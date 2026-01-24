Казахстан меняет руководство Фонда социального медицинского страхования: кто будет управлять финансами здоровья страны

23 января 2026 года в Казахстане состоялось важное кадровое назначение: новое руководство получило Национальное акционерное общество «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС). Об этом официально сообщили в пресс-службе Министерства финансов Республики Казахстан, сообщает Lada.kz.
Коллективу фонда новый председатель правления — Гульмира Сабденбек — была представлена руководителем аппарата Министерства финансов Эрнаром Ержановым.
Сабденбек имеет медицинское образование и степень магистра общественного здравоохранения (MPH). Она обладает значительным управленческим опытом в сфере здравоохранения:
возглавляла департамент стратегического развития Национального медицинского холдинга,
была заместителем председателя правления Национального научного кардиохирургического центра,
ранее занималась социально-экономической политикой и устойчивым развитием в Администрации Президента РК, а также государственным аудитом и финансовым контролем.
Такой опыт делает её специалистом не только в медицинской, но и в финансово-управленческой сфере, что важно для эффективного распределения средств Фонда.
Кроме того, коллективу ФСМС был представлен первый заместитель председателя правления Айдар Мекебеков.
Он прошёл долгий путь в системе Министерства финансов РК: от налогового инспектора до руководителя подразделений органов государственных доходов и финансового контроля. В своей карьере Мекебеков занимал:
должность заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК,
директорскую позицию в департаменте по противодействию хищениям в ТОО «Корпорация Казахмыс».
Его опыт финансового контроля и борьбы с хищениями позволит повысить прозрачность распределения средств Фонда.
Пресс-служба Министерства финансов подчеркнула, что деятельность ФСМС под новым руководством будет сосредоточена на:
целевом и прозрачном распределении финансовых средств,
учёте реальных потребностей населения,
обеспечении качественной и доступной медицинской помощи.
Таким образом, реформы и управление Фондом будут ориентированы на эффективность и максимальную пользу для граждан Казахстана.
