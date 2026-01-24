Три года в бегах: бывший таможенник задержан в Испании и возвращён в Казахстан

Генеральная прокуратура Казахстана совместно с Комитетом национальной безопасности (КНБ) завершила международную операцию по возвращению на родину гражданина страны, подозреваемого в серьёзных служебных преступлениях. Мужчина находился в международном розыске после того, как в 2020 году в ходе работы в таможенных органах совершил предполагаемое злоупотребление должностными полномочиями, сообщает Lada.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.

Фото: Генпрокуратура

Подозрения в крупном таможенном нарушении

По информации Генпрокуратуры, экстрадированный гражданин подозревается в том, что незаконно освободил владельцев восьми автомобилей от уплаты таможенных пошлин, нанеся государственному бюджету ущерб на сумму более 45 миллионов тенге. Для этого он якобы вносил ложные сведения в официальную информационную базу таможни.

Международная операция по задержанию

Фигурант скрывался от правоохранительных органов более трёх лет, что требовало слаженной работы казахстанских служб с зарубежными партнёрами. При содействии Посольства Казахстана в Испании подозреваемый был задержан в Барселоне и передан властям страны для проведения дальнейшего следствия.

Возвращение в Казахстан и перспективы наказания

После экстрадиции мужчина был помещён в следственный изолятор в Астане. В случае доказательства его вины ему грозит до семи лет лишения свободы, конфискация имущества, а также пожизненный запрет на занятие определённых должностей или ведение определённой деятельности.

Реакция правоохранительных органов

Генпрокуратура и КНБ подчеркнули важность совместной работы с международными партнёрами для возвращения на родину лиц, скрывающихся от уголовного преследования, и обеспечения справедливого расследования по делу, которое затронуло интересы бюджета страны.