Кто реально работает для людей: рейтинг акиматов в Казахстане

В 2025 году местные исполнительные органы (МИО) Казахстана продемонстрировали заметный рост эффективности в сфере предоставления государственных услуг. Аналитики подвели итоги и составили детальный рейтинг, показывающий, где жители получают сервис на «отлично», а где всё ещё есть над чем работать, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finprom.kz.
Качество предоставления государственных услуг давно стало одним из ключевых индикаторов работы акиматов. Оно отражает:
уровень организационной эффективности МИО;
степень доверия граждан к власти;
качество взаимодействия населения с госструктурами.
Своевременные и удобные услуги помогают не только экономить время граждан, но и повышать общую социальную стабильность в регионах.
Согласно «Отчёту о результатах общественного мониторинга качества оказания государственных услуг за 2025 год», средняя оценка по стране составила 4,86 балла, а уровень полной удовлетворённости граждан достиг 86,7%.
Это выше значений предыдущих лет, что говорит о заметной динамике улучшения.
17 из 20 регионов получили высокие оценки — от 4,80 до 4,93 балла.
Остальные 3 региона показали уровень «выше среднего».
Эти данные показывают, что большинство акиматов смогли повысить эффективность работы с населением.
По итогам мониторинга в рамках ГСЗ лучшие показатели показали следующие регионы:
Карагандинская область – 4,93 балла, 93,8% полной удовлетворённости.
Акмолинская область – 4,93 балла, 92,7%.
Восточно-Казахстанская область – 4,92 балла, 92,6%.
Шымкент – 4,91 балла, 92,6%.
Улытауская область – 4,90 балла, 90,2%.
Эти регионы продемонстрировали наилучшее сочетание эффективности и удовлетворённости населения, подтверждая устойчивый рост качества предоставляемых услуг.
На последних местах оказались:
Мангистауская область – 20-е место, качество «выше среднего».
Северо-Казахстанская область – 19-е место.
Кызылординская область – 18-е место.
Хотя показатели этих регионов всё ещё остаются выше среднего, в сравнении с лидерами они выглядят менее убедительно.
Параллельно проводился онлайн-мониторинг через портал «электронного правительства». Результаты показали:
средняя оценка МИО — 4,92 балла;
уровень полной удовлетворённости — 90,6%.
Лидеры онлайн-рейтинга:
Костанайская область – 4,98 балла, 96,6% удовлетворённости;
Восточно-Казахстанская область – 4,98 балла, 96,5%;
Западно-Казахстанская область – 4,98 балла, 89,6%.
Отстающие:
Алматы – 4,83 балла;
Жамбылская область – 4,85 балла;
Улытауская область – 4,85 балла.
Онлайн-опрос подтвердил общую тенденцию: большинство МИО показывают высокие результаты, но разница между регионами всё ещё заметна.
Для более точного и объективного анализа эксперты объединили показатели офлайн- и онлайн-мониторинга. Итоговая оценка учитывала среднее арифметическое двух методов.
Топ-3 по комплексной оценке:
Восточно-Казахстанская область – 4,95 балла, 94,6% полной удовлетворённости;
Акмолинская область – 4,94 балла, 94,1%;
Костанайская область – 4,94 балла, 94,0%.
Последние позиции:
Кызылординская область – 4,84 балла, 79,8%;
Астана – 4,84 балла, 87,2%;
Жамбылская область – 4,84 балла, 87,5%.
Комплексный рейтинг подтверждает: даже аутсайдеры показывают высокую эффективность по общеказахстанским меркам, однако разрыв с лидерами остаётся заметным.
Эффективность МИО во всех регионах Казахстана оценивается как высокая.
Продолжается постепенное улучшение сервисов, особенно через цифровые каналы.
Лидеры показывают пример для других регионов, а аутсайдеры получают сигнал для совершенствования.
2025 год стал годом стабильного роста и повышения удовлетворённости граждан, а комплексные рейтинги помогают видеть сильные и слабые стороны работы акиматов.
