Двое подростков скрываются по всей стране: шокирующие детали убийства в Казахстане

В Костанайской области произошел трагический инцидент — в Рудном был убит 19-летний местный житель. Прокуратура региона раскрыла подробности происшествия, сообщив, что дело находится под строгим контролем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В Рудном произошло убийство: полиция на высоком уровне реагирования

По информации пресс-службы областной прокуратуры:

«23 января 2026 года возбуждено уголовное дело по факту убийства. Установлены двое подозреваемых 2008 и 2009 годов рождения. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их поиск и задержание».

Подростки объявлены в розыск по всей стране

Сразу после преступления полиция Костанайской области объявила подозреваемых в розыск по всей территории Казахстана. Личный состав полиции получил ориентировку, а оперативные службы приступили к активным поискам.

Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий, включая проверку видеонаблюдения, опрос свидетелей и патрулирование, чтобы как можно скорее задержать подозреваемых.

Уголовная квалификация преступления

По предварительной информации, уголовное дело возбуждено по статье 99 УК РК — «Убийство». Это означает, что следствие рассматривает происшествие как умышленное лишение жизни, а расследование ведется с полной строгостью закона.

Специалисты отмечают, что расследование держится на контроле прокуратуры, а все действия полиции координируются на высшем уровне, чтобы максимально быстро остановить скрывающихся подростков.

Общественная тревога и меры безопасности

Инцидент вызвал волну обеспокоенности среди местных жителей. Полиция рекомендует гражданам быть бдительными, при обнаружении подозрительных лиц незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

Также ведется работа с образовательными учреждениями и родителями для предупреждения подобных трагедий в будущем.