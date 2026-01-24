Медики в Казахстане извлекли иглу из восьмимесячного ребенка

В Туркестанской области произошел необычный и тревожный инцидент: врачи Центральной городской больницы Туркестана обнаружили и извлекли из тела восьмимесячного ребенка инородный предмет — иглу. Ситуация вызвала широкий резонанс и стала наглядным предупреждением для родителей о безопасности детей дома, сообщает Lada.kz со ссылкой на областное управление здравоохранения.
Младенца доставили в инфекционное отделение Центральной городской больницы Туркестана с подозрением на корь. У ребенка наблюдались повышенная температура и беспокойство, что и послужило поводом для госпитализации.
Однако, как выяснилось в ходе обследования, симптомы были вызваны не инфекционным заболеванием, а наличием инородного предмета в организме.
Врачи, проводившие обследование, обнаружили в брюшной полости младенца иглу. Особенность случая заключалась в том, что предмет проник извне через область печени, а не через пищеварительный тракт, что исключало возможность того, что ребенок проглотил его самостоятельно.
Мать ребенка подтвердила, что младенец не мог случайно проглотить иглу, что делает случай особенно тревожным.
Врачи Центральной городской больницы и Детской городской больницы Туркестана совместно провели экстренную операцию. Медики отметили, что своевременно оказанная помощь и последующее регулярное лечение позволили младенцу быстро пойти на поправку.
По данным управления здравоохранения Туркестанской области, состояние ребенка стабильно, и он продолжает восстанавливаться под постоянным наблюдением специалистов.
Случай с младенцем стал сигналом для всех родителей о важности контроля за предметами домашнего обихода.
«Будьте внимательны и осторожны с маленькими предметами, чтобы предотвратить несчастные случаи», — подчеркнули в управлении здравоохранения Туркестанской области.
Медики призывают проверять дома все зоны, до которых может дотянуться ребенок, и особенно следить за предметами, которые могут представлять опасность при случайном контакте или проникновении в тело.
