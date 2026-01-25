18+
24.01.2026, 20:21

Казахстанец терроризировал прохожих электрошокером и был арестован (видео)

Новости Казахстана 0 986

В Алматы 34-летний мужчина привлёк внимание правоохранительных органов после того, как в общественных местах демонстрировал электрошокер, пугая прохожих и снимая происходящее на видео. Инцидент получил широкую огласку, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz

Электрошокер как «инструмент страха»

Как выяснили полицейские, мужчина не применял электрошокер напрямую против людей. Вместо этого он использовал устройство на предметах и демонстрировал его окружающим, создавая иллюзию угрозы и вызывая у прохожих чувство тревоги. Эксперты правоохранительных органов расценили такие действия как нарушение общественного порядка.

Мелкое хулиганство и административный арест

По результатам проверки 34-летний алматинец был привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство и неправомерное использование специальных средств. Решением специализированного районного административного суда мужчина признан виновным и приговорён к административному аресту сроком на 10 суток.

Полиция предупреждает о последствиях подобных действий

В МВД подчеркнули, что любые действия, создающие угрозу или чувство опасности для граждан, будут строго пресекаться.

«Даже если электрошокер не применяется непосредственно к человеку, его демонстрация и использование в общественных местах может вызвать панику и страх у окружающих. Подобные действия расцениваются как нарушение общественного порядка и влекут за собой ответственность. Мы призываем граждан соблюдать нормы поведения и помнить: безопасность людей — приоритет», — отметил начальник управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.

 

