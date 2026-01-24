Рост зарплат не спасает от инфляции: реальные доходы казахстанцев упали на 1,5–2% — Нацбанк

Реальные доходы казахстанцев сократились на 1,5–2% , несмотря на рост номинальных зарплат. Об этом на брифинге в Национальном банке Казахстана заявил его глава Тимур Сулейменов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: vlast.kz

Сулейменов подчеркнул, что снижение доходов связано не с падением зарплат, а с снижением покупательной способности денег.

"Тут, конечно, есть определенные опасения. Но это не 10%," – отметил глава Нацбанка.

Он объяснил: на финансовое положение населения одновременно влияют два фактора:

Рост номинальных доходов – зарплаты действительно увеличиваются, но этого недостаточно. Снижение покупательной способности денег – инфляция делает те же деньги менее ценными, и люди ощущают реальное падение доходов.

Национальный банк держит базовую ставку

Ранее Нацбанк объявил, что базовая ставка останется на уровне 18%. Одновременно было зафиксировано, что инфляционные ожидания населения выросли до 14,7% и остаются волатильными.

Сулейменов добавил, что цель банка – замедлить рост цен, чтобы покупательная способность зарплат, пенсий и других доходов падала медленнее.

Прогноз инфляции на 2026 год

Нацбанк прогнозирует, что инфляция в 2026 году составит 9–12%, при этом идеальным уровнем считается около 10% или ниже, и желательно удерживать этот показатель несколько периодов подряд.

Для сравнения: в 2025 году инфляция достигла 12,3%, что превысило ожидаемые показатели и оказало давление на реальные доходы населения.