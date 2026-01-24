Названы самые крепкие валюты для сбережений казахстанцев

2025 год показал, кто на валютном рынке Казахстана оказался сильным, а кто — слабым. Тенге был нестабилен, одни иностранные валюты стремительно падали, а другие радовали инвесторов двузначной прибылью. Как собрать правильный валютный портфель, чтобы выиграть даже в условиях волатильности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: sb.by

Европейский рывок: евро, франк и фунт уверенно обошли конкурентов

Самыми сильными валютами 2025 года по отношению к тенге стали денежные единицы развитых стран Европы. Лидером роста оказался евро, который по итогам года подорожал почти на 9% по сравнению с январскими значениями. Наибольший пик курса пришелся на третий квартал, когда на глобальных рынках усилились геополитическая напряженность и опасения замедления мировой экономики.

Не отстал и швейцарский франк — классический «тихий порт» для инвесторов. Его укрепление вновь подтвердило репутацию валюты, которая выигрывает в периоды нестабильности и неопределенности.

Фунт стерлингов также завершил год в плюсе. Его рост оказался менее резким и волатильным, чем у евро, однако стабильная положительная динамика сделала британскую валюту привлекательным инструментом для долгосрочного хранения средств.

Неожиданные фавориты: валюты развивающихся стран обогнали доллар

Отдельного внимания заслуживает поведение валют ряда развивающихся экономик. В 2025 году польский злотый, чешская крона и венгерский форинт укрепились к тенге в диапазоне от 9% до 12%. Для многих инвесторов это стало неожиданностью, поскольку эти валюты традиционно не входят в число базовых защитных инструментов.

Еще более примечательной оказалась динамика мексиканского песо, который также существенно прибавил в цене. Подобные движения указывают на важную тенденцию: ослабление тенге носило системный характер и проявлялось не только по отношению к мировым резервным валютам, но и к денежным единицам стран с устойчивыми макроэкономическими показателями.

Для частных инвесторов это стало тревожным сигналом — привычное деление валют на «надежные» и «второстепенные» в 2025 году оказалось куда менее очевидным, чем раньше.

Где тенге удержал позиции: список валют-аутсайдеров

На другом конце валютного спектра оказались страны с внутренними экономическими дисбалансами или жестко регулируемым курсом. Турецкая лира стала главным аутсайдером года, потеряв более 10% по отношению к тенге. Ее динамика вновь подтвердила высокие риски, связанные с валютами экономик с хронической инфляцией и нестабильной денежно-кредитной политикой.

Индийская рупия и китайский юань завершили год с около нулевой или умеренно отрицательной динамикой. Формально резкого падения не произошло, однако с учетом инфляции такие показатели фактически означали потерю покупательной способности.

Эксперты сходятся во мнении: для целей сбережений эти валюты в 2025 году показали крайне ограниченный потенциал и не оправдали ожиданий инвесторов.

Фото: Zakon.kz

Доллар больше не спасает: слом главного валютного ориентира

Отдельного анализа заслуживает доллар США. Несмотря на сохранение статуса ключевой мировой валюты, его поведение к тенге в 2025 году оказалось непривычно сдержанным. После роста в середине года курс к концу периода практически вернулся к январским уровням.

Это резко контрастирует с предыдущими циклами, когда доллар выступал основным инструментом защиты от девальвации и автоматически компенсировал ослабление тенге. В 2025 году этот механизм фактически дал сбой.

Стратегия на 2026 год: что делать частным инвесторам

Итоги 2025 года позволяют сделать однозначный вывод: наиболее эффективным инструментом для сохранения и приумножения капитала стали валюты развитых стран Европы. Евро, швейцарский франк и фунт стерлингов показали сочетание устойчивости, доходности и относительной предсказуемости.

В то же время вложения в доллар США, китайский юань и особенно турецкую лиру оказались либо малодоходными, либо убыточными.

Ключевой урок на 2026 год — обязательная диверсификация. Эксперты рекомендуют отходить от привычной ставки на одну валюту и распределять средства между несколькими сильными европейскими денежными единицами, снижая валютные риски.

Казахстанцы уже делают выбор: спрос на доллар заметно падает

Косвенно эти выводы подтверждает и поведение населения. По данным Национального банка РК, объем нетто-продаж долларов США с января по ноябрь 2025 года составил 1,5 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель сократился на 10,4%, что свидетельствует о заметном ослаблении чистого спроса на наличную иностранную валюту.

Иными словами, казахстанцы все чаще пересматривают свои валютные предпочтения — и 2025 год наглядно показал, что такой пересмотр был вполне обоснован.