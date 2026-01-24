18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.35
590.63
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.01.2026, 07:26

Рост зарплат не спасает от инфляции: реальные доходы казахстанцев упали на 1,5–2% — Нацбанк

Новости Казахстана 0 427

Реальные доходы казахстанцев сократились на 1,5–2%, несмотря на рост номинальных зарплат. Об этом на брифинге в Национальном банке Казахстана заявил его глава Тимур Сулейменов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: vlast.kz
Фото: vlast.kz

Сулейменов подчеркнул, что снижение доходов связано не с падением зарплат, а с снижением покупательной способности денег.

"Тут, конечно, есть определенные опасения. Но это не 10%," – отметил глава Нацбанка.

Он объяснил: на финансовое положение населения одновременно влияют два фактора:

  1. Рост номинальных доходов – зарплаты действительно увеличиваются, но этого недостаточно.

  2. Снижение покупательной способности денег – инфляция делает те же деньги менее ценными, и люди ощущают реальное падение доходов.

Национальный банк держит базовую ставку

Ранее Нацбанк объявил, что базовая ставка останется на уровне 18%. Одновременно было зафиксировано, что инфляционные ожидания населения выросли до 14,7% и остаются волатильными.

Сулейменов добавил, что цель банка – замедлить рост цен, чтобы покупательная способность зарплат, пенсий и других доходов падала медленнее.

Прогноз инфляции на 2026 год

Нацбанк прогнозирует, что инфляция в 2026 году составит 9–12%, при этом идеальным уровнем считается около 10% или ниже, и желательно удерживать этот показатель несколько периодов подряд.

Для сравнения: в 2025 году инфляция достигла 12,3%, что превысило ожидаемые показатели и оказало давление на реальные доходы населения.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь