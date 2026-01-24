18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.35
590.63
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.01.2026, 09:26

Кто реально работает для людей: рейтинг акиматов в Казахстане

Новости Казахстана 0 448

В 2025 году местные исполнительные органы (МИО) Казахстана продемонстрировали заметный рост эффективности в сфере предоставления государственных услуг. Аналитики подвели итоги и составили детальный рейтинг, показывающий, где жители получают сервис на «отлично», а где всё ещё есть над чем работать, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Почему рейтинг важен

Качество предоставления государственных услуг давно стало одним из ключевых индикаторов работы акиматов. Оно отражает:

  • уровень организационной эффективности МИО;

  • степень доверия граждан к власти;

  • качество взаимодействия населения с госструктурами.

Своевременные и удобные услуги помогают не только экономить время граждан, но и повышать общую социальную стабильность в регионах.

Общие итоги 2025 года: улучшение показателей

Согласно «Отчёту о результатах общественного мониторинга качества оказания государственных услуг за 2025 год», средняя оценка по стране составила 4,86 балла, а уровень полной удовлетворённости граждан достиг 86,7%.

  • Это выше значений предыдущих лет, что говорит о заметной динамике улучшения.

  • 17 из 20 регионов получили высокие оценки — от 4,80 до 4,93 балла.

  • Остальные 3 региона показали уровень «выше среднего».

Эти данные показывают, что большинство акиматов смогли повысить эффективность работы с населением.

Лидеры года: кто на вершине

По итогам мониторинга в рамках ГСЗ лучшие показатели показали следующие регионы:

  1. Карагандинская область – 4,93 балла, 93,8% полной удовлетворённости.

  2. Акмолинская область – 4,93 балла, 92,7%.

  3. Восточно-Казахстанская область – 4,92 балла, 92,6%.

  4. Шымкент – 4,91 балла, 92,6%.

  5. Улытауская область – 4,90 балла, 90,2%.

Эти регионы продемонстрировали наилучшее сочетание эффективности и удовлетворённости населения, подтверждая устойчивый рост качества предоставляемых услуг.

Аутсайдеры рейтинга: где есть над чем работать

На последних местах оказались:

  • Мангистауская область – 20-е место, качество «выше среднего».

  • Северо-Казахстанская область – 19-е место.

  • Кызылординская область – 18-е место.

Хотя показатели этих регионов всё ещё остаются выше среднего, в сравнении с лидерами они выглядят менее убедительно.

Онлайн-мониторинг: цифровой взгляд на госуслуги

Параллельно проводился онлайн-мониторинг через портал «электронного правительства». Результаты показали:

  • средняя оценка МИО — 4,92 балла;

  • уровень полной удовлетворённости — 90,6%.

Лидеры онлайн-рейтинга:

  • Костанайская область – 4,98 балла, 96,6% удовлетворённости;

  • Восточно-Казахстанская область – 4,98 балла, 96,5%;

  • Западно-Казахстанская область – 4,98 балла, 89,6%.

Отстающие:

  • Алматы – 4,83 балла;

  • Жамбылская область – 4,85 балла;

  • Улытауская область – 4,85 балла.

Онлайн-опрос подтвердил общую тенденцию: большинство МИО показывают высокие результаты, но разница между регионами всё ещё заметна.

Комплексная оценка: объединяем данные

Для более точного и объективного анализа эксперты объединили показатели офлайн- и онлайн-мониторинга. Итоговая оценка учитывала среднее арифметическое двух методов.

Топ-3 по комплексной оценке:

  1. Восточно-Казахстанская область – 4,95 балла, 94,6% полной удовлетворённости;

  2. Акмолинская область – 4,94 балла, 94,1%;

  3. Костанайская область – 4,94 балла, 94,0%.

Последние позиции:

  • Кызылординская область – 4,84 балла, 79,8%;

  • Астана – 4,84 балла, 87,2%;

  • Жамбылская область – 4,84 балла, 87,5%.

Комплексный рейтинг подтверждает: даже аутсайдеры показывают высокую эффективность по общеказахстанским меркам, однако разрыв с лидерами остаётся заметным.

Итог: куда движется качество госуслуг

  • Эффективность МИО во всех регионах Казахстана оценивается как высокая.

  • Продолжается постепенное улучшение сервисов, особенно через цифровые каналы.

  • Лидеры показывают пример для других регионов, а аутсайдеры получают сигнал для совершенствования.

2025 год стал годом стабильного роста и повышения удовлетворённости граждан, а комплексные рейтинги помогают видеть сильные и слабые стороны работы акиматов.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь