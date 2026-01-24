Задержаны подозреваемые в убийстве 19-летнего жителя Рудного

Сегодня, 24 января 2026 года, аким города Рудный Костанайской области Виктор Ионенко сообщил о задержании подозреваемых в убийстве 19-летнего жителя города, Рамазана Усентаева, сообщает Lada.kz.

Фото: instagram.com/viktor.ionenko

По словам акима, трагедия стала огромной потерей для родных, близких и всей городской общины.

"С глубокой скорбью выражаю искренние соболезнования родным и близким Усентаева Рамазана Орынбасарұлы в связи с его трагической гибелью. Ушел из жизни молодой человек, у которого были мечты, планы и вся жизнь была впереди. Эта утрата стала общей болью и горем для всех нас", — написал Виктор Ионенко на своей странице в Instagram.

Подозреваемые задержаны, расследование продолжается

Аким уточнил, что подозреваемые в совершении преступления уже установлены и задержаны. В настоящий момент правоохранительные органы проводят все необходимые следственно-оперативные действия, направленные на выяснение обстоятельств и причин трагедии.

Особое внимание уделяется полному восстановлению хронологии событий, которые привели к гибели молодого человека, а также проверке возможных мотивов преступления. Аким отметил, что этот случай находится на личном контроле Министерства внутренних дел РК и Департамента полиции Костанайской области.

"Сил и терпения семье и близким в этот тяжелый момент. Светлая память Рамазану", — добавил Виктор Ионенко.

Обстоятельства трагедии

По предварительной информации, убийство произошло 23 января 2026 года. Рамазан Усентаев родился в 2006 году и был одним из молодых жителей Рудного, чей жизненный путь трагически оборвался. Подробности о месте и точных обстоятельствах преступления пока не разглашаются в интересах следствия.

Городская общественность и местные власти выразили глубокое сочувствие семье погибшего и призвали жителей сохранять спокойствие, доверяя расследование компетентным органам.