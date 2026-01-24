18+
24.01.2026, 12:57

Казахстан назвал предельные ставки по кредитам на 2026 год

Новости Казахстана

Финансовые регуляторы Казахстана назвали предельные ставки по кредитам на 2026 год. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Нацбанком РК утвердили новые лимиты для различных видов займов, включая ипотеку, потребительские кредиты и микрозаймы, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube
Эти ставки определяются через годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ) — показатель, который отражает реальную стоимость кредита за год с учётом всех расходов. В ГЭСВ входят:

  • номинальная процентная ставка по кредиту;

  • комиссии банка;

  • платежи за обслуживание кредита;

  • другие обязательные расходы, связанные с оформлением и обслуживанием займа.

Ипотека: потолок остался прежним

Для ипотечных кредитов предельная ставка на 2026 год не изменилась и по-прежнему составляет не более 25% годовых ГЭСВ. Это значит, что банки не могут устанавливать условия, при которых сумма всех платежей, комиссий и процентов превышала бы этот лимит.

Даже если банк решит ввести новые комиссии или изменить условия договора, ГЭСВ не может превысить установленный порог.

При этом Нацбанк РК сохранил базовую ставку — процент, под который банки получают деньги у регулятора. С октября 2025 года она составляет 18%, и в 2026 году изменений пока не планируется.

Потребительские кредиты: что изменилось

Предельные ставки для других видов кредитов также остались прежними:

  • Беззалоговые кредиты: максимум 46% ГЭСВ.

  • Кредиты под залог: максимум 35% ГЭСВ.

  • Микрокредиты от микрофинансовых организаций (МФО): максимум 46% ГЭСВ.

  • «Короткие» микрозаймы с особым режимом: не более 0,3% в день, что эквивалентно 179% в год.

Таким образом, регуляторы решили не ужесточать условия для заёмщиков и сохранить стабильность кредитного рынка.

Что это значит для заёмщиков

Для обычных граждан это означает, что в 2026 году ипотека, потребительские кредиты и микрозаймы останутся в пределах привычных лимитов. Банки по-прежнему обязаны учитывать все комиссии и платежи при расчёте ГЭСВ, а заёмщики могут быть уверены, что ставка не превысит официально установленный потолок.

