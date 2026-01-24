18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.01.2026, 14:16

Когда врачи проверяют врачей: на что Минздрав обратит пристальное внимание при посещении медучреждений

Новости Казахстана 0 500

Министерство здравоохранения Казахстана официально объявило о возобновлении плановых проверок медицинских организаций. Этот шаг направлен на системное укрепление контроля качества оказания медицинских услуг и защиту прав пациентов, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Возвращение плановых проверок: что изменилось

Комитет медицинского и фармацевтического контроля (КМФК) при Минздраве начинает проверку как государственных, так и частных медицинских организаций. Главная цель — убедиться, что все субъекты сферы здравоохранения соответствуют квалификационным требованиям и действующим нормам контроля и надзора.

На 2026 год утверждён график, согласно которому 118 медицинских организаций попадут под контрольные мероприятия.

На что обратят особое внимание

В процессе проверок эксперты КМФК будут фокусироваться на нескольких ключевых аспектах:

  • Квалификация специалистов — наличие лицензий, сертификатов и соответствующего опыта у медицинского персонала.

  • Медицинское оборудование — проверка исправности и соответствия установленным стандартам.

  • Инфраструктура и помещения — оценка соответствия санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

Профилактический контроль: предупреждение нарушений

В первом полугодии 2026 года 57 организаций пройдут профилактический контроль с посещением. Этот вид проверки преследует цель предупреждения нарушений в сфере здравоохранения, повышения качества медицинских услуг и обеспечения безопасности пациентов.

Профилактический контроль позволяет выявлять потенциальные риски до того, как они превратятся в реальные проблемы для пациентов.

Законность и прозрачность в основе

Все проверки будут проводиться строго в рамках действующего законодательства, с соблюдением принципов:

  • законности,

  • объективности,

  • прозрачности.

Цель этих мероприятий — не наказание, а повышение качества медицинской помощи и защита прав пациентов.

Исторический контекст и значение

Последние плановые проверки КМФК на соответствие разрешительным требованиям проводились в 2023 году. Возобновление инспекций через три года свидетельствует о системном подходе государства к контролю за качеством медицинских услуг.

Министерство подчёркивает, что контрольные мероприятия являются частью стратегии по обеспечению единых стандартов в здравоохранении и укреплению доверия общества к медицинским учреждениям страны.

