18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.71
591.43
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.01.2026, 15:37

Казахстанцы теряют наличные деньги новым и неожиданным способом прямо у себя дома

Новости Казахстана 0 833

В Казахстане мошенники меняют тактику: теперь они не ограничиваются звонками и онлайн-аферами, а напрямую забирают наличные у жертв с помощью курьеров. Эксперты предупреждают, что подобные схемы становятся все более изощренными, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gazetametro.ru
Фото: gazetametro.ru

Новый формат обмана: наличные вместо переводов

Ранее аферисты пытались завладеть средствами граждан через банковские счета или переводы, используя дроп-карты и электронные методы. Сейчас ситуация изменилась: преступники начали отдавать предпочтение наличным деньгам.

По словам заместителя начальника управления по противодействию киберпреступности Алматы Еркебулана Койшибаева, только в 2025 году зарегистрировано более 2 500 случаев интернет-мошенничества. Общий ущерб составил 2,5 миллиарда тенге, но вернуть удалось лишь около 700 миллионов.

Основные схемы мошенников остаются привычными:

  • Представляются сотрудниками банков или полиции;

  • Создают фейковые сайты и поддельные онлайн-магазины;

  • Используют торговые площадки и онлайн-платформы для обмана;

  • Звонят от имени сотовых операторов, убеждая жертву перевести деньги.

Курьеры вместо карт: как работает новая схема

Теперь преступники нанимают дропперов-курьеров, чтобы забрать деньги наличными. Это делается для того, чтобы минимизировать риск отслеживания операций.

"Если раньше они часто использовали дроп-карты, то сейчас их намного меньше, потому что больше года существует антифрод-система. Сейчас преступники умудряются забирать деньги наличными через курьеров", — отмечают в управлении по противодействию киберпреступности.

Схема выглядит просто: мошенники сначала «обрабатывают» жертву, убеждая ее, что передача денег необходима, а затем направляют к ней курьера. Недавно полиция задержала четырех участников такой схемы, расследование продолжается.

Искусственный интеллект в руках преступников

На фоне новых схем, мошенники все чаще используют искусственный интеллект. С помощью дипфейков они подделывают личность других людей, чтобы получить доступ к банковским счетам, обналичить средства и оформить подставные кредиты.

Это делает аферы еще более сложными для отслеживания и увеличивает риск потерь для граждан.

Совет для казахстанцев: бдительность превыше всего

Эксперты напоминают, что настоящие сотрудники банков, полиции или госструктур никогда не будут звонить и предлагать «спасти деньги» или принудительно перевести их на «безопасный счет».

Чтобы не стать жертвой мошенников:

  • Никогда не передавайте деньги незнакомцам;

  • Не доверяйте звонкам, где требуют срочно перевести средства;

  • Проверяйте информацию через официальные каналы банка или госорганов;

  • При малейшем подозрении сообщайте в полицию.

Мошенники уходят в оффлайн, но внимательность и осторожность остаются главной защитой для казахстанцев.

2
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь