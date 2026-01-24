Нацбанк высказался о возможном падении тенге до 1500 за доллар

Глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов дал комментарий относительно идеи о возможной девальвации тенге до 1 500 за доллар, недавно озвученной бывшим советником главы НБК. На брифинге Сулейменов подчеркнул, что такой уровень курса является абсолютно нереалистичным и даже близко не рассматривается в прогнозах регулятора, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
"Не знаю, кто говорил о 500 тенге за доллар и называл это фантастикой. Но 1 500 тенге за доллар — это, честно говоря, даже комментировать не хочется. Это неправильный уровень, и ни в самых консервативных, ни в самых радикальных сценариях он не фигурирует", — отметил глава Нацбанка.
По словам Сулейменова, экономика Казахстана сейчас демонстрирует нормальный и сбалансированный курс валюты. Он добавил, что устойчивость тенге напрямую зависит от грамотной макроэкономической политики и координации с правительством:
Развитие отраслевых политик, включая сельское хозяйство и промышленность.
Обеспечение страны собственной продукцией: строительной, машиностроительной, станкостроительной.
Продуманная борьба с инфляцией через внутренние экономические меры.
"Если мы продолжим принимать правильные решения и развивать производство внутри страны, вопросы курса и инфляции станут менее актуальными. Но уровень 1 500 тенге — даже не спрашивайте", — подчеркнул Сулейменов.
Ранее бывший советник главы Нацбанка Айдархан Кусаинов предложил девальвацию до 1 500 тенге за доллар, мотивируя это тем, что на удержание нынешнего курса уже потрачены десятки триллионов тенге.
Однако аналитики предупреждают о серьезных последствиях подобного шага:
Возможная гиперинфляция.
Ослабление экономики и потеря доверия к национальной валюте.
Риск резкого увеличения цен на товары и услуги.
Сулейменов и эксперты сошлись во мнении, что резкая девальвация не является ни необходимой, ни безопасной для экономики Казахстана.
