Китайский инвестор выбрал Казахстан для масштабного проекта стоимостью более $150 млн

Актюбинская область Казахстана вскоре станет местом строительства крупного промышленного объекта. Как сообщает акимат региона, уже подписано рамочное соглашение с китайской компанией Suzhou Hunan New Materials о создании ферросплавного завода стоимостью более $150 млн, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Проект направлен на укрепление металлургической отрасли региона и развитие высокотехнологичных производств.
В ходе переговоров представители региона и китайской компании обсудили широкое сотрудничество, которое охватывает:
Металлургию и производство ферросплавов
Машиностроение и высокотехнологические отрасли
Развитие специальных экономических зон региона
По словам акимата, проект станет ключевым элементом укрепления промышленного потенциала Актюбинской области и привлечения иностранных инвестиций в стратегически важные отрасли.
Согласно предварительным данным, будущий завод будет частью интегрированной базы металлургического промышленного комплекса, ориентированной на производство 1 млн тонн продукции в год.
Стоимость проекта: 83,3 млрд тенге ($150 млн)
Планируемое количество рабочих мест: 300
Сроки открытия: обсуждаются совместно с китайским партнером
Проект предполагает использование передовых технологий и оборудование, которое позволит повысить эффективность производства и конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Эксперты отмечают, что открытие завода окажет значительное влияние на экономику Актюбинской области:
Увеличение налоговых поступлений
Рост занятости и профессиональной подготовки рабочих кадров
Привлечение новых инвесторов и развитие смежных отраслей промышленности
Кроме того, проект создаст платформу для дальнейшего внедрения высокотехнологичных производств в Казахстане, укрепляя позиции страны на международной промышленной арене.
Строительство нового ферросплавного завода подчеркивает стремление Казахстана к развитию индустриальной инфраструктуры и углублению сотрудничества с иностранными компаниями.
С учетом потенциала региона и интереса со стороны крупных инвесторов, проект может стать одним из знаковых промышленных достижений страны в ближайшие годы.
