Какой город Казахстана оказался самым вредным для здоровья

В Казахстане назвали город с самым загрязнённым воздухом по итогам декабря 2025 года. Согласно официальным данным РГП «Казгидромет», именно там зафиксирован очень высокий уровень загрязнения атмосферы , который напрямую влияет на здоровье жителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Как проверяли качество воздуха по всей стране

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в декабре 2025 года проводился в 70 населённых пунктах Казахстана. Для этого было задействовано 175 постов наблюдений, в том числе 44 поста ручного отбора проб.

Контроль осуществлялся как на стационарных постах, так и с помощью передвижных лабораторий. Специалисты измеряли концентрации как основных, так и специфических загрязняющих веществ, среди которых:

взвешенные частицы (пыль);

мелкодисперсные частицы PM2.5 и PM10 ;

диоксид серы;

оксид углерода;

диоксид азота;

озон;

сероводород;

тяжёлые металлы.

Именно эти вещества считаются наиболее опасными для дыхательной и сердечно-сосудистой систем человека.

Общая картина: сколько городов дышат чистым воздухом, а сколько — нет

По итогам мониторинга «Казгидромет» распределил все населённые пункты по степени загрязнения атмосферного воздуха. Картина оказалась тревожной:

41 населённый пункт — низкий уровень загрязнения;

18 населённых пунктов — повышенный уровень;

10 населённых пунктов — высокий уровень;

1 населённый пункт — очень высокий уровень загрязнения.

Антилидер декабря: где воздух оказался самым опасным

Единственным населённым пунктом Казахстана, отнесённым к категории очень высокого загрязнения, стала Караганда.

В декабре 2025 года здесь было зафиксировано 19 случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха. По данным специалистов, ситуация в городе остаётся сложной уже несколько лет подряд.

В период с 2021 по 2025 годы в Караганде наблюдается стабильно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Основными загрязняющими веществами являются пыль, взвешенные частицы PM2.5 и PM10, а также оксид углерода, сообщили в «Казгидромете».

Эксперты подчёркивают, что именно мелкодисперсные частицы PM2.5 и PM10 представляют наибольшую опасность, так как легко проникают в лёгкие и кровоток.

Города с высоким уровнем загрязнения воздуха

К категории высокого загрязнения в декабре 2025 года были отнесены 10 населённых пунктов, среди которых:

Алматы;

Талгар;

Темиртау;

Туркестан;

Усть-Каменогорск;

Жезказган;

Павлодар;

Абай;

посёлки Кызылсай и Шубарши.

Где воздух загрязнён, но пока не критично

В группу с повышенным уровнем загрязнения вошли 18 населённых пунктов. Среди них:

Астана;

Шымкент;

Актобе;

Атырау;

Талдыкорган;

Семей;

Петропавловск;

Сатпаев;

Кентау;

Балхаш;

Тараз;

Аральск;

Риддер;

Жаркент;

Шу;

село Жанбай;

посёлки Ганюшкино и Кенкияк.

Где в Казахстане дышится легче всего

Наиболее благоприятная экологическая ситуация зафиксирована в 41 населённом пункте, отнесённом к категории низкого загрязнения. В этот список вошли:

Аксу, Кокшетау, Костанай, Аксай, Актау, Алтай, Аркалык, Атбасар, Аягоз, Екибастуз, Жанаозен, Жанатас, Житикара, Кандыагаш, Каратау, Кульсары, Кызылорда, Лисаковск, Рудный, Сарань, Степногорск, Уральск, Хромтау, Шемонаиха, Щучинск, а также посёлки Айтеке би, Аксу, Ауэзово, Бестобе, Бурабай, Глубокое, Индерборский, Карабалык, Бейнеу, Састобе, Торетам и сёла Акай, Бурлин, Макат, Кордай, Шиели.