Казахстан меняет руководство Фонда социального медицинского страхования: кто будет управлять финансами здоровья страны

23 января 2026 года в Казахстане состоялось важное кадровое назначение: новое руководство получило Национальное акционерное общество «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС). Об этом официально сообщили в пресс-службе Министерства финансов Республики Казахстан, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Новая председательница правления: Гульмира Сабденбек

Коллективу фонда новый председатель правления — Гульмира Сабденбек — была представлена руководителем аппарата Министерства финансов Эрнаром Ержановым.

Сабденбек имеет медицинское образование и степень магистра общественного здравоохранения (MPH). Она обладает значительным управленческим опытом в сфере здравоохранения:

возглавляла департамент стратегического развития Национального медицинского холдинга ,

была заместителем председателя правления Национального научного кардиохирургического центра ,

ранее занималась социально-экономической политикой и устойчивым развитием в Администрации Президента РК, а также государственным аудитом и финансовым контролем.

Такой опыт делает её специалистом не только в медицинской, но и в финансово-управленческой сфере, что важно для эффективного распределения средств Фонда.

Первый заместитель председателя: Айдар Мекебеков

Кроме того, коллективу ФСМС был представлен первый заместитель председателя правления Айдар Мекебеков.

Он прошёл долгий путь в системе Министерства финансов РК: от налогового инспектора до руководителя подразделений органов государственных доходов и финансового контроля. В своей карьере Мекебеков занимал:

должность заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК ,

директорскую позицию в департаменте по противодействию хищениям в ТОО «Корпорация Казахмыс».

Его опыт финансового контроля и борьбы с хищениями позволит повысить прозрачность распределения средств Фонда.

Основные приоритеты нового руководства

Пресс-служба Министерства финансов подчеркнула, что деятельность ФСМС под новым руководством будет сосредоточена на:

целевом и прозрачном распределении финансовых средств ,

учёте реальных потребностей населения ,

обеспечении качественной и доступной медицинской помощи.

Таким образом, реформы и управление Фондом будут ориентированы на эффективность и максимальную пользу для граждан Казахстана.