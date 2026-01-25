Казахстанец терроризировал прохожих электрошокером и был арестован (видео)

В Алматы 34-летний мужчина привлёк внимание правоохранительных органов после того, как в общественных местах демонстрировал электрошокер, пугая прохожих и снимая происходящее на видео. Инцидент получил широкую огласку, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как выяснили полицейские, мужчина не применял электрошокер напрямую против людей. Вместо этого он использовал устройство на предметах и демонстрировал его окружающим, создавая иллюзию угрозы и вызывая у прохожих чувство тревоги. Эксперты правоохранительных органов расценили такие действия как нарушение общественного порядка.
По результатам проверки 34-летний алматинец был привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство и неправомерное использование специальных средств. Решением специализированного районного административного суда мужчина признан виновным и приговорён к административному аресту сроком на 10 суток.
В МВД подчеркнули, что любые действия, создающие угрозу или чувство опасности для граждан, будут строго пресекаться.
«Даже если электрошокер не применяется непосредственно к человеку, его демонстрация и использование в общественных местах может вызвать панику и страх у окружающих. Подобные действия расцениваются как нарушение общественного порядка и влекут за собой ответственность. Мы призываем граждан соблюдать нормы поведения и помнить: безопасность людей — приоритет», — отметил начальник управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.
