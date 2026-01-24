Кто реально работает для людей: рейтинг акиматов в Казахстане

В 2025 году местные исполнительные органы (МИО) Казахстана продемонстрировали заметный рост эффективности в сфере предоставления государственных услуг. Аналитики подвели итоги и составили детальный рейтинг, показывающий, где жители получают сервис на «отлично», а где всё ещё есть над чем работать, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finprom.kz .

Почему рейтинг важен

Качество предоставления государственных услуг давно стало одним из ключевых индикаторов работы акиматов. Оно отражает:

уровень организационной эффективности МИО;

степень доверия граждан к власти;

качество взаимодействия населения с госструктурами.

Своевременные и удобные услуги помогают не только экономить время граждан, но и повышать общую социальную стабильность в регионах.

Общие итоги 2025 года: улучшение показателей

Согласно «Отчёту о результатах общественного мониторинга качества оказания государственных услуг за 2025 год», средняя оценка по стране составила 4,86 балла, а уровень полной удовлетворённости граждан достиг 86,7%.

Это выше значений предыдущих лет, что говорит о заметной динамике улучшения.

17 из 20 регионов получили высокие оценки — от 4,80 до 4,93 балла.

Остальные 3 региона показали уровень «выше среднего».

Эти данные показывают, что большинство акиматов смогли повысить эффективность работы с населением.

Лидеры года: кто на вершине

По итогам мониторинга в рамках ГСЗ лучшие показатели показали следующие регионы:

Карагандинская область – 4,93 балла, 93,8% полной удовлетворённости. Акмолинская область – 4,93 балла, 92,7%. Восточно-Казахстанская область – 4,92 балла, 92,6%. Шымкент – 4,91 балла, 92,6%. Улытауская область – 4,90 балла, 90,2%.

Эти регионы продемонстрировали наилучшее сочетание эффективности и удовлетворённости населения, подтверждая устойчивый рост качества предоставляемых услуг.

Аутсайдеры рейтинга: где есть над чем работать

На последних местах оказались:

Мангистауская область – 20-е место, качество «выше среднего».

Северо-Казахстанская область – 19-е место.

Кызылординская область – 18-е место.

Хотя показатели этих регионов всё ещё остаются выше среднего, в сравнении с лидерами они выглядят менее убедительно.

Онлайн-мониторинг: цифровой взгляд на госуслуги

Параллельно проводился онлайн-мониторинг через портал «электронного правительства». Результаты показали:

средняя оценка МИО — 4,92 балла ;

уровень полной удовлетворённости — 90,6%.

Лидеры онлайн-рейтинга:

Костанайская область – 4,98 балла, 96,6% удовлетворённости;

Восточно-Казахстанская область – 4,98 балла, 96,5%;

Западно-Казахстанская область – 4,98 балла, 89,6%.

Отстающие:

Алматы – 4,83 балла;

Жамбылская область – 4,85 балла;

Улытауская область – 4,85 балла.

Онлайн-опрос подтвердил общую тенденцию: большинство МИО показывают высокие результаты, но разница между регионами всё ещё заметна.

Комплексная оценка: объединяем данные

Для более точного и объективного анализа эксперты объединили показатели офлайн- и онлайн-мониторинга. Итоговая оценка учитывала среднее арифметическое двух методов.

Топ-3 по комплексной оценке:

Восточно-Казахстанская область – 4,95 балла, 94,6% полной удовлетворённости; Акмолинская область – 4,94 балла, 94,1%; Костанайская область – 4,94 балла, 94,0%.

Последние позиции:

Кызылординская область – 4,84 балла, 79,8%;

Астана – 4,84 балла, 87,2%;

Жамбылская область – 4,84 балла, 87,5%.

Комплексный рейтинг подтверждает: даже аутсайдеры показывают высокую эффективность по общеказахстанским меркам, однако разрыв с лидерами остаётся заметным.

Итог: куда движется качество госуслуг

Эффективность МИО во всех регионах Казахстана оценивается как высокая .

Продолжается постепенное улучшение сервисов, особенно через цифровые каналы.

Лидеры показывают пример для других регионов, а аутсайдеры получают сигнал для совершенствования.

2025 год стал годом стабильного роста и повышения удовлетворённости граждан, а комплексные рейтинги помогают видеть сильные и слабые стороны работы акиматов.