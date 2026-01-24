Казахстан назвал предельные ставки по кредитам на 2026 год

Финансовые регуляторы Казахстана назвали предельные ставки по кредитам на 2026 год. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Нацбанком РК утвердили новые лимиты для различных видов займов, включая ипотеку, потребительские кредиты и микрозаймы, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Эти ставки определяются через годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ) — показатель, который отражает реальную стоимость кредита за год с учётом всех расходов. В ГЭСВ входят:
номинальная процентная ставка по кредиту;
комиссии банка;
платежи за обслуживание кредита;
другие обязательные расходы, связанные с оформлением и обслуживанием займа.
Для ипотечных кредитов предельная ставка на 2026 год не изменилась и по-прежнему составляет не более 25% годовых ГЭСВ. Это значит, что банки не могут устанавливать условия, при которых сумма всех платежей, комиссий и процентов превышала бы этот лимит.
Даже если банк решит ввести новые комиссии или изменить условия договора, ГЭСВ не может превысить установленный порог.
При этом Нацбанк РК сохранил базовую ставку — процент, под который банки получают деньги у регулятора. С октября 2025 года она составляет 18%, и в 2026 году изменений пока не планируется.
Предельные ставки для других видов кредитов также остались прежними:
Беззалоговые кредиты: максимум 46% ГЭСВ.
Кредиты под залог: максимум 35% ГЭСВ.
Микрокредиты от микрофинансовых организаций (МФО): максимум 46% ГЭСВ.
«Короткие» микрозаймы с особым режимом: не более 0,3% в день, что эквивалентно 179% в год.
Таким образом, регуляторы решили не ужесточать условия для заёмщиков и сохранить стабильность кредитного рынка.
Для обычных граждан это означает, что в 2026 году ипотека, потребительские кредиты и микрозаймы останутся в пределах привычных лимитов. Банки по-прежнему обязаны учитывать все комиссии и платежи при расчёте ГЭСВ, а заёмщики могут быть уверены, что ставка не превысит официально установленный потолок.
