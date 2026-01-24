18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
24.01.2026, 08:07

Нацбанк высказался о возможном падении тенге до 1500 за доллар

Новости Казахстана 0 763

Глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов дал комментарий относительно идеи о возможной девальвации тенге до 1 500 за доллар, недавно озвученной бывшим советником главы НБК. На брифинге Сулейменов подчеркнул, что такой уровень курса является абсолютно нереалистичным и даже близко не рассматривается в прогнозах регулятора, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Национальный банк отрицает слухи о девальвации

"Не знаю, кто говорил о 500 тенге за доллар и называл это фантастикой. Но 1 500 тенге за доллар — это, честно говоря, даже комментировать не хочется. Это неправильный уровень, и ни в самых консервативных, ни в самых радикальных сценариях он не фигурирует", — отметил глава Нацбанка.

Сбалансированный курс и стратегия для стабильности

По словам Сулейменова, экономика Казахстана сейчас демонстрирует нормальный и сбалансированный курс валюты. Он добавил, что устойчивость тенге напрямую зависит от грамотной макроэкономической политики и координации с правительством:

  • Развитие отраслевых политик, включая сельское хозяйство и промышленность.

  • Обеспечение страны собственной продукцией: строительной, машиностроительной, станкостроительной.

  • Продуманная борьба с инфляцией через внутренние экономические меры.

"Если мы продолжим принимать правильные решения и развивать производство внутри страны, вопросы курса и инфляции станут менее актуальными. Но уровень 1 500 тенге — даже не спрашивайте", — подчеркнул Сулейменов.

Идея бывшего советника и опасения аналитиков

Ранее бывший советник главы Нацбанка Айдархан Кусаинов предложил девальвацию до 1 500 тенге за доллар, мотивируя это тем, что на удержание нынешнего курса уже потрачены десятки триллионов тенге.

Однако аналитики предупреждают о серьезных последствиях подобного шага:

  • Возможная гиперинфляция.

  • Ослабление экономики и потеря доверия к национальной валюте.

  • Риск резкого увеличения цен на товары и услуги.

Сулейменов и эксперты сошлись во мнении, что резкая девальвация не является ни необходимой, ни безопасной для экономики Казахстана.

