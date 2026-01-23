Вход по паспорту: в Казахстане хотят изменить правила регистрации в соцсетях

В Казахстане обсуждают возможность введения регистрации в социальных сетях с использованием паспортных данных. Инициатива рассматривается как один из инструментов защиты несовершеннолетних в цифровой среде. О возможных нововведениях на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: sostav.ru

Речь не о запретах, а о «цифровом совершеннолетии»

По словам парламентария, обсуждаемые меры не предполагают полного запрета доступа подростков к социальным сетям. Основная идея заключается во внедрении концепции так называемого «цифрового совершеннолетия».

Она предполагает:

ограничение доступа несовершеннолетних к отдельным видам контента;

дополнительную фильтрацию материалов, потенциально вредных для детей;

сохранение присутствия подростков в цифровой среде без их полного исключения из неё.

Таким образом, государство стремится не закрывать соцсети для детей, а выстроить более безопасную и контролируемую цифровую экосистему.

Паспортные данные как дополнительный барьер

Использование паспортных данных при регистрации в соцсетях рассматривается как один из возможных технических инструментов возрастного контроля. Однако, как подчеркнула Екатерина Смышляева, этот механизм не является универсальным решением.

«Использование паспортных данных может выступать дополнительным барьером, но гарантировать его стопроцентную эффективность невозможно», — отметила депутат.

По её словам, даже такие меры не смогут полностью исключить обход ограничений, но способны сократить риски и снизить доступ детей к нежелательному контенту.

Почему обычная проверка возраста не работает

Депутат обратила внимание на то, что наиболее распространённые способы подтверждения возраста в интернете сегодня фактически неэффективны. В частности:

пользователь может указать любой год рождения;

ребёнок может зарегистрироваться через аккаунт взрослого;

данные зачастую никак не проверяются на достоверность.

Тем не менее, даже частичное ограничение, по мнению Смышляевой, уже является шагом вперёд и может дать положительный эффект.

Как соцсети уже распознают детскую аудиторию

Отдельно было отмечено, что крупные цифровые платформы уже применяют более сложные и технологичные подходы. Речь идёт, в частности, об анализе поведения аккаунтов.

Такие механизмы позволяют:

отличать детскую аудиторию от взрослой;

корректировать рекомендации и выдачу контента;

снижать вероятность столкновения несовершеннолетних с потенциально опасной информацией.

По мнению депутата, именно платформы должны играть ключевую роль в обеспечении цифровой безопасности детей.

Запретами проблему не решить

Смышляева подчеркнула, что жёсткие запреты в цифровой среде не работают по своей природе.

«Запретить что-либо в цифровой среде технически невозможно — у неё другая природа», — пояснила она.

Поэтому акцент должен смещаться с ограничительных мер государства на ответственность цифровых платформ и развитие технологических механизмов защиты.

Дискуссия продолжается

В настоящее время обсуждение возможных инструментов регулирования цифровой среды в Казахстане продолжается. Окончательных решений по обязательному использованию паспортных данных при регистрации в соцсетях пока не принято.

Ранее предлагали ограничить доступ для несовершеннолетних

Напомним, 21 января депутат Мажилиса Ерлан Саиров выступил с инициативой ограничить доступ несовершеннолетних казахстанцев к социальным сетям. Соответствующий депутатский запрос был направлен заместителю премьер-министра — министру культуры и информации Аиде Балаевой.

Что предусматривает новый Цифровой кодекс

9 января Глава государства подписал Цифровой кодекс Казахстана, который формирует единую правовую основу для регулирования цифровой сферы. Документ включает несколько ключевых направлений.

Единые принципы цифрового законодательства

Кодекс закрепляет цели, задачи и базовые принципы регулирования цифровых процессов, создавая целостную систему цифрового права.

Правовой режим цифровых объектов

Определяются виды цифровых объектов, включая:

цифровые данные;

цифровые активы;

программное обеспечение;

цифровые системы и платформы.

Права и обязанности участников цифровой среды

Документ закрепляет цифровые права граждан, в том числе право на защиту цифровой идентичности, а также обязанности участников цифровых отношений.

Цифровая идентификация и биометрия

Регламентируются вопросы цифровой и биометрической аутентификации, а также порядок использования цифровых идентификаторов.

Цифровое государственное управление

Кодекс устанавливает правовые основы цифрового госуправления и развитие архитектуры «цифрового правительства».

Новые технологии и безопасность данных

Предусматривается регулирование смарт-контрактов, распределённых систем, автоматизированных решений, а также меры по защите цифровых данных и обеспечению кибербезопасности.