Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
23.01.2026, 17:13

Растаможка авто в Казахстане в 2026 году: все платежи и пошлины

Новости Казахстана 0 618

В 2026 году растаможка автомобилей в Казахстане остаётся одной из самых обсуждаемых тем среди автолюбителей и потенциальных покупателей импортных машин. Ставки пошлин остались неизменными, однако важно понимать, какие расходы вас ожидают и какие требования предъявляются к автомобилю для ввоза в страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

История и контекст: почему пошлины не растут

Ежегодное снижение пошлин на ввозимые товары, включая транспортные средства, Казахстан начал ещё шесть лет назад после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). Сегодня казахстанцы могут растаможивать машины по двум тарифам:

  1. Казахстанский тариф, утверждённый после вступления страны во ВТО.

  2. Единый таможенный тариф Таможенного союза (ЕТТ).

Для большинства автомобилей ставки пошлин по этим тарифам практически совпадают. Однако если автомобиль был ввезён по казахстанскому тарифу и пошлина была уплачена в меньшем размере, при вывозе в другие страны ЕАЭС придётся доплатить разницу с ЕТТ.

Сколько составляют пошлины в 2026 году

Для наглядности рассмотрим пошлины по объёму двигателя и типу автомобиля:

  • Бензиновые легковые автомобили:

    • До 1 000 см³: новые и бывшие в эксплуатации машины любых возрастов облагаются пошлиной 15 %. Для авто старше 7 лет — минимум 0,6 евро за 1 см³.

    • 1 001–1 500 см³: новые, бывшие в эксплуатации и оборудованные для проживания — 15 %. Старые авто старше 7 лет — минимум 0,6 евро за 1 см³.

    • 1 501–3 000 см³: новые и бывшие в эксплуатации — 15 %, а для автомобилей старше 7 лет пошлина рассчитывается как 0,5 евро за 1 см³, но не менее 15 % и не более 18 %.

    • Более 3 000 см³: новые и бывшие в эксплуатации — 15 %, а старые — минимум 0,6 евро за 1 см³.

    • Внедорожники с объёмом двигателя более 4 200 см³ — 15 %.

  • Дизельные автомобили:

    • До 1 500 см³: новые и бывшие в эксплуатации — 15 %, старые — минимум 0,6 евро за 1 см³.

    • Более 1 500 см³, включая автомобили, оборудованные для проживания — 15 %.

  • Электромобили и последовательные гибриды EREV — 0 % пошлины. Напомним, последовательные гибриды используют ДВС только для подзарядки батареи, а колёса приводятся в движение электродвигателем.

Как считаются расходы при растаможке

При расчёте таможенной пошлины учитывается таможенная стоимость автомобиля, которая складывается из:

  • цены машины по инвойсу;

  • расходов на доставку, погрузку и разгрузку;

  • страховки до границы Казахстана;

  • сбора за таможенное оформление (6 МРП, или 25 950 тенге в 2026 году).

Кроме того, на этапе таможенной очистки необходимо уплатить НДС 16 %. Комиссионные и брокерские услуги, оформление СБКТС и ЭПТС, установка кнопки SOS и другие опции оплачиваются отдельно.

Если таможня заподозрит заниженную стоимость автомобиля, пошлину рассчитают по средней рыночной цене из каталога комитета государственных доходов.

Основные требования к автомобилю для ввоза

Для регистрации в Казахстане разрешены только леворульные автомобили, соответствующие стандарту не ниже Евро-4, с обязательным оснащением:

  • ABS и минимум одна подушка безопасности водителя;

  • кнопка SOS;

  • крепления для детских кресел ISOFIX;

  • дневные ходовые огни.

После таможенной очистки необходимо оплатить утилизационный сбор, затем пройти в спецЦОН для регистрации на номера, где оплачивается:

  • первичная регистрация;

  • техпаспорт (СРТС);

  • государственные номера.

Дополнительные акцизы и платежи

  • Для автомобилей с объёмом двигателя более 3 000 см³ — акциз 100 тенге за каждый кубический сантиметр, оплачивается до 20 числа месяца, следующего за месяцем ввоза.

  • Для автомобилей стоимостью от 77 850 000 тенге (18 000-кратный МРП)специальный акциз 10 % от стоимости машины.

Вывод

Растаможка автомобиля в Казахстане в 2026 году остаётся достаточно прозрачной, но требует внимательности. Пошлины не выросли, однако расходы на таможню, НДС, утилизацию и акцизы могут составить значительную часть от стоимости автомобиля. Планируя покупку, стоит учитывать все детали, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

0
0
1
