24.01.2026, 08:46

Медики в Казахстане извлекли иглу из восьмимесячного ребенка

Новости Казахстана 0 436

В Туркестанской области произошел необычный и тревожный инцидент: врачи Центральной городской больницы Туркестана обнаружили и извлекли из тела восьмимесячного ребенка инородный предмет — иглу. Ситуация вызвала широкий резонанс и стала наглядным предупреждением для родителей о безопасности детей дома, сообщает Lada.kz со ссылкой на областное управление здравоохранения.

Фото: Управление здравоохранения Туркестанской области
Первые симптомы: подозрение на инфекцию

Младенца доставили в инфекционное отделение Центральной городской больницы Туркестана с подозрением на корь. У ребенка наблюдались повышенная температура и беспокойство, что и послужило поводом для госпитализации.

Однако, как выяснилось в ходе обследования, симптомы были вызваны не инфекционным заболеванием, а наличием инородного предмета в организме.

Необычное открытие: игла в брюшной полости

Врачи, проводившие обследование, обнаружили в брюшной полости младенца иглу. Особенность случая заключалась в том, что предмет проник извне через область печени, а не через пищеварительный тракт, что исключало возможность того, что ребенок проглотил его самостоятельно.

Мать ребенка подтвердила, что младенец не мог случайно проглотить иглу, что делает случай особенно тревожным.

Экстренная помощь: совместная работа специалистов

Врачи Центральной городской больницы и Детской городской больницы Туркестана совместно провели экстренную операцию. Медики отметили, что своевременно оказанная помощь и последующее регулярное лечение позволили младенцу быстро пойти на поправку.

По данным управления здравоохранения Туркестанской области, состояние ребенка стабильно, и он продолжает восстанавливаться под постоянным наблюдением специалистов.

Предупреждение родителям: опасность бытовых предметов

Случай с младенцем стал сигналом для всех родителей о важности контроля за предметами домашнего обихода.

«Будьте внимательны и осторожны с маленькими предметами, чтобы предотвратить несчастные случаи», — подчеркнули в управлении здравоохранения Туркестанской области.

Медики призывают проверять дома все зоны, до которых может дотянуться ребенок, и особенно следить за предметами, которые могут представлять опасность при случайном контакте или проникновении в тело.

