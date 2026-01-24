Дорогой вкус: почему Казахстан закупает грузинское вино по одной из самых высоких цен в мире

В 2025 году Казахстан вновь проявил себя как один из самых «престижных» покупателей грузинского вина, закупая его по одной из самых высоких средних цен среди всех стран мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: za.pinterest.com

Сколько вина купил Казахстан

По данным грузинской статистики, опубликованной Forbes Georgia, в 2025 году Казахстан импортировал из Грузии почти 3 миллиона литров вина. Общая стоимость этих поставок составила $9,5 млн.

Для сравнения с прошлым годом:

В денежном выражении объем закупок снизился на 10,4% (с $10,7 млн в 2024 году).

В литрах показатель упал на 9,8% (с 3,3 млн литров в 2024 году).

Стоит отметить, что рекордный показатель покупок грузинского вина Казахстаном был зафиксирован ещё в 2014 году: тогда страна приобрела более 4 млн литров на $16,5 млн.

Казахстан — лидер по цене за литр

Средняя экспортная цена рассчитывается как соотношение общей стоимости поставок к общему объему экспорта. При этом в расчет не входят логистика, таможенные пошлины и наценки внутри страны.

В 2025 году средняя цена литра грузинского вина для Казахстана составила $3,3, что вывело страну на четвертое место в мире по дороговизне закупок, опередив Китай, Россию и страны Евросоюза.

Топ-10 стран по средней цене за литр выглядит так:

США — $6,2 Великобритания — $5,1 Турция — $3,3 Казахстан — $3,3 Евросоюз — $3,2 Китай — $3,2 Израиль — $3 Беларусь — $2,8 Россия — $2,8 Украина — $2,8

Дисбаланс экспорта грузинского вина

Издание Forbes Georgia отмечает явный дисбаланс в международной торговле грузинским вином:

Россия закупает 64% всего объема экспорта , но по самой низкой цене — $2,8 за литр .

США, напротив, покупают лишь 2,2% от объема экспорта, однако платят почти вдвое больше — $6,2 за литр.

Таким образом, Казахстан оказался в числе стран, которые покупают грузинское вино сравнительно дорого, занимая престижное место на мировом рынке.