят в оффлайн, но внимательность и осторожность остаются главной защитой для казахстанцев.
