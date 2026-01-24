18+
24.01.2026, 11:57

Китайский инвестор выбрал Казахстан для масштабного проекта стоимостью более $150 млн

Новости Казахстана

Актюбинская область Казахстана вскоре станет местом строительства крупного промышленного объекта. Как сообщает акимат региона, уже подписано рамочное соглашение с китайской компанией Suzhou Hunan New Materials о создании ферросплавного завода стоимостью более $150 млн, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Global Look Press/Cfoto
Фото: Global Look Press/Cfoto

Проект направлен на укрепление металлургической отрасли региона и развитие высокотехнологичных производств.

Китайский инвестор и стратегическое партнерство

В ходе переговоров представители региона и китайской компании обсудили широкое сотрудничество, которое охватывает:

  • Металлургию и производство ферросплавов

  • Машиностроение и высокотехнологические отрасли

  • Развитие специальных экономических зон региона

По словам акимата, проект станет ключевым элементом укрепления промышленного потенциала Актюбинской области и привлечения иностранных инвестиций в стратегически важные отрасли.

Технические детали и масштаб проекта

Согласно предварительным данным, будущий завод будет частью интегрированной базы металлургического промышленного комплекса, ориентированной на производство 1 млн тонн продукции в год.

  • Стоимость проекта: 83,3 млрд тенге ($150 млн)

  • Планируемое количество рабочих мест: 300

  • Сроки открытия: обсуждаются совместно с китайским партнером

Проект предполагает использование передовых технологий и оборудование, которое позволит повысить эффективность производства и конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Влияние на экономику региона

Эксперты отмечают, что открытие завода окажет значительное влияние на экономику Актюбинской области:

  • Увеличение налоговых поступлений

  • Рост занятости и профессиональной подготовки рабочих кадров

  • Привлечение новых инвесторов и развитие смежных отраслей промышленности

Кроме того, проект создаст платформу для дальнейшего внедрения высокотехнологичных производств в Казахстане, укрепляя позиции страны на международной промышленной арене.

Будущее металлургии в Казахстане

Строительство нового ферросплавного завода подчеркивает стремление Казахстана к развитию индустриальной инфраструктуры и углублению сотрудничества с иностранными компаниями.

С учетом потенциала региона и интереса со стороны крупных инвесторов, проект может стать одним из знаковых промышленных достижений страны в ближайшие годы.

