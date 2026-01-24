Двое подростков скрываются по всей стране: шокирующие детали убийства в Казахстане

В Костанайской области произошел трагический инцидент — в Рудном был убит 19-летний местный житель. Прокуратура региона раскрыла подробности происшествия, сообщив, что дело находится под строгим контролем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По информации пресс-службы областной прокуратуры:
«23 января 2026 года возбуждено уголовное дело по факту убийства. Установлены двое подозреваемых 2008 и 2009 годов рождения. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их поиск и задержание».
Сразу после преступления полиция Костанайской области объявила подозреваемых в розыск по всей территории Казахстана. Личный состав полиции получил ориентировку, а оперативные службы приступили к активным поискам.
Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий, включая проверку видеонаблюдения, опрос свидетелей и патрулирование, чтобы как можно скорее задержать подозреваемых.
По предварительной информации, уголовное дело возбуждено по статье 99 УК РК — «Убийство». Это означает, что следствие рассматривает происшествие как умышленное лишение жизни, а расследование ведется с полной строгостью закона.
Специалисты отмечают, что расследование держится на контроле прокуратуры, а все действия полиции координируются на высшем уровне, чтобы максимально быстро остановить скрывающихся подростков.
Инцидент вызвал волну обеспокоенности среди местных жителей. Полиция рекомендует гражданам быть бдительными, при обнаружении подозрительных лиц незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
Также ведется работа с образовательными учреждениями и родителями для предупреждения подобных трагедий в будущем.
Комментарии0 комментарий(ев)