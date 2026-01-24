Какой город Казахстана оказался самым вредным для здоровья

В Казахстане назвали город с самым загрязнённым воздухом по итогам декабря 2025 года. Согласно официальным данным РГП «Казгидромет», именно там зафиксирован очень высокий уровень загрязнения атмосферы, который напрямую влияет на здоровье жителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Мониторинг состояния атмосферного воздуха в декабре 2025 года проводился в 70 населённых пунктах Казахстана. Для этого было задействовано 175 постов наблюдений, в том числе 44 поста ручного отбора проб.
Контроль осуществлялся как на стационарных постах, так и с помощью передвижных лабораторий. Специалисты измеряли концентрации как основных, так и специфических загрязняющих веществ, среди которых:
взвешенные частицы (пыль);
мелкодисперсные частицы PM2.5 и PM10;
диоксид серы;
оксид углерода;
диоксид азота;
озон;
сероводород;
тяжёлые металлы.
Именно эти вещества считаются наиболее опасными для дыхательной и сердечно-сосудистой систем человека.
По итогам мониторинга «Казгидромет» распределил все населённые пункты по степени загрязнения атмосферного воздуха. Картина оказалась тревожной:
41 населённый пункт — низкий уровень загрязнения;
18 населённых пунктов — повышенный уровень;
10 населённых пунктов — высокий уровень;
1 населённый пункт — очень высокий уровень загрязнения.
Единственным населённым пунктом Казахстана, отнесённым к категории очень высокого загрязнения, стала Караганда.
В декабре 2025 года здесь было зафиксировано 19 случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха. По данным специалистов, ситуация в городе остаётся сложной уже несколько лет подряд.
В период с 2021 по 2025 годы в Караганде наблюдается стабильно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Основными загрязняющими веществами являются пыль, взвешенные частицы PM2.5 и PM10, а также оксид углерода, сообщили в «Казгидромете».
Эксперты подчёркивают, что именно мелкодисперсные частицы PM2.5 и PM10 представляют наибольшую опасность, так как легко проникают в лёгкие и кровоток.
К категории высокого загрязнения в декабре 2025 года были отнесены 10 населённых пунктов, среди которых:
Алматы;
Талгар;
Темиртау;
Туркестан;
Усть-Каменогорск;
Жезказган;
Павлодар;
Абай;
посёлки Кызылсай и Шубарши.
В группу с повышенным уровнем загрязнения вошли 18 населённых пунктов. Среди них:
Астана;
Шымкент;
Актобе;
Атырау;
Талдыкорган;
Семей;
Петропавловск;
Сатпаев;
Кентау;
Балхаш;
Тараз;
Аральск;
Риддер;
Жаркент;
Шу;
село Жанбай;
посёлки Ганюшкино и Кенкияк.
Наиболее благоприятная экологическая ситуация зафиксирована в 41 населённом пункте, отнесённом к категории низкого загрязнения. В этот список вошли:
Аксу, Кокшетау, Костанай, Аксай, Актау, Алтай, Аркалык, Атбасар, Аягоз, Екибастуз, Жанаозен, Жанатас, Житикара, Кандыагаш, Каратау, Кульсары, Кызылорда, Лисаковск, Рудный, Сарань, Степногорск, Уральск, Хромтау, Шемонаиха, Щучинск, а также посёлки Айтеке би, Аксу, Ауэзово, Бестобе, Бурабай, Глубокое, Индерборский, Карабалык, Бейнеу, Састобе, Торетам и сёла Акай, Бурлин, Макат, Кордай, Шиели.
